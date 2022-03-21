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    Türk Telekom'un yüzde 55 hissesinin TVF'ye devrine BTK onay verdi

    Türk Telekom'un yüzde 55 hissesinin 1,65 milyar dolar karşılığında LYY Telekomünikasyon AŞ'den Türkiye Varlık Fonu'na devredilmesine BTK onay verdi.             
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    Türk Telekom'un TVF'ye devrine BTK'dan onay
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    Türk Telekom’un yüzde 55 hissesini bulunduran LYY Telekomünikasyon AŞ’nin (LYY) hisselerinin Türkiye Varlık Fonu’na devrine onay çıktığını açıkladı. Türk Telekom’dan yapılan açıklamada BTK’dan onay çıktığı duyuruldu.

    Türk Telekom’dan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada “Türk Telekom'un hisselerinin %55'ine sahip olan LYY'nin şirketimizdeki hisselerinin tamamının, TVF'ye devir işlemlerine izin verilmesine karar verilmiştir” ifalerine yer verildi.

    Daha önce yapılan açıklamaya göre Türkiye Varlık Fonu, Türk Telekom’un yüzde 55 hissesi için 1,65 milyar dolar ödeme yapacak. T.C. Cumhurbaşkanlığına bağlı olarak hizmet veren Türkiye Varlık Fonu portföyünde Türk Hava Yolları, Ziraat Bankası, PTT, Türkiye Petrolleri, Turkcell, Turksat gibi önemli şirketler yer alıyor.

    BTK onayı hakkında Türk Telekom’dan KAP’a yapılan açıklama şöyle:

    “16 Mart 2022 tarihli açıklamada belirtildiği üzere, LYY Telekomünikasyon A.Ş.'nin (LYY) sahip olduğu %55 Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) hissesinin Türkiye Varlık Fonu'na (TVF) satışına ilişkin taraflar (TVF ve LYY) arasında imzalanan Hisse Devir Sözleşmesi ile ilgili yürütülmekte olan süreç kapsamında Şirketimiz tarafından ilgili mevzuat doğrultusunda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) hisse devrine ilişkin izin başvurusunda bulunulmuştu.

    Bu bağlamda, BTK tarafından;

    1) Türk Telekom'un hisselerinin %55'ine sahip olan LYY'nin şirketimizdeki hisselerinin tamamının, TVF'ye devir işlemlerine izin verilmesi,

    2) BTK tarafından yetkilendirilmiş olan TT Mobil İletişim Hizmetleri A.Ş., TTNET A.Ş., ve TT International Telekomünikasyon San. ve Tic. Ltd. Şti.'nin %100 hissedarı olan Türk Telekom bünyesinde gerçekleşecek hisse devrinin, BTK'nın görev alanı kapsamında hisse devri ve kontrol unsuruna ilişkin ilgili mevzuat hükümleri açısından söz konusu şirketler bakımından herhangi bir sakınca doğurmayacağı,

    3) Hisse devir işlemlerinin gerçekleşmesinin ardından bir ay içerisinde ilgili belgelerle birlikte BTK'ya bilgi verilmesi,

    hususlarına karar verilmiştir."

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    Seri üretimi tamamlandı: Kaplan MT

    K
    kombinciniz 8 saat önce

    Kullanıcı deneyimi her şeyin başında gelir bence

    alfa-x 4 gün önce

    Hatta yurt dışına satış bile yapıldı , tebrikler mühendislerimize ,tebrikler bu imkanları sağlayanlara

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