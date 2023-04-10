Turkcell deprem bölgesine yönelik Gönül Bağı Projeleri'ni duyurdu

Tam Boyutta Gör Turkcell, depremden etkilenen şehirlere destek için Gönül Bağı Projeleri’ni duyurdu. Depremde zarar gören şehirlere Turkcell çatısı altındaki tüm markalarla birlikte istihdamdan üretime, psikolojiden eğitime, sanattan gastronomiye kadar pek çok alanda projeler hazırlanacak.

Turkcell, deprem bölgesindeki vatandaşlara istihdamda öncelik sağlamak için #TurkcellİstihdamSefereberliği projesini duyurmuş ve 1.100 kişiye iş imkanı sağlayacağını açıklamıştı. Şimdi de Hatay’a Çağrı ve Mesleki Eğitim Merkezi kuruluyor. İlk aşamada 50 kişinin işe alınacağı bu merkezde depremzedelerin istihdamı, eğitim alması ve meslek edinmesi sağlanacak. Uzaktan çalışma yöntemiyle çalışan sayısının artırılması sağlanacak. Turkcell Akademi platformundaki ücretsiz eğitimlerle depremzedelerin yazılım, yazılım test uzmanlığı, robotik kodlama, bulut teknolojiler, satış, pazarlama gibi konularda eğitimlerle kendini geliştirmesi ve farklı sektörlerde iş sahibi olması amaçlanıyor. Mesleki eğitimleri tamamlayanlara Turkcell, Paycell, Atmosware, Turkcell Global Bilgi ve Turkcell Bayii Satış kanallarında iş imkanları sunulacak.

Depremzedelerden Özel İletişim Vergisi alınmayacak 3 gün önce eklendi

Projenin sanat ayağı için Paycell El Sanatları Vitrinleri projesi duyuruldu. Kadınların el sanatları eserlerinden para kazanması sağlanacak. Turkcell Bizce projesi ile kadın girişimcilerin kalkınması desteklenecek. Eğitim’e Dönüştür gibi projeler ile deprem bölgesindeki çocukların eğitimine katkı sağlayacak projeler hazırlanacak. Çadırkentlerde kalan vatandaşlara yönelik sosyalleşme ve rehabilitasyon çalışmaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Turkcell deprem bölgesindeki esnaf ve KOBİ’leri İşTurkcell ve Paycell ile destekleyecek. Elektronik ürün satış pazaryeri Pasaj’da deprem illeri adına dijital çarşılar kurulacak. Bölgedeki satıcıların ürünleri listelenecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.