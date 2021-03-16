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    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Turkcell Dergilik uygulamasına Podcast özelliği geldi

    Dergi okuma uygulaması olarak yola çıkan ancak yeni özelliklerle kapsamı genişleyen Dergilik'e Podcast yayınları eklendi. Yerli Podcast içeriklerini Dergilik'ten tüketebilirsiniz.
    16 Mart 2021, 21:45 (4 sa.)
    230
    3
    Mobil Uygulamalar
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    Turkcell Dergilik uygulamasına Podcast özelliği geldi
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    Turkcell’in dergi ve gazete okumak amacıyla yola çıkan Dergilik uygulamasına şimdi de Podcast özelliği geldi. Son dönemde podcastler ciddi oranda popülerlik kazandı. Spotify ve Apple Podcast uygulamaları bu ivmenin yakalanmasında etkili oldu. Turkcell’in Dergilik uygulamasının da yerli podcast üreticilerine katkı sağlaması planlanıyor.

    Podcast özelliği, Dergilik'teki sesli makale özelliğinden bağımsız olarak eklendi. İki özellik aynı anda hizmet vermeye devam edecek.

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    Podcast sayfasına baktığımızda popüler yayınların birçoğunun platforma eklendiği görülüyor. Dergilik uygulamasına yeni eklenen podcast kanalları arasında en çok dinlenenler; Kitapsız Edebiyat, Fortune Türkiye, e-Gönüllü, Organik Beyinler, Altın Bilezik ve Sinematris oldu.

    En çok dinlenen ilk üç podcast bölümü ise sırasıyla; E-gönüllü kanalından ‘Hadi 1 Gönüllü Tanıyalım - Nancy Güzeliş’ bölümü, Fortune Türkiye kanalından ‘Fortune 500 Zirvesi Fortune Globali Ağırladı’ bölümü ve Kitapsız Edebiyat kanalından ‘Küçük Prens’ bölümü oldu.

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    Portakal kabuğundan bardak yapan otomat

    A
    ahmet1905_47 1 gün önce

    birbuçuk sene önce teknopırt sitesine bununla ilgili bir konu açmıştım trol diye 1 sene ban yemiştim konu da silinmişti vay ve görünce yine aklıma geldi

    napolyon94 1 gün önce

    Duyar puanım 2/10

    asenler 1 gün önce

    "mümimmat", mühimma'nın çoğuludur, yani sonuna ler lar eklenmez. İlla Osmanlıcada ısrar edecekseniz doğrusunu kullanın bari. Tercih etmediğiniz güzel Türkçemizde ise "savaş gereçleri" deyimi bulunmaktadır.

    asenler 1 gün önce

    "pound" kadar başınıza taş düşsün!

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