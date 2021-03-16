Turkcell Dergilik uygulamasına Podcast özelliği geldi

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Turkcell’in dergi ve gazete okumak amacıyla yola çıkan Dergilik uygulamasına şimdi de Podcast özelliği geldi. Son dönemde podcastler ciddi oranda popülerlik kazandı. Spotify ve Apple Podcast uygulamaları bu ivmenin yakalanmasında etkili oldu. Turkcell’in Dergilik uygulamasının da yerli podcast üreticilerine katkı sağlaması planlanıyor.

Podcast özelliği, Dergilik'teki sesli makale özelliğinden bağımsız olarak eklendi. İki özellik aynı anda hizmet vermeye devam edecek.

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Podcast sayfasına baktığımızda popüler yayınların birçoğunun platforma eklendiği görülüyor. Dergilik uygulamasına yeni eklenen podcast kanalları arasında en çok dinlenenler; Kitapsız Edebiyat, Fortune Türkiye, e-Gönüllü, Organik Beyinler, Altın Bilezik ve Sinematris oldu.

En çok dinlenen ilk üç podcast bölümü ise sırasıyla; E-gönüllü kanalından ‘Hadi 1 Gönüllü Tanıyalım - Nancy Güzeliş’ bölümü, Fortune Türkiye kanalından ‘Fortune 500 Zirvesi Fortune Globali Ağırladı’ bölümü ve Kitapsız Edebiyat kanalından ‘Küçük Prens’ bölümü oldu.

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