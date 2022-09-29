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    Turkcell Eski Telefonunu Nakite Dönüştür’de hediye çeki fırsatı başladı

    İkinci el durumundaki telefonunuzu Turkcell'e hızlı şekilde satabilir ve nakit olarak ödeme alabilirsiniz. Yeni başlayan kampanya ile telefonun değerine ek olarak 500 TL hediye çeki veriliyor.
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    Turkcell Eski Telefonunu Nakite Dönüştür’de hediye çeki fırsatı
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    Turkcell, ikinci el durumundaki telefonlarınızı değeri karşılığında nakit olarak satın alıyor. İkinci el telefonunuzu hızlıca Turkcell güvencesiyle satabilir ve nakite dönüştürebilirsiniz.

    Eski Telefonunu Nakite Dönüştür

    Telefonunuzun değerini öğrenmek için Turkcell’in sitesindeki fiyat teklifi formunu doldurarak değerini anında görebilirsiniz. Telefonuzun çalışma durumu ve kozmetik durumuna göre akıllı algoritma tarafından anında değer biçiliyor.

    Ön fiyat teklifini kabul ediyorsanız ücretsiz kargo veya kuryeyle telefonunuzu hızlı şekilde göndererebilirsiniz. İncelemeler tamamlandıktan sonra IBAN hesabınıza en geç 5 iş günü içerisinde ücret yatırılıyor. Böylelikle telefonunuzu kolay bir şekilde satabiliyorsunuz.

    Yeni telefon alacaklara 500 TL hediye çeki

    Turkcell’in başlattığı yeni kampanya ile eski telefonunu Turkcell'e satanlara Turkcell Pasaj’da akıllı telefon kategorisinde geçerli 500 TL’ye kadar hediye çeki veriliyor. Değeri 1.000 TL ile 4.900 TL arasındaki telefonunuz için 250 TL hediye çeki, 5.000 TL ve üzerindeki telefonlar için 500 TL hediye çeki dağıtılıyor. Hediye çeklerini Turkcell Pasaj’da akıllı telefon kategorisinde kullanabilirsiniz.  Hediye çekleri, tarafınıza ödeme yapıldıktan sonraki ilk Pazartesi günü SMS ile tarafınıza iletilecek.

    Turkcell Eski Telefonunu Nakite Dönüştür’de hediye çeki fırsatı
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    Turkcell Eski Telefonu Nakite Dönüştür hizmeti nasıl kullanılır?

    1. Eski Telefonunu Sat sayfasındaki Hemen Teklif Al bölümüne telefon bilgilerinizi girin.
    2. Ön fiyat teklifini kabul ediyorsanız Devam'a basın.
    3. İsim soyisim, adres, IMEI, iletişim bilgileri ve IBAN bilginizi doldurun.
    4. İşlemi Tamamla butonuna bastıktan sonra telefonunuzu ücretsiz olarak nasıl göndereceğiniz hakkında bilgi sayfasına yönlendirileceksiniz.
    5. Telefonunuzu göndermeden önce telefonu sıfırlamalı ve tüm hesaplardan çıkış yapmalısınız.
    6. Easycep mağazaları bulunan şehirlerde ücretsiz kurye ile 3 saat içerisinde, diğer şehirlerde kargo kodu ile ücretsiz olarak telefonuzu gönderebilirsiniz.
    7. Telefonunuz ulaştıktan sonra incelemeler yapılacak. Son fiyat teklifinin daha düşük olması durumunda tarafınıza ulaşılacak ve onayınız istenecek. Onaylarsanız telefonun ücreti 5 gün içerisinde hesabınıza yatacak. Onaylamazsanız ücretsiz kargoyla telefonunuz geri gönderilecek.
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    anzubesti 5 saat önce

    zannersiniz askeri araç uzmanı.lan tarrak onların aklı senin kadar çalışmıyor mu

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    Sarı Mucit 1 gün önce

    devasa üst penceresiyle dronlardan atılan bombalara karşı savunmasız Hatta pencere kapağını içe doğru eğimli koymuşlar; bomba düşerken kapağa çarpsa bile sekip içeri düşsün diye adeta tasarım hatası pencere üstüne kubbe gibi bir parça eklenmeli https://www.youtube.com/watch?v=cvRyT3upFAY&amp;feature=youtu.be

    B
    batar 2 gün önce

    Sahiplerinin yahudi olduğu şirketler den ne bekliyordunuz ki :) Kafirler için yaşasın cehennem.

    B
    batar 2 gün önce

    Bu kriz döneminde zenginler daha çok zengin fakirler daha çok fakirleşti ve adamlar hala , sevdikçe sevesim geliyor diyor.

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    homebird 4 gün önce

    Düşman, topraklarına girip katliyam ve tecavüzlere başlayınca anlarsın "Gereksiz Makinelerin" gereğini.

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    gecekorrr 4 gün önce

    gereksiz makineler insan öldürmekten başka ne işe yarıyor nefret ediyorum

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