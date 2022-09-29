Turkcell Eski Telefonunu Nakite Dönüştür’de hediye çeki fırsatı başladı

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Turkcell, ikinci el durumundaki telefonlarınızı değeri karşılığında nakit olarak satın alıyor. İkinci el telefonunuzu hızlıca Turkcell güvencesiyle satabilir ve nakite dönüştürebilirsiniz.

Eski Telefonunu Nakite Dönüştür

Telefonunuzun değerini öğrenmek için Turkcell’in sitesindeki fiyat teklifi formunu doldurarak değerini anında görebilirsiniz. Telefonuzun çalışma durumu ve kozmetik durumuna göre akıllı algoritma tarafından anında değer biçiliyor.

Ön fiyat teklifini kabul ediyorsanız ücretsiz kargo veya kuryeyle telefonunuzu hızlı şekilde göndererebilirsiniz. İncelemeler tamamlandıktan sonra IBAN hesabınıza en geç 5 iş günü içerisinde ücret yatırılıyor. Böylelikle telefonunuzu kolay bir şekilde satabiliyorsunuz.

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Yeni telefon alacaklara 500 TL hediye çeki

Turkcell’in başlattığı yeni kampanya ile eski telefonunu Turkcell'e satanlara Turkcell Pasaj’da akıllı telefon kategorisinde geçerli 500 TL’ye kadar hediye çeki veriliyor. Değeri 1.000 TL ile 4.900 TL arasındaki telefonunuz için 250 TL hediye çeki, 5.000 TL ve üzerindeki telefonlar için 500 TL hediye çeki dağıtılıyor. Hediye çeklerini Turkcell Pasaj’da akıllı telefon kategorisinde kullanabilirsiniz. Hediye çekleri, tarafınıza ödeme yapıldıktan sonraki ilk Pazartesi günü SMS ile tarafınıza iletilecek.

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Turkcell Eski Telefonu Nakite Dönüştür hizmeti nasıl kullanılır?

Eski Telefonunu Sat sayfasındaki Hemen Teklif Al bölümüne telefon bilgilerinizi girin. Ön fiyat teklifini kabul ediyorsanız Devam'a basın. İsim soyisim, adres, IMEI, iletişim bilgileri ve IBAN bilginizi doldurun. İşlemi Tamamla butonuna bastıktan sonra telefonunuzu ücretsiz olarak nasıl göndereceğiniz hakkında bilgi sayfasına yönlendirileceksiniz. Telefonunuzu göndermeden önce telefonu sıfırlamalı ve tüm hesaplardan çıkış yapmalısınız. Easycep mağazaları bulunan şehirlerde ücretsiz kurye ile 3 saat içerisinde, diğer şehirlerde kargo kodu ile ücretsiz olarak telefonuzu gönderebilirsiniz. Telefonunuz ulaştıktan sonra incelemeler yapılacak. Son fiyat teklifinin daha düşük olması durumunda tarafınıza ulaşılacak ve onayınız istenecek. Onaylarsanız telefonun ücreti 5 gün içerisinde hesabınıza yatacak. Onaylamazsanız ücretsiz kargoyla telefonunuz geri gönderilecek.

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Turkcell Eski Telefonunu Nakite Dönüştür’de hediye çeki fırsatı