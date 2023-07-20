Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    İkinci el telefon satmanın kolay yolu: Turkcell eski telefonunuzu nakite dönüştürüyor

    Telefonunuzu hızlı ve kolay bir şekilde ikinci el olarak satmak istiyorsanız Turkcell'in "Eski Telefonu Nakite Dönüştür" platformunu kullanabilirsiniz.         
    1
    Turkcell eski telefonunuzu nakite dönüştürüyor Tam Boyutta Gör
    İkinci el telefon fiyatlarında son haftalarda ciddi artış yaşandı. Fiyatların artmasıyla birlikte vatandaşlar ikinci el telefon satın almak yerine, bütçeyi artırmayı veya aynı bütçeye sıfır telefonları tercih ediyor. Durum böyle olunca ikinci el telefon satmak zorlaşıyor.

    Elinizdeki telefonu kolay ve hızlı şekilde satmayı düşünüyorsanız Turkcell’in ikinci el telefon satış sistemini kullanabilirsiniz. Turkcell’in web sitesi üzerinden başvuru yaparak telefonunuzu birkaç gün içerisinde nakite dönüştürebilirsiniz.

    Telefonunuzun değerini öğrenin

    Turkcell ilk olarak sizden telefonunuzun marka, model, kozmetik durumu ve fonksiyonların sağlamlığı hakkında ön bilgi alıyor. Girdiğiniz bilgilere göre bir ön teklif tutarı gösteriliyor. Fiyatı beğenirseniz ücretsiz kargo ile telefonu Turkcell’in anlaşmalı olduğu yenileme merkezlerine gönderiyorsunuz. Yapılan son kontrollerin ardından tarafınıza son teklif tutarı iletiliyor. Son teklifi onayladığınız takdirde 5 iş günü içerisinde hesabınıza nakit olarak yatırılıyor. Son teklifi kabul etmezseniz yine ücretsiz kargoyla telefonunuz size geri gönderiliyor.

    İkinci ele talep azaldığı için kendi telefonunuzu satmak uzun sürebilir ve almayı düşündüğünüz telefona yeni zamlar gelebilir. Bu sistem sayesinde satmayı düşündüğünüz telefon için ilan yayınlamak, müşteri bulmak, pazarlık yapmak ve telefonu yüz yüze satmak gibi dertlerden kurtuluyorsunuz. Hızlı ve kolay şekilde telefonunuzu nakite dönüştürebiliyorsunuz.

    Telefonunuzu Turkcell güvencesiyle satmak için tıklayın

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

    Profil resmi
    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

    Profil resmi
    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

    Profil resmi
    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi ppf kaplama markası lg çamaşır makinesi yorumları güvercin göğsü sporla düzelir mi fotoğrafı dijitale çevirme iğne etkisini nezaman gösterir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Casper VIA F30 Plus
    Casper VIA F30 Plus
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M2 &#231;ipli 2023 model MacBook Air
    Apple M2 çipli 2023 model MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    HUGOLA-ORCHESTRA
    HUGOLA-ORCHESTRA
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız