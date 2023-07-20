İkinci el telefon satmanın kolay yolu: Turkcell eski telefonunuzu nakite dönüştürüyor

Tam Boyutta Gör İkinci el telefon fiyatlarında son haftalarda ciddi artış yaşandı. Fiyatların artmasıyla birlikte vatandaşlar ikinci el telefon satın almak yerine, bütçeyi artırmayı veya aynı bütçeye sıfır telefonları tercih ediyor. Durum böyle olunca ikinci el telefon satmak zorlaşıyor.

Elinizdeki telefonu kolay ve hızlı şekilde satmayı düşünüyorsanız Turkcell’in ikinci el telefon satış sistemini kullanabilirsiniz. Turkcell’in web sitesi üzerinden başvuru yaparak telefonunuzu birkaç gün içerisinde nakite dönüştürebilirsiniz.

Telefonunuzun değerini öğrenin

Turkcell ilk olarak sizden telefonunuzun marka, model, kozmetik durumu ve fonksiyonların sağlamlığı hakkında ön bilgi alıyor. Girdiğiniz bilgilere göre bir ön teklif tutarı gösteriliyor. Fiyatı beğenirseniz ücretsiz kargo ile telefonu Turkcell’in anlaşmalı olduğu yenileme merkezlerine gönderiyorsunuz. Yapılan son kontrollerin ardından tarafınıza son teklif tutarı iletiliyor. Son teklifi onayladığınız takdirde 5 iş günü içerisinde hesabınıza nakit olarak yatırılıyor. Son teklifi kabul etmezseniz yine ücretsiz kargoyla telefonunuz size geri gönderiliyor.

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İkinci ele talep azaldığı için kendi telefonunuzu satmak uzun sürebilir ve almayı düşündüğünüz telefona yeni zamlar gelebilir. Bu sistem sayesinde satmayı düşündüğünüz telefon için ilan yayınlamak, müşteri bulmak, pazarlık yapmak ve telefonu yüz yüze satmak gibi dertlerden kurtuluyorsunuz. Hızlı ve kolay şekilde telefonunuzu nakite dönüştürebiliyorsunuz.

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