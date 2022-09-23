Turkcell kendi metaverse evreni T.Verse'de etkinlik düzenledi

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Daha önce metaverse üzerinde sanal mağaza açacağını duyuran Turkcell bu defa metaverse üzerinde canlı etkinlik düzenledi. Türkiye’nin en geniş katılımlı metaverse etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinlik, Turkcell’in kendi çalışanlarına yönelik metaverse evreni T.Verse platformunda yapıldı. Katılımcılar VR gözlüklerle 360 derece olarak T.Verse’i deneyimledi. T.Verse’deki etkinlik ve toplantı alanları, metaverse dünyasına uygun olarak gerçek ve gerçeküstü alanların karışımı olacak şekilde tasarlandı.

Turkcell’den yapılan açıklamaya göre T.Verse’deki bu etkinlik, Türkiye’de VR gözlüklerle en yüksek katılımcının bir araya geldiği ilk metaverse etkinliği oldu. Etkinlikte metaverse ve Web3’ün geleceği hakkında konuşmalar yapıldı.

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Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Turkcell İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Esmen, şunları söyledi:

“Turkcell olarak her yıl yüze yakın genç yeteneği kadromuza katıyoruz. Bu arkadaşlarımızın yeni dünyalarla ve yeni teknolojilerle tanışması için çeşitli organizasyonlar gerçekleştiriyoruz. Burada işveren mottomuz ‘Yarını Değiştir’ ile yakın geleceği şekillendirmek için bugünden ilerlemenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Yarını değiştirmek için de yarının teknolojisine hakim olmak gerekiyor. Bu teknolojiyi yönetebilecek, yönlendirip yaratıcılık özelliklerini kullanabilecek yetkinliklere sahip olunmalı. Turkcell olarak esasen gençlerimiz için temel amacımız, yarının teknolojisine yönelik yetkinliklerin neler olduğunu onlara göstermek ve gençlerimize bu alanlara yönelik hazırlanmaları için fırsat sağlamak.”

Metaverse’in daha etkinkin kullanılabileceğini düşündüğünü ifade eden Ali Rıza Esmen, “Her departmanda ve her uzmanlık alanında Metaverse’ün çok daha etkin kullanılabileceğini düşünüyoruz. Finans, insan kaynakları, yazılım ve siber güvenlik başta olmak üzere bütün alanlardaki arkadaşlarımızı etkinliğe alarak Metaverse deneyimini onlara yaşattık. Yeni teknolojilerin yetkinliklerinin kazanımı ve geliştirilmesi için neler yapılabileceğine bakmalarını sağladık” ifadelerinde bulundu.

Turkcell Çalışan Deneyimi Yönetimi Direktörü Hüseyin Çakmak, Web3 ve Metaverse’ün geçmişten bugüne gelişimi ve geleceğe yönelik potansiyelinden bahsederken; Turkcell İnsan Kaynakları Mükemmeliyet Merkezi Direktörü Seray Kerimak da Metaverse’ün iş yapış biçimlerine etkilerini ve bu etkinlerin insan kaynaklarına yönelik gelişim ve etki alanlarını katılımcılarla paylaştı.

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Turkcell kendi metaverse evreni T.Verse'de etkinlik düzenledi