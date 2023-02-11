Mobil operatörlerden deprem bölgesindeki çalışmalar hakkında yeni açıklama

Tam Boyutta Gör Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremin ardından pek çok bölgede yaşanan mobil iletişim sorunu depremin 6. gününde bazı bölgelerde devam ediyor. Bölgedeki baz istasyonlarının yıkılan binalarla birlikte hasar görmesi, fiberoptik kabloların kopması ve bölgeye elektrik sağlanamaması gibi sebeplerden ötürü pek çok baz istasyonu devre dışı kaldı.

Turkcell, Türk Telekom ve Vodafone’un üyesi olduğu Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği (m-TOD) bugün yeni bir açıklama yayınladı. Açıklamada hasar gören baz istasyonlarının yüzde 90’unun hizmet verir duruma getirildiği belirtildi. Ayrıca bölgeye sevk edilen mobil baz istasyonlarının National Roaming teknolojisi ile üç operatöre birden hizmet verdiği vurgulandı. Kesinti olan bölgerek toplam 241 baz istasyonu sevk edildi.

Deprem bölgesindeki açık benzin istasyonları listesi 1 gün önce eklendi

Mobil Telekomünikasyon Operatörleri Derneği’nin yeni açıklaması şöyle:

“Ülkemizi derin üzüntüye boğan depremden bölgedeki çalışanları ve teknik donanımları ile etkilenen operatörler iletişim kapasitesinin artması için ilk günden itibaren çalışmalarına devam ediyor.

Depremler sonrasında, bölgedeki çalışanlarının depremden etkilenmesi sebebiyle ilgili tüm illere personel ve gerekli ekipmanları sevk eden operatörler, bir yandan hasar tespitleri yaparken bir yandan da kesintiye uğrayan baz istasyonlarını çalışır vaziyete getirmek için çalıştılar.

Öte yandan, depremin ağır hasara ve yıkıma uğrattığı birçok bina gibi baz istasyonları da hem yıkıma uğrarken hem de elektrik enerjisi sağlanamaması gibi etkenler nedeniyle iletişim kesintisi yaşadı.

Operatörler iletişimi ayağa kaldırmak adına, bölgedeki personelini diğer illerden gelen çalışanlar ile takviye ederken, yıkılan baz istasyonlarının yerine mobil baz istasyonları sağladılar ve enerji kesintisi yaşayan mevcut baz istasyonları için de jeneratör ve seyyar enerji kaynaklarını Türkiye’nin dört bir yanından temin ettiler.

Sosyal medya uygulamaları üzerinden yapılan bölgedeki tüm iletişim üye operatörlerimizin altyapılarıyla sağlanmıştır.

Enerjisiz kalan, yıkılan ve ağır hasar alan baz istasyonlarının bölgede tam kapasiteyle hizmet verilmesini zorlaştırsa da birçok alternatif çalışma gerçekleştirilmiştir. Lojistik, hava muhalefeti ve bölgede yaşanan yıkım gibi tüm Türkiye’yi etkileyen şartlar çerçevesinde bölgede şu ana kadar yapılan iyileştirme çalışmaları şu şekildedir:

Bölgede bulunan 8.900 baz istasyonundan, depremde hasar gören ve çalışamaz hale gelen 1.400’den fazlası onarılarak yeniden devreye sokulmuştur. Bölgedeki baz istasyonlarının %90’ı hizmet verir durumdadır.

Enerji ihtiyacının karşılanması için bölgeye sevk edilen toplam jeneratör sayısı 3.500’ün üzerindendir.

Bölgede hasar görmüş, kullanılamayacak hale gelmiş baz istasyonların yokluğunu gidermek üzere halihazırda bölgeye toplam 241 mobil baz istasyonu sevk edilmiştir. Mobil baz istasyonları ortak iletişim altyapısı sağlamakta olup üyelerimiz tarafından farklı lokasyonlarda vatandaşların ihtiyaçlarını optimum düzeyde karşılamaktadır

Bölgede iletişimin devamlılığını temin etmek için toplam 1.830 saha çalışanı 7/24 görev yapmaktadır.

Afet bölgesinde iletişim altyapısını güçlendirmeye yönelik çalışmalarımızın aralıksız sürdüğünü paylaşmak isteriz. Deprem felaketinin yaralarını hep birlikte sarmaya ve tüm imkânlarımızı kullanarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz.”

Türk Telekom'dan açıklama: "Gecikme faizi alınmayacak"

Türk Telekom, sosyal medya hesaplarından bir açıklama yayınlayarak depremzedelerin hatlarına kesinti yapılmayacağı ve faturalardan gecikme faizi alınmayacağını duyurdu.

Vodafone'dan açıklama: "Baz istasyonlarının yüzde 90'ı hizmet veriyor"

Vodafone bugün bir açıklama yayınlayarak şebekedeki ve çalışmalar hakkındaki son durumu açıkladı. Şirketten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Vodafone, afet bölgesinde iletişimin devamlılığını sağlamak için çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Afet bölgesinde vatandaşların iletişim ihtiyacını karşılamak üzere tüm kaynaklarını seferber eden şirket, depremlerden etkilenen 10 ilde 400’ü aşkın saha çalışanıyla hizmet veriyor. Afet bölgesinde ağır hasar gören sahalarından 650’sini tekrar çalışır hale getiren Vodafone’un, OHAL bölgesindeki baz istasyonlarının %90’ı hizmet verir durumda. Ülke genelindeki tüm mobil baz istasyonlarını afet bölgesine yönlendiren Vodafone, bölgede elektrik kesintileri sebebiyle şebekeden beslenemeyen baz istasyonlarının çalışabilmesi için toplam 1.057 jeneratörü devreye aldı."

Vodafone Türkiye CEO’su Engin Aksoy, şunları söyledi:

“Ülkemizi yasa boğan depremlerin gerçekleştiği ilk andan itibaren harekete geçtik ve tüm kaynaklarımızı seferber ettik. Bölgede yaklaşık 3,7 milyon müşterimiz var. 10 ilde kule tipi ve bina üstü olmak üzere toplam 3.050 baz istasyonumuz bulunuyor. Bu istasyonların %25’i Hatay, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da yer alıyor. GSM operatörleri olarak herhangi bir afet durumunda temel ihtiyacımız elektrik, yakıt, personel geçiş önceliğidir. Baz istasyonlarımızın çalışabilmesi için elektriğe ihtiyacı var. Afet bölgesinde de ilk andan itibaren elektrik verilebilen baz istasyonlarımızda hizmet verebiliyoruz. Aynı şekilde, jeneratörlerin yakıt ihtiyacı için de gerekli önlemleri alıyoruz. Jeneratörlere yakıt takviyesi için bölgede 400’ü aşkın arkadaşımız görev yapıyor. Binaların üstünde bulunan baz istasyonlarımızın önemli bir bölümü depremde yıkıldı ya da hasar gördü. Yıkılan istasyonlarımızın yokluğunu mobil baz istasyonlarımızla tamamlamaya çalışıyoruz. Yaşadığımız bu felaketin yaralarını hep birlikte sarabileceğimize inanıyoruz. Tüm imkânlarımızı kullanarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz.”

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