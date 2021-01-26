Türkiye'de telefon üretimine yeni teşvik düzenlemesi

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Geçtiğimiz ay yayımlanan teşvik düzenlemeleriyle Türkiye’de akıllı telefon üretimine ciddi oranda destek sağlanıyor. Bugün bir teşvik düzenlemesi daha yayımlandı. Bugünkü düzenleme, Türkiye’de üretim ve montaj yapacak firmaların demonte haldeki parça ithalatına muafiyet getiriyor.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğde değişiklik yapan tebliğe göre, akıllı telefon aksam ve parçaları ithalatının 8517.70.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ile adet başına 5 doların altında gümrük kıymetini haiz olanlarına yürütülen gözetim önlemi, söz konusu parçaların "akıllı telefon üretiminde kullanılmak üzere ana kart dizgisi tamamlanmış ve tamamen demonte" olması halinde uygulanmayacak.

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Türkiye’de telefon üretimini kolaylaştıran düzenlemeler Asyalı teknoloji devlerini ülkemize çekti. Oppo, Samsung, Xiaomi Tecno, Vivo ve TCL Türkiye’de telefon üretmeye karar verdi. Bazı firmalar kendisi üretime gelecek, bazıları ise alt yüklenici aracılığıyla üretim yapacak. Oppo, Samsung, Xiaomi, Tecno ve TCL’in üretim yapacağı fabrikalar belli oldu. Fabrikaların yılın ilk çeyreğinde tamamlanması ve üretime başlaması planlanıyor.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210126-5.htm

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