Türkiye'de telefon üretimine yeni teşvik düzenlemesi

Geçtiğimiz ay yayımlanan teşvik düzenlemeleriyle Türkiye’de akıllı telefon üretimine ciddi oranda destek sağlanıyor. Bugün bir teşvik düzenlemesi daha yayımlandı. Bugünkü düzenleme, Türkiye’de üretim ve montaj yapacak firmaların demonte haldeki parça ithalatına muafiyet getiriyor.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğde değişiklik yapan tebliğe göre, akıllı telefon aksam ve parçaları ithalatının 8517.70.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ile adet başına 5 doların altında gümrük kıymetini haiz olanlarına yürütülen gözetim önlemi, söz konusu parçaların "akıllı telefon üretiminde kullanılmak üzere ana kart dizgisi tamamlanmış ve tamamen demonte" olması halinde uygulanmayacak.
Ayrıca Bkz. "Katmerciler'den Kenya'ya 500 milyon liralık HIZIR 4x4 kara aracı satışı"
Türkiye’de telefon üretimini kolaylaştıran düzenlemeler Asyalı teknoloji devlerini ülkemize çekti. Oppo, Samsung, Xiaomi Tecno, Vivo ve TCL Türkiye’de telefon üretmeye karar verdi. Bazı firmalar kendisi üretime gelecek, bazıları ise alt yüklenici aracılığıyla üretim yapacak. Oppo, Samsung, Xiaomi, Tecno ve TCL’in üretim yapacağı fabrikalar belli oldu. Fabrikaların yılın ilk çeyreğinde tamamlanması ve üretime başlaması planlanıyor.
https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210126-5.htm Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Öncelikle;
1.TR, hem genç ortalaması yüksek hem de dünya'da en fazla teknoloji kullanım oranına sahip ülkelerden.
2.Gümrük birliği anlaşması ile Avrupa kapıları direk %20 daha az maliyetle sonuna kadar açılıyor. Kafadan bu oranda karlılık artışı demek bu. Fabrikalarında maliyet iyileştireceğim diye kafa patlatacaklarına gelip buraya yatırım yapsınlar.
3.TR Avrupa bölgesinde nispeten daha uygun işçilik ve çok fazla yetişmiş insana sahip. Bu ikisini bu coğrafyada aynı anda sağlayabilen başka bir ülke YOK.
4.Lojistik altyapısı inanılmaz güçlendi, tam bir Hub durumundayız. Aynı anda hem Ortadoğu hem de Avrupa'ya hem deniz hem de karadan kolayca mal sevkedilebilecek lokasyondayız. Tabi bu söylediğim yukarıda saydıklarımla beraber ekstra bir anlam kazanıyor.
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