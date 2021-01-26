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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye'de telefon üretimine yeni teşvik düzenlemesi

    Bugün Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeyle demonte haldeki telefon parçalarının ithalatı gözetim uygulamasından muaf tutulacak. Türkiye'de üretim ve montaj yapacak firmalara destek sağlanacak.
    3 sa.
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    Cep Telefonları
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    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    5

    Türkiye'de telefon üretimine yeni teşvik düzenlemesi
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    Geçtiğimiz ay yayımlanan teşvik düzenlemeleriyle Türkiye’de akıllı telefon üretimine ciddi oranda destek sağlanıyor. Bugün bir teşvik düzenlemesi daha yayımlandı. Bugünkü düzenleme, Türkiye’de üretim ve montaj yapacak firmaların demonte haldeki parça ithalatına muafiyet getiriyor.

    Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ve ithalatta gözetim uygulanmasına ilişkin tebliğde değişiklik yapan tebliğe göre, akıllı telefon aksam ve parçaları ithalatının 8517.70.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu (GTİP) ile adet başına 5 doların altında gümrük kıymetini haiz olanlarına yürütülen gözetim önlemi, söz konusu parçaların "akıllı telefon üretiminde kullanılmak üzere ana kart dizgisi tamamlanmış ve tamamen demonte" olması halinde uygulanmayacak.

    Ayrıca Bkz. "Katmerciler'den Kenya'ya 500 milyon liralık HIZIR 4x4 kara aracı satışı"

    Türkiye’de telefon üretimini kolaylaştıran düzenlemeler Asyalı teknoloji devlerini ülkemize çekti. Oppo, Samsung, Xiaomi Tecno, Vivo ve TCL Türkiye’de telefon üretmeye karar verdi. Bazı firmalar kendisi üretime gelecek, bazıları ise alt yüklenici aracılığıyla üretim yapacak. Oppo, Samsung, Xiaomi, Tecno ve TCL’in üretim yapacağı fabrikalar belli oldu. Fabrikaların yılın ilk çeyreğinde tamamlanması ve üretime başlaması planlanıyor.



    https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/01/20210126-5.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    C CleanCoders (Fatih ) 2 sa. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen El_domingo
    bugün sadece montaj yaparlar. yarın basit parçaları üretirler. sonra bir bakmışsın hiç beklemediğimiz parçaların üretimini ülkemize kaydırmışlar. bu işler böyledir. müşterinin ayağı alışsın
    bugün sadece montaj yaparlar. yarın basit parçaları üretirler. sonra bir bakmışsın hiç beklemediğimiz parçaların üretimini ülkemize kaydırmışlar. bu işler böyle...
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    Yanıtla +12
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    hareketliperde (tuluy ....) 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    giriş seviyesi cihazlar tekrar giriş seviyesine gelecek mi?
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    Charaznable (Char Aznable) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Devlet heralde çin modeline geçti
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    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    H hunkar159 (hunkar hunkar) 36 dk. ( Mesaj Silindi )
    demek ki devlet yerli üreticilerden adam olmayacağını anladı.
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    hollowman_ (N. b.) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Walla uzakdoğudaki elektronik üreticilerinde biraz akıl varsa TR'ye yatırım yaparlar.
    Öncelikle;
    1.TR, hem genç ortalaması yüksek hem de dünya'da en fazla teknoloji kullanım oranına sahip ülkelerden.
    2.Gümrük birliği anlaşması ile Avrupa kapıları direk %20 daha az maliyetle sonuna kadar açılıyor. Kafadan bu oranda karlılık artışı demek bu. Fabrikalarında maliyet iyileştireceğim diye kafa patlatacaklarına gelip buraya yatırım yapsınlar.
    3.TR Avrupa bölgesinde nispeten daha uygun işçilik ve çok fazla yetişmiş insana sahip. Bu ikisini bu coğrafyada aynı anda sağlayabilen başka bir ülke YOK.
    4.Lojistik altyapısı inanılmaz güçlendi, tam bir Hub durumundayız. Aynı anda hem Ortadoğu hem de Avrupa'ya hem deniz hem de karadan kolayca mal sevkedilebilecek lokasyondayız. Tabi bu söylediğim yukarıda saydıklarımla beraber ekstra bir anlam kazanıyor.
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    MunOG (Munir ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Buna mukabil Vestel de çin pazarına girecek Venüs serisi modellerle
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    kuzgun_ (Tiryaki ) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    vestel bunu beğendi
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    El_domingo 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Fabrika denince ciddi ciddi üretim yapan yerler akla geliyor..bunlar direk montaj hattı kuruyorlar...hükümet bu işte neyi hedefledi anlamadım acıkcası..bu işte ne ciddi bir yatırım ne ciddi bir istihdam nede teknoloji transferi var...
    1 Yanıt Yanıtla +1
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    C CleanCoders (Fatih ) 2 sa. ( Mesaj Silindi ) El_domingo
    bugün sadece montaj yaparlar. yarın basit parçaları üretirler. sonra bir bakmışsın hiç beklemediğimiz parçaların üretimini ülkemize kaydırmışlar. bu işler böyledir. müşterinin ayağı alışsın
    Yanıtla +12
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    V vasocard 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Çin'den gelecek ürünün demonte lojistiği, ürünün innovasyon maliyeti ve üretimi bile ülkemizin iş gücünden daha pahalıya mal oluyorsa ve buna seviniyorsanız siz gerçek anlamda enbesil olmaya aday bile değilsiniz.
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    Y Yeşil Gözlü Bizon 2 sa. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Ooppss bu fiyatlarda %18 azalma demek olmuyor mu
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    yc#1 (Yavuz Can) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Kişi başı yıllık gelirimiz Çin'in gerisinde kaldığı için Avrupa'nın Çin'i olacağız gibi. Gümrük Birliği ülkesi olduğumuz için Avrupa'ya ihraç edilecek modeller gümrük vergisinden muaf olacaktır.
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    ERIKCI (Arap Saçı) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    bu telefonlar ithalat 200$ vergisinden de muaf olacak mı acaba?
    1 Yanıt Yanıtla
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    T th9 2 sa. ( Mesaj Silindi ) ERIKCI
    hangi vergi kaldırıldı ki buda kaldırılsın
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    Charaznable (Char Aznable) 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Devlet heralde çin modeline geçti
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    1270 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

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    cep telefonu üretimi, yerli üretim ve
    8 etiket daha Türkiye Haberleri resmi gazete teşvik teşvik düzenlemesi vergi muafiyeti gümrük destek Mobil Teknolojiler
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