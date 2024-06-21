Türkiye'de yenilenebilir enerjinin payı artıyor

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Tam Boyutta Gör 22 Haziran Dünya Yenilenebilir Enerji Günü vesilesiyle Türkiye’de yenilenebilir enerji kapasitesine yönelik güncel veriler ortaya çıktı. Yenilenebilir kaynakların güncel kapasitesi belli oldu.

12 Haziran 2024 verilerine göre Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücü bu dönemde 110 bin 339 megavata ulaştı. Yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güce oranı yüzde 57,2 olarak kayıtlara geçti.

Yenilenebilir kaynakların kapasite miktarı

Türkiye’de yenilenebilir enerji kapasitesinin büyük bölümünü barajlı hidroelektrik santralleri oluşturdu. Yenilenebilir kaynakların kapasite sıralamasında barajlı 23 bin 855 megavatla hidroelektrik santralleri lk sırada yer alırken, 14 bin 994 megavatla güneş enerjisi santralleri, 12 bin 194 megavatla rüzgar santralleri takip etti. Akarsu santralleri 8 bin 329 megavat, biyokütle 2 bin 94 megavat ve jeotermal enerji ise 1691 megavat kapasiteye sahip.

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Türkiye'nin yenilenebilir enerji haritasında, İzmir rüzgar, Konya güneş, Aydın jeotermal, Şanlıurfa hidroelektrik ve İstanbul biyokütle kapasitesiyle lider şehirler olarak öne çıkıyor.

Türkiye, 11'inci sıraya yükseldi

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansının (IRENA) tarafından yayımlanan 2023 raporuna göre Türkiye, yenilenebilir enerji kurulu gücüyle bir basamak çıkarak 11’inci sıraya yükseldi.

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Türkiye'de yenilenebilir enerji yatırımlarının büyüklüğü 50 milyar dolar seviyesini aştı. 2022 sonundan itibaren tahsis edilen toplam 19 gigavatlık depolamalı rüzgar enerjisi projeleri için de 10 yıl içinde 19 milyar avroluk yatırım yapılacağı hesaplanıyor.

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