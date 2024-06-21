Türkiye'de yenilenebilir enerjinin payı artıyor

12 Haziran 2024 verilerine göre Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücü bu dönemde 110 bin 339 megavata ulaştı. Yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güce oranı yüzde 57,2 olarak kayıtlara geçti.
Yenilenebilir kaynakların kapasite miktarı
Türkiye’de yenilenebilir enerji kapasitesinin büyük bölümünü barajlı hidroelektrik santralleri oluşturdu. Yenilenebilir kaynakların kapasite sıralamasında barajlı 23 bin 855 megavatla hidroelektrik santralleri lk sırada yer alırken, 14 bin 994 megavatla güneş enerjisi santralleri, 12 bin 194 megavatla rüzgar santralleri takip etti. Akarsu santralleri 8 bin 329 megavat, biyokütle 2 bin 94 megavat ve jeotermal enerji ise 1691 megavat kapasiteye sahip.
Türkiye'nin yenilenebilir enerji haritasında, İzmir rüzgar, Konya güneş, Aydın jeotermal, Şanlıurfa hidroelektrik ve İstanbul biyokütle kapasitesiyle lider şehirler olarak öne çıkıyor.
Türkiye, 11'inci sıraya yükseldi
Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansının (IRENA) tarafından yayımlanan 2023 raporuna göre Türkiye, yenilenebilir enerji kurulu gücüyle bir basamak çıkarak 11’inci sıraya yükseldi.
Türkiye'de yenilenebilir enerji yatırımlarının büyüklüğü 50 milyar dolar seviyesini aştı. 2022 sonundan itibaren tahsis edilen toplam 19 gigavatlık depolamalı rüzgar enerjisi projeleri için de 10 yıl içinde 19 milyar avroluk yatırım yapılacağı hesaplanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.