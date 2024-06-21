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    Türkiye'de yenilenebilir enerjinin payı artıyor

    Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücünün yüzde 57,2'sini yenilenebilir enerji kaynakları oluşturuyor. Yenilenebilir kaynaklarda ilk sırada hidroelektrik santralleri yer alıyor.
    Türkiye'de yenilenebilir enerjinin payı artıyor Tam Boyutta Gör
    22 Haziran Dünya Yenilenebilir Enerji Günü vesilesiyle Türkiye’de yenilenebilir enerji kapasitesine yönelik güncel veriler ortaya çıktı. Yenilenebilir kaynakların güncel kapasitesi belli oldu.

    12 Haziran 2024 verilerine göre Türkiye'nin toplam elektrik kurulu gücü bu dönemde 110 bin 339 megavata ulaştı. Yenilenebilir enerjinin toplam kurulu güce oranı yüzde 57,2 olarak kayıtlara geçti.

    Yenilenebilir kaynakların kapasite miktarı

    Türkiye’de yenilenebilir enerji kapasitesinin büyük bölümünü barajlı hidroelektrik santralleri oluşturdu. Yenilenebilir kaynakların kapasite sıralamasında barajlı 23 bin 855 megavatla hidroelektrik santralleri lk sırada yer alırken, 14 bin 994 megavatla güneş enerjisi santralleri, 12 bin 194 megavatla rüzgar santralleri takip etti. Akarsu santralleri 8 bin 329 megavat, biyokütle 2 bin 94 megavat ve jeotermal enerji ise 1691 megavat kapasiteye sahip.

    Türkiye'nin yenilenebilir enerji haritasında, İzmir rüzgar, Konya güneş, Aydın jeotermal, Şanlıurfa hidroelektrik ve İstanbul biyokütle kapasitesiyle lider şehirler olarak öne çıkıyor.

    Türkiye, 11'inci sıraya yükseldi

    Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansının (IRENA) tarafından yayımlanan 2023 raporuna göre Türkiye, yenilenebilir enerji kurulu gücüyle bir basamak çıkarak 11’inci sıraya yükseldi.

    Türkiye'de yenilenebilir enerjinin payı artıyor Tam Boyutta Gör

    Türkiye'de yenilenebilir enerji yatırımlarının büyüklüğü 50 milyar dolar seviyesini aştı. 2022 sonundan itibaren tahsis edilen toplam 19 gigavatlık depolamalı rüzgar enerjisi projeleri için de 10 yıl içinde 19 milyar avroluk yatırım yapılacağı hesaplanıyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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