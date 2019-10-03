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    Türkiye'den Facebook'a 1 milyon 600 bin liralık veri ihlali cezası

    Facebook'un bazı özelliklerinden kaynaklanan önemli bir veri ihlali olduğunu tespit eden Kişisel Verileri Koruma Kurulu, bu ihlalden 280 bin 959 kullanıcının etkilendiğini belirtti.
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    sosyal medya
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Türkiye'den Facebook'a 1 milyon 600 bin liralık veri ihlali cezası
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    Kişisel Verileri Koruma Kurulu, veri ihlali gerekçesiyle Facebook'a toplam 1 milyon 600 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Facebook’u Türkçe olarak kullanan 280.959 kullanıcının söz konusu veri ihlalinden etkilendiğini belirtildi.

    Söz konusu veri ihlalinin, Facebook sisteminin birbirinden farklı üç özelliği olan ‘başkasının gözünden gör’, ‘doğum günü kutlayıcı’ ve ‘video yükleyici’nin etkileşimi sonucu meydana gelen bir hatadan kaynaklandığı belirtildi.

    Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Facebook temsilcisi tarafından Kuruma gönderilen 14.10.2018 tarihli e-posta’da “Başkasının Gözünden Gör” ihlaline ilişkin bilgi verilerek bilgilendirmenin takip eden hafta içinde yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kuruluna arz edileceği ifade edilmesine rağmen, Facebook tarafından Kurul’a herhangi bir bildirim yapılmaması üzerine Kurulun resen inceleme yapma kararı aldığı belirtildi.

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    Kişisel Verileri Koruma Kurulu yaptığı inceleme sonucunda, ihlalden Facebook kullanıcılarına ait ad, cinsiyet, doğum günü, ilişki durumu, eğitim geçmişi, din bilgisi, memleket, konum, Facebook’ta son zamanlarda yapılan aramalar, kullanıcının takip ettiği 500’e kadar başlıca hesaplar gibi kişisel verilerin etkilendiğini tespit etti. Yapılan incelemelere göre Facebook’u Türkçe olarak kullanan 280.959 kişi söz konusu veri ihlalinden etkinlendi.

    Söz konusu veri ihlali ile ilgili olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu Facebook’a toplam 1.600.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Kurul daha önce de veri ihlali sebebiyle Facebook’a 1 milyon 650 bin liralık idari para cezası vermişti.



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    DH Misafiri 1 hf. en beğenilen
    ucuza gittik.
    1 Yanıt Yanıtla +22
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    labtek38 1 hf.
    10 dklık kazancı falandır sanırım. Adamlar bunu önce dolar zannedip sonra TL olduğunu görünce de ayrı bir umursamazlık seviyesine çıkmıştır 😀
    Yanıtla +18
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    bypangea 1 hf.
    Milyon diyince çok gözüküyor siz ona 280 bin dolar derseniz daha iyi olur.
    Yanıtla +7
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    DH Misafiri 6 gün
    facebook'a amerikada trilyon dolarlık dava açılıyor, türkiyede milyon liralık...
    türk yargı sisteminin paraya bakışını çok merak ediyorum. sanıyorum ki facebook avukatlara daha çok para veriyordur, parayı ödeyip geçecektir.
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    KURTum 1 hf.
    İhlal kişilere yapılıyor. Peki bu parayı devlet kurumu kendisine mi alacak? Böyle olacağını tahmin ediyorum
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    Portraitclub 1 hf.
    Facebook’un yerinde olsam ilk önce sen bana ceza keseceğine kendi vatandaşının 52 milyon kişinin kimlik bilgilerini koru derim. Nerde bu bilgileri çaldıranlar kime ceza kesildi?
    Yanıtla +2
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    bypangea 1 hf.
    Milyon diyince çok gözüküyor siz ona 280 bin dolar derseniz daha iyi olur.
    Yanıtla +7
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    mosyozzz 1 hf.
    İhlal edilmedik verimiz mi kaldı sanki?
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    Eeltorm 1 hf.
    1 milyon 600 bin lira facebook için sakız parası.
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    DH Misafiri 1 hf. en beğenilen
    ucuza gittik.
    1 Yanıt Yanıtla +22
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    Portraitclub 1 hf. DH Misafiri
    Ucuza gidersin tabi dolar kuru böyle olursa. Fazla ceza kesmek de istememiş olabilirler çünkü geri tepebilir
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    smart1978 1 hf.
    Dolar Turkiye'de pratiksel gunluk hayatta birsey aldiginizda 10 TL hesaplaniyor suan icin ... Yani yanina 1 sifir eklenmesi gerekirdi... Para yine hortumlacak gerci :/ ...
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    labtek38 1 hf.
    10 dklık kazancı falandır sanırım. Adamlar bunu önce dolar zannedip sonra TL olduğunu görünce de ayrı bir umursamazlık seviyesine çıkmıştır 😀
    Yanıtla +18
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