Türkiye'den Facebook'a 1 milyon 600 bin liralık veri ihlali cezası

Tam Boyutta Gör

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, veri ihlali gerekçesiyle Facebook'a toplam 1 milyon 600 bin lira idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Facebook’u Türkçe olarak kullanan 280.959 kullanıcının söz konusu veri ihlalinden etkilendiğini belirtildi.

Söz konusu veri ihlalinin, Facebook sisteminin birbirinden farklı üç özelliği olan ‘başkasının gözünden gör’, ‘doğum günü kutlayıcı’ ve ‘video yükleyici’nin etkileşimi sonucu meydana gelen bir hatadan kaynaklandığı belirtildi.

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yapılan açıklamada, Facebook temsilcisi tarafından Kuruma gönderilen 14.10.2018 tarihli e-posta’da “Başkasının Gözünden Gör” ihlaline ilişkin bilgi verilerek bilgilendirmenin takip eden hafta içinde yazılı olarak Kişisel Verileri Koruma Kuruluna arz edileceği ifade edilmesine rağmen, Facebook tarafından Kurul’a herhangi bir bildirim yapılmaması üzerine Kurulun resen inceleme yapma kararı aldığı belirtildi.

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Kişisel Verileri Koruma Kurulu yaptığı inceleme sonucunda, ihlalden Facebook kullanıcılarına ait ad, cinsiyet, doğum günü, ilişki durumu, eğitim geçmişi, din bilgisi, memleket, konum, Facebook’ta son zamanlarda yapılan aramalar, kullanıcının takip ettiği 500’e kadar başlıca hesaplar gibi kişisel verilerin etkilendiğini tespit etti. Yapılan incelemelere göre Facebook’u Türkçe olarak kullanan 280.959 kişi söz konusu veri ihlalinden etkinlendi.

Söz konusu veri ihlali ile ilgili olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu Facebook’a toplam 1.600.000 TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Kurul daha önce de veri ihlali sebebiyle Facebook’a 1 milyon 650 bin liralık idari para cezası vermişti.