Türkiye’den resmi Twitter açıklaması: Twitter açılacak mı?

Tam Boyutta Gör Sosyal medya platformu Twitter, bugün saat 16:00 civarında erişime engellendi ve bant daraltma uygulandı. Birçok kullanıcı Twitter’a erişemezken platforma erişim sadece VPN servisleri aracılığıyla gerçekleştirildi. Twitter’a uygulanan erişim engellemesi için açıklama ise Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan geldi.

Twitter neden engellendi ❓

AA’nın bildirdiğine göre Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Twitter Küresel Hükümet İlişkileri Başkanı John Hughes ve Twitter Türkiye’den Sorumlu Kamu Politikaları Direktörü Ronan Costello ile bir toplantı gerçekleştirdi.

Tam Boyutta Gör Gerçekleştirilen videokonferans toplantısında Twitter üzerinden yürütülen dezenformasyonların yanı sıra gerçek dışı ihbarlar, sahte yardım kampanyaları ile sahte hesap ve yalan paylaşımlara karşı atılabilecek adımlar ele alındı. Toplantının uzun sürdüğü de bildirildi.

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Bunlara ek olarak gerçekleştirilen toplantıda toplumu panik ve kaosa sevk edebilecek dezenformasyonlara karşı Twitter’ın sorumluluklarının altı çizildi. Toplantıda ayrıca Türkiye tarafından Twitter yönetimine, sosyal medyadaki dezenformasyonların önlenmesi için aktif işbirliği başta olmak üzere İnternet Ortamında İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun kapsamındaki yükümlülükleri hatırlatıldı.

Twitter’a yönelik erişim engelinin bu görüşler üzerine gerçekleştirildiği düşünülüyor. Twitter’ın ne zaman açılacağı noktasında ise henüz resmi bir açıklama veya bilgi bulunmuyor. Twitter, Türkiye'nin taleplerini yerine getirdiği takdirde erişim engellemesinin kaldırılması bekleniyor. Öte yandan TikTok özelinde de bir engelleme durumu söz konusu ancak bu konuda da herhangi bir bilgi bulunmuyor.

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