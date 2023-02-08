Twitter erişim sıkıntısının sebebi belli oldu: Bant daraltma

Twitter ve TikTok kısıtlandı
Netblocks tarafından verilen bilgilere göre Elektronik Haberleşme Kanununu Madde 60 Fıkra 17’ye göre Twitter ve TikTok platformlarına bant kısıtlaması getirildi. Özellikle devlet yetkilileri sosyal medya üzerinde yaşanan dezenformasyona dikkat çekiyordu.
Deprem bölgesinde enkaz altında kalan insanların bildirim yapabildiği tek mecra konumundaki Twitter’ın kısıtlanması ile bölgedeki ekiplere ve irtibat noktalarına da büyük iş düşüyor. Bant kısıtlaması ne zaman sona erecek şimdilik bilinmiyor. Söz konusu sosyal ağlara şu an yalnızca VPN ile girilebiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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twitter çöktü mü, TikTok çöktü mü ve