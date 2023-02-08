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    Twitter erişim sıkıntısının sebebi belli oldu: Bant daraltma

    Twitter ve TikTok platformlarına bant kısıtlaması getirildi. An itibariyle Twitter'a erişim engeli getirildiği için yavaşlama ve çökme gibi sorunlar yaşanıyor.  
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    Doğu illerimizi derinden sarsan deprem felaketi ile canla başla mücadele devam ederken sosyal medya platformlarında da hareketlilik yaşanıyor. TikTok ve Twitter platformlarına erişim sıkıntısının nedeni belli oldu.

    Twitter ve TikTok kısıtlandı

    Netblocks tarafından verilen bilgilere göre Elektronik Haberleşme Kanununu Madde 60 Fıkra 17’ye göre Twitter ve TikTok platformlarına bant kısıtlaması getirildi. Özellikle devlet yetkilileri sosyal medya üzerinde yaşanan dezenformasyona dikkat çekiyordu.

    Deprem bölgesinde enkaz altında kalan insanların bildirim yapabildiği tek mecra konumundaki Twitter’ın kısıtlanması ile bölgedeki ekiplere ve irtibat noktalarına da büyük iş düşüyor. Bant kısıtlaması ne zaman sona erecek şimdilik bilinmiyor. Söz konusu sosyal ağlara şu an yalnızca VPN ile girilebiliyor.

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