Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Türkiye, füzelerin kalbi ısıl piller için bir AB ülkesinden daha ön sipariş aldı

    Füzelerin ve güdüm kitleri gibi pek çok alanda güç kaynağı olarak kullanılan ısıl piller, Türkiye'de yalnızca TÜBİTAK SAGE tarafından üretiliyor ve 2012'den beri farklı ülkelere ihraç ediliyor.
    2 hf.
    5,9b
    1
    45
    Savunma...
    Abone ol
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Türkiye, füzelerin kalbi ısıl piller için bir AB ülkesinden daha ön sipariş aldı
    Tam Boyutta Gör

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, füzelerin güç kaynağı olarak savunma sanayinde kilit rol oynayan ve TÜBİTAK SAGE tarafından milli imkanlarla üretilen ısıl piller için Almanya'dan sonra bir AB ülkesinden daha ön sipariş alındığını açıkladı.

    Varank, SAGE’nin yurt içi teslimatların yanı sıra birçok farklı ülkeye 2012 yılından itibaren ısıl pil ihracatı yaptığını anlatarak, “Bu ülkeler arasında Almanya, Ukrayna, Brezilya ve Suudi Arabistan var. Isıl pil, büyük ihracat potansiyeline sahip. Hatta yakın zamanda Almanya'dan sonra bir AB ülkesinden daha ön sipariş aldık. Önemli bir sözleşmeyi imzalama aşamasındayız. Güçlü rakiplerimiz arasından sıyrılarak bu ön siparişi almamız oldukça mühim.” dedi.

    İlginizi Çekebilir Avatar Türk mühendislerin geliştirdiği yeni İHA Alesta, yakında uçuş testlerine başlayacak

    Birçok savunma sanayi ürününde temel güç kaynağı olarak kullanılabilen ısıl piller, dünyada bir kaç ülke tarafından üretiliyor. TÜBİTAK SAGE de ısıl pil teknolojisini geliştirme çalışmalarına 2002 yılında başladığına dikkat çeken Varank, "Şu ana kadar farklı teknik özelliklere sahip yaklaşık 250 ısıl pil tasarımı yapıldı. Bunların 38’i üretilerek uluslararası askeri standartlara uygun olarak kalifiye edildi.” şeklinde konuştu.

    Ayrıca Bkz. "İngiliz Sahil Güvenliği arama kurtarma faaliyetleri için İHA kullanmaya hazırlanıyor"

    Isıl pil nerelerde kullanılıyor?

    Isıl pil, elektrolitin 650°C sıcaklığa çıkartılarak eriyik hale getirilmesinin ardından anot ve katot arasındaki iyon iletkenliğinin oluşturularak elektrokimyasal reaksiyonların başlaması ilkesiyle elektriksel enerji üreten bir pil türü olarak açıklanıyor. Tek kullanımlık olan ısıl piller; füzeler, güdüm kitleri, güdümlü topçu mühimmatları, uçak koltuk fırlatma sistemleri, muharip uçak acil durum sistemleri, sivil havacılık uygulamaları, tapalar ve akustik karıştırıcılarda güç kaynağı olarak kullanılıyor.

    Isıl piller, SAGE tarafından geliştirilen milli sistemler olan Hassas Güdüm Kitleri (HGK Ailesi), Kanatlı Güdüm Kitleri, Seyir Füzeleri (SOM Ailesi) ve Hava-Hava Füzeleri (Gökdoğan ve Bozdoğan) ile diğer Türk savunma sanayi kuruluşları tarafından geliştirilen milli sistemlerde görev alıyor.



    https://sanayi.gov.tr/medya/haber/fuzelerin-ardindaki-milli-guc-isil-piller Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    mokoko_TR 2 hf. en beğenilen
    işte bu ya katma değer budur ,
    vergilerimiz ne oluyor?
    deniyordu.. bir çok firmaya devlet arge için yatırım yapıyor,bu tip yüksek teknoloji yatırımlarının geri dönüşü yavaş yavaş oluyor..bizde sadece rusyaya dometes satmıyoruz artık
    işte bu ya katma değer budur ,vergilerimiz ne oluyor? deniyordu.. bir çok firmaya devlet arge için yatırım yapıyor,bu tip yüksek teknoloji yatırımlar...
    Devamını Gör
    2 Yanıt Yanıtla +29
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Koşulsuz_Uyarıcı 2 hf. mokoko_TR
    Geçiniz bunları ya sanki akpden önce teknolojiye yatırım yoktu. Atak helikopter veya milli gemiler gibi bir çok yatırım akpden önce başlamıştır.
    4 Yanıt Yanıtla +24
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    cengiz7 2 hf. mokoko_TR
    Sen vergi konusuna hiç girme bence. Diyanetin bütçesine bak bir de bahettiğin arge desteğini bir araştır istersen :) düzgün bir dağılım olsaydı uzaya roket çıkaracak kadar para aktarılırdı ama olmadı suriyelilere filistinli kardeşlerimize gidiyor paralar
    Sen vergi konusuna hiç girme bence. Diyanetin bütçesine bak bir de bahettiğin arge desteğini bir araştır istersen :) düzgün bir dağılım olsaydı uzaya roket çıka...
    Devamını Gör
    2 Yanıt Yanıtla +14
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    smartboy38 (Mahir Yılmaz) 2 hf. (düzenlendi)
    Kalem pili büyütmüşler Isıl pil diye yutturuyorlar.Ak çomarlar yer de biz zeki aydın laikler yemeyiz bunları.Boş işler bunlar.Türkiyede marmaray,bütün köprüler bütün yollar hastaneler ve havalimanları,ülkeye her çakılan çivi,emperyalistlerin korkulu rüyası,dosta güven düşmana korku salan Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki chp zamanında yapılmıştır.Liderimiz dünyada yıllardır bestseller listesinin zirvesinde yer alan"Emperyalistlerle mücadele teknoloji ile değil anca süt ile mümkündür" kitabının da yazarıdır ayrıca.İddialarına kanıt göster diyen için şu 17 saniyelik video yeter de artar bile

    https://www.youtube.com/watch?v=KbUmm9lbqp0&feature=youtu.be
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Skywalkerx 2 hf.
    Füzeye takılacak pil normal vatandaşın umurunda mı olur iptal edilir umarım ön sipariş !! OY MOY YOK !
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf. (düzenlendi)
    Marmaray'ı nasıl Ecevit yaptı ise öyle. Kafalar hep güzel çünkü.Bunların taktiğini anladım ben. Hükümet ne yaparsa önce ölümüne itiraz et, yapılmasına engel olmaya çalış, yapıldıktan sonra da baktın iş görüyor "ben yaptım, biz yaptık" diye üzerine çökmeye çalış. En güncel örneği Ekrem. O gelmeden başlanan, hem de çoğuna parti veya kişisel olarak itiraz ettikleri bir sürü projeyi "ben yaptım" diye açılış yaptı adam. Kendi tek eseri de temel atmama töreni. Şaka gibi ama gerçek.
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Emirhazar 2 hf.
    güzel bir haber bu helal olsun
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf.
    Ya arkadaş yazmayayım, yazmayayım diyorum ama şu din düşmanı zihniyet ile tartışmayın. Allah'ın bizzat peygamberine bile hitaben kaç tane ayeti var "bunları sen mi yola getireceksin yoldan çıktılarsa, hiçbirinden mesul değilsin, onların cezasını ben vereceğim inanana da ödülünü vereceğim" kısaca bunu anlatan. Peygamberine böyle diyorsa biz kimiz arkadaş doğru yola getirecek bunları? Sadece "şu şöyle bu böyle" diye tebliğ edersin, biter senin görevin. Ondan sonraki onların kalbindekine kalmış. Bırakın kendi hallerinde takılsınlar, uymayın şunlara.
    Yanıtla +8
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    The Seven Deadly Sins 2 hf.
    kiliçdaroglu zihniyeti bunu beğenmedi
    Yanıtla +5
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 2 hf.
    (15.58) tabi canım aya merdiven dayamıştınız ki sonra bütçe diyanete aktarıldı içinizdeki bu kin öldürecek sizi haberiniz olsun
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf.
    Suudiler Marsa uydu gönderip ne yapacaklarmış ya?
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    231407 (Barış Özdemir) 2 hf.
    İnşallah daha güzel haberleri görecek bu ülke
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Feyzuli 2 hf.
    Almanya bize silah satmıyor biz kendi silah teknolojimizi satıyoruz. Daha bir hafta önce Yunanistan bizden drone aldı. Anlaması zor işler bunlar.
    1 Yanıt Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    AKTeknisyen (Hamza yok) 2 hf. Feyzuli
    Teknoloji satmıyoruz.Nasıl Almanya zamanında bize ürün satmaya başladı ve hala devam ediyorsa bunu sen yapmaya çalışıyorsun nihai ürün satarak.
    Çok olacak bir şey değil ama bu tür ülkeleri böyle ürünlerde kendine bağımlı yaparsan eline büyük koz geçer.Tıpkı Almanya'nın MTU motorlarda bize yaptığı gibi.
    Yunanistan'a satılan ürünlerde Anka yada bayraktar türü ürün değil.bildiğimiz çok rotorlu amatör ürünlerin endüstriyel hale getirilmişi.Aselsan'ın 'serçe'si gibi bir şey.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Alqu +258 kozmos beni sevmiyor +181 BTopbas +174 fuckulteli +150 NeyzenEfendi +144 javaprof +142 Sawasson +126 muslera251 +125 sounderland +123 Farfaraway21 +117
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 clarq26 ilk kez +157 2 CrowMeister ilk kez +114 3 Fluuman ilk kez +113
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    1 Kişi Okuyor (0 Üye, 1 Misafir) 1 Masaüstü

    GENEL İSTATİSTİKLER
    5897 kez okundu.
    12 kişi, toplam 14 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    tübitak sage, ısıl piller ve
    3 etiket daha füze ısıl pil sipariş Bilim ve Teknoloji
    Facebook Sayfası252b
    Twitter Profili90,8b
    YouTube Kanalı298b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Ryzen 7 4800H’ta stok sıkıntısı yaşanıyor: XMG Intel işlemci önerdi 2 hf. Google ve Cisco yonga siparişlerini Samsung kaptı 2 hf. Oyun Dünyasında Bu Ay - Ağustos 2020 2 hf. Apple iMac yenilendi 2 hf. The Boys'un 2. sezonundan fragman ve poster paylaşıldı 2 hf. Korkulan oldu! Günlük vaka sayısı yeniden 1000’in üzerine çıktı 2 hf. LG, 2020 ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı 2 hf. Xbox Game Pass ve Project xCloud, Android'e geliyor: 22 ülke var, Türkiye yok 2 hf. Nokia C3 uygun fiyatıyla dikkat çekiyor 2 hf. Vivo S7 tanıtıldı: 5G desteği ve 7.4 mm kalınlık 2 hf. Tofaş, 2020'nin ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı 2 hf. Tablet pazarı beklenmedik bir sıçrama yaptı 2 hf. Samsung da ARM’dan pay almak istiyor 2 hf. Epic Store'un ücretsiz GTA 5 kampanyasının ardından Rockstar'ın gelirleri yine arttı 2 hf. Galaxy Unpacked etkinliğinin tanıtım videosu heyecanlandırıyor 2 hf. Samsung, Galaxy Unpacked etkinliğinde duyuracağı cihazlarla endüstriye yeni bir soluk getirecek 2 hf. Huawei Mate 40'ın tasarımı tamamen ortaya çıktı 2 hf. Toyota Türkiye'den fırsatçı al-satçılara tepki 2 hf. Sony bu ay önemli bir PS5 etkinliği düzenliyor: Konsolun fiyatı açıklanabilir 2 hf. PS4 Pro'ya yapılan SSD dopingi ile oyun yükleme süreleri ciddi oranda düşüyor 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Türkiye, füzelerin kalbi ısıl piller için bir AB ülkesinden daha ön sipariş aldı Sonraki Yeni GTA V’in ne zaman çıkacağı belli oldu 2 hf. Huawei Geliştirici Konferansı'nın tarihi açıklandı: EMUI 11 ve HarmonyOS 2.0 geliyor 2 hf. Taksilere puan sistemi geliyor 2 hf. İBB'den elektrikli scooter düzenlemesi: Plaka sistemine geçilecek ve ücretler düzenlenecek 2 hf. İngiliz Sahil Güvenliği arama kurtarma faaliyetleri için İHA kullanmaya hazırlanıyor 2 hf. Garmin fidyecilere birkaç milyon dolar ödemiş olabilir 2 hf. Uygun fiyatlı Google Pixel 4a tanıtıldı 2 hf. ID-Cooling SE-914-XT serisi soğutucularını duyurdu 2 hf. Bakteriyofajlar Staphylococcus auerus enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılabilir 2 hf. Intel Tiger Lake-H işlemcilerini önümüzdeki yıl duyurabilir 2 hf. VRK-1 enzim aktivitesi nematodlarda yaşam ömrünü uzatıyor 2 hf. WhatsApp'a web'de arama özelliği geldi 2 hf. Google Haritalar Foursquare benzeri bir platforma dönüşüyor 2 hf. Yeni Chrome eklentisi reklamların sizi nasıl takip ettiğini gösteriyor 2 hf. Google tekel olmak için neler yaptı? İşte belgeleriyle Google'ın etik dışı rekabet stratejileri 2 hf. Xiaomi'nin 11 Ağustos tarihinde Mi 10 Pro Plus modelini tanıtması bekleniyor 2 hf. DualShock 4 kontrolcüsü, PS5 oyunlarında kullanılamayacak 2 hf. Google Pixel 5 ve Pixel 4a 5G aynı karede 2 hf. MIUI 12 kullandık | Xiaomi'nin yeni Android arayüzü 2 hf. Microsoft, TikTok'u satın almak istediğini resmen doğruladı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız