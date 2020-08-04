Türkiye, füzelerin kalbi ısıl piller için bir AB ülkesinden daha ön sipariş aldı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, füzelerin güç kaynağı olarak savunma sanayinde kilit rol oynayan ve TÜBİTAK SAGE tarafından milli imkanlarla üretilen ısıl piller için Almanya'dan sonra bir AB ülkesinden daha ön sipariş alındığını açıkladı.

Varank, SAGE’nin yurt içi teslimatların yanı sıra birçok farklı ülkeye 2012 yılından itibaren ısıl pil ihracatı yaptığını anlatarak, “Bu ülkeler arasında Almanya, Ukrayna, Brezilya ve Suudi Arabistan var. Isıl pil, büyük ihracat potansiyeline sahip. Hatta yakın zamanda Almanya'dan sonra bir AB ülkesinden daha ön sipariş aldık. Önemli bir sözleşmeyi imzalama aşamasındayız. Güçlü rakiplerimiz arasından sıyrılarak bu ön siparişi almamız oldukça mühim.” dedi.

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Birçok savunma sanayi ürününde temel güç kaynağı olarak kullanılabilen ısıl piller, dünyada bir kaç ülke tarafından üretiliyor. TÜBİTAK SAGE de ısıl pil teknolojisini geliştirme çalışmalarına 2002 yılında başladığına dikkat çeken Varank, "Şu ana kadar farklı teknik özelliklere sahip yaklaşık 250 ısıl pil tasarımı yapıldı. Bunların 38’i üretilerek uluslararası askeri standartlara uygun olarak kalifiye edildi.” şeklinde konuştu.

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Isıl pil nerelerde kullanılıyor?

Isıl pil, elektrolitin 650°C sıcaklığa çıkartılarak eriyik hale getirilmesinin ardından anot ve katot arasındaki iyon iletkenliğinin oluşturularak elektrokimyasal reaksiyonların başlaması ilkesiyle elektriksel enerji üreten bir pil türü olarak açıklanıyor. Tek kullanımlık olan ısıl piller; füzeler, güdüm kitleri, güdümlü topçu mühimmatları, uçak koltuk fırlatma sistemleri, muharip uçak acil durum sistemleri, sivil havacılık uygulamaları, tapalar ve akustik karıştırıcılarda güç kaynağı olarak kullanılıyor.

Isıl piller, SAGE tarafından geliştirilen milli sistemler olan Hassas Güdüm Kitleri (HGK Ailesi), Kanatlı Güdüm Kitleri, Seyir Füzeleri (SOM Ailesi) ve Hava-Hava Füzeleri (Gökdoğan ve Bozdoğan) ile diğer Türk savunma sanayi kuruluşları tarafından geliştirilen milli sistemlerde görev alıyor.

https://sanayi.gov.tr/medya/haber/fuzelerin-ardindaki-milli-guc-isil-piller

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