Gümrük Kanunu'nda kişisel ve ticari kullanıma mahsus yabancı plakalı taşıtlar için usulsüzlük cezası ve indirim!

Yabancı plakalı araçlar için ne değişti?
TBMM Genel Kurulu ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifinin birinci bölümünde yer alan 17 madde hakkında bir görüşme gerçekleştirdi.
Resmî Gazete'de Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği başlığı altında paylaşılan bazı düzenlemeler ülkemize yurt dışından gelen kişileri etkiliyor.
Sputnik'in ilgili haberine göre yurt dışına haber vermeden çıkan kişilere usulsüzlük cezası kesilecek. Bazı cezalarda ise ilgili taşıtın markasına, modeline, yaşına göre değişebilen ve haksız bir biçimde yüksek olduğuna karar verilen cezalarda indirim yapılacak.
Bu sene bir taahhütname doldurmadan ülkemizde aracını bırakıp herhangi bir başka yol ile yurt dışına giden kişiler mağdur olmuştu. Bu düzenleme ile mağduriyetlerin neden olduğu zararlar asgari düzeye indirilecek.Kaynakça https://www.mevzuat.gov.tr/anasayfa/MevzuatFihristDetayIframe?MevzuatTur=9&MevzuatNo=14931&MevzuatTertip=5 https://sputniknews.com.tr/20221028/ekonomiye-iliskin-torba-kanun-teklifinde-yer-alan-17-madde-daha-kabul-edildi-1062788298.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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