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    Gümrük Kanunu'nda kişisel ve ticari kullanıma mahsus yabancı plakalı taşıtlar için usulsüzlük cezası ve indirim!

    Türkiye Gümrük Kuralları için yeni bir yabancı plakalı araç düzenlemesi yapıldı. Geçici ithalat rejimi kuralları altında ithal edilen yabancı plakalı kara taşıtları için neler değişti? 
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    Türkiye Gümrük Kuralları ve Gümrük Kanunu yeni bir düzenleme ile güncellendi. Bu düzenleme geçici ithalat rejimi kapsamında ithal edilen kişisel ve ticari kullanıma mahsus yabancı plakalı kara taşıtlarını ilgilendiriyor.

     

    Yabancı plakalı araçlar için ne değişti?

    TBMM Genel Kurulu ekonomiye ilişkin "torba" kanun teklifinin birinci bölümünde yer alan 17 madde hakkında bir görüşme gerçekleştirdi.

    Resmî Gazete'de Geçici İthal Edilen Kara Taşıtlarına İlişkin Gümrük Genel Tebliği başlığı altında paylaşılan bazı düzenlemeler ülkemize yurt dışından gelen kişileri etkiliyor.

    Geçici ithalat rejimi Tam Boyutta Gör
    Bu tebliğe göre geçici ithalat rejimi kapsamında kişisel ve ticari kullanıma mahsus yabancı plakalı taşıtları Türkiye Gümrük Bölgesi'nin sınırları içerisine getiren hak sahipleri gümrük idaresine bilgi vermeden yurt dışına çıkamayacak.

    Sputnik'in ilgili haberine göre yurt dışına haber vermeden çıkan kişilere usulsüzlük cezası kesilecek. Bazı cezalarda ise ilgili taşıtın markasına, modeline, yaşına göre değişebilen ve haksız bir biçimde yüksek olduğuna karar verilen cezalarda indirim yapılacak.

    Bu sene bir taahhütname doldurmadan ülkemizde aracını bırakıp herhangi bir başka yol ile yurt dışına giden kişiler mağdur olmuştu. Bu düzenleme ile mağduriyetlerin neden olduğu zararlar asgari düzeye indirilecek.

    Kaynakça https://www.mevzuat.gov.tr/anasayfa/MevzuatFihristDetayIframe?MevzuatTur=9&MevzuatNo=14931&MevzuatTertip=5 https://sputniknews.com.tr/20221028/ekonomiye-iliskin-torba-kanun-teklifinde-yer-alan-17-madde-daha-kabul-edildi-1062788298.html
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