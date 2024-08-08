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    Türkiye, İngiltere'den C-130J nakliye uçağı alıyor

    Türkiye, İngiltere'den ikinci el C-130J nakliye uçağı satın alacak. İki ülke arasındaki görüşmelerde son aşamaya gelindi. Lockheed Martin C-130J özellikleri neler?
    Türkiye, İngiltere'den C-130J nakliye uçağı alıyor Tam Boyutta Gör
    Türk Hava Kuvvetleri’nin nakliye uçağı için yeni bir aday ortaya çıktı. Türkiye, İngiltere’den Lockheed Martin C-130J nakliye uçağı almayı planlıyor. İngiltere’nin satışa çıkardığı ikinci el C-130J uçakları için Türkiye ciddi mesafe kat ederek görüşmelerde son aşamaya geldi.

    İngiltere geçtiğimiz yıl Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne (RAF) ait 14 adet C-130J Hercules uçağını satışa çıkardı. Bu uçaklardan 13 tanesi uzatılmış gövdeli C-130J-30 (C4 olarak bilinirken) ve 1 tanesi standart C-130J (C5 olarak bilinir) modelinden oluşuyor. İngiltere bu uçakları A400M Atlas uçaklarıyla yenilemeyi düşünüyor.

    Türkiye'de 18 adet C-130 nakliye uçağı var

    DefenceTurk’ün aktardığına göre Türkiye’nin mevcut 19 uçaklık C-130 nakliye uçağı bulunuyor. İngiltere’den alınması planlanan C-130J-30’lar hem kapasite hem de yaşlarının daha genç olması itibari ile Türkiye’nin nakliye filosuna oldukça yüksek fayda sağlayacak. Ayrıca A400M nakliye uçağı filosunun yükünü de hafifletmiş olacak. Ancak Türkiye’nin çok sayıdaki CN235 nakliye uçağı filosunu da yenilemeye başlaması gerekiyor. Bu nedenle nakliye uçağı konusundaki gelişmeler önümüzdeki dönemde de gündemi meşgul edecek.

    Türkiye, İngiltere'den C-130J nakliye uçağı alıyor Tam Boyutta Gör

    Türkiye, İspanya’dan A400M almayı planlıyor

    İspanya Hava Kuvvetleri, eskiyen F-5 uçaklarını yeni nesil jet eğitim uçaklarıyla yenilemek istiyor. Başlatılan ihaleye TUSAŞ’ın eğitim uçağı HÜRJET katıldı. HÜRJET, geçtiğimiz haftalarda İspanya’ya uçarak İspanyol yetkililerin değerlendirmesine sunuldu.

    İspanyol basında çıkan haberlere göre Türkiye, 24 adet HÜRJET eğitim uçağına karşılık İspanya’dan 6-10 adet Airbus A400M nakliye uçağı almak istiyor. Bu takasla birlikte Türkiye, nakliye uçağı konusunda büyük ilerleme kaydedecek.

    C-130J ve C-130J-30 Özellikleri:

    • Mürettebat: 3-4 (pilot, yardımcı pilot, yük ustası, opsiyonel olarak sistem operatörü)
    • Uzunluk:
      • C-130J: 34.37 metre
      • C-130J-30: 39.7 metre
    • Kanat Açıklığı: 40.41 metre
    • Yükseklik: 11.9 metre
    • Maksimum Kalkış Ağırlığı:
      • C-130J: 74,390 kg
      • C-130J-30: 79,380 kg

    Performans:

    • Motorlar: 4 x Rolls-Royce AE 2100D3 turboprop
    • Motor Gücü: Her bir motor için 4,637 shp (3,458 kW)
    • Maksimum Hız: 671 km/sa (362 knots, 417 mph)
    • Seyir Hızı: 643 km/sa (348 knots, 400 mph)
    • Menzil:
      • C-130J: Yaklaşık 4,000 km (2,485 mil)
      • C-130J-30: Yaklaşık 5,200 km (3,230 mil)
    • Servis Tavanı: 8,615 metre (28,200 feet)

    Taşıma Kapasitesi:

    • Yük Kapasitesi:
      • C-130J: 19,958 kg (44,000 lb)
      • C-130J-30: 27,216 kg (60,000 lb)
    • Yolcu Kapasitesi:
      • C-130J: 92 yolcu veya 64 paraşütçü veya 74 yaralı/ambulans hasta
      • C-130J-30: 128 yolcu veya 92 paraşütçü veya 97 yaralı/ambulans hasta
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 3 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 4 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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