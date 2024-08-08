Türkiye, İngiltere'den C-130J nakliye uçağı alıyor

- Türkiye'de 18 adet C-130 nakliye uçağı var
- Türkiye, İspanya’dan A400M almayı planlıyor
- C-130J ve C-130J-30 Özellikleri:
- Performans:
- Taşıma Kapasitesi:
- Yorumlar
İngiltere geçtiğimiz yıl Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne (RAF) ait 14 adet C-130J Hercules uçağını satışa çıkardı. Bu uçaklardan 13 tanesi uzatılmış gövdeli C-130J-30 (C4 olarak bilinirken) ve 1 tanesi standart C-130J (C5 olarak bilinir) modelinden oluşuyor. İngiltere bu uçakları A400M Atlas uçaklarıyla yenilemeyi düşünüyor.
Türkiye'de 18 adet C-130 nakliye uçağı var
DefenceTurk’ün aktardığına göre Türkiye’nin mevcut 19 uçaklık C-130 nakliye uçağı bulunuyor. İngiltere’den alınması planlanan C-130J-30’lar hem kapasite hem de yaşlarının daha genç olması itibari ile Türkiye’nin nakliye filosuna oldukça yüksek fayda sağlayacak. Ayrıca A400M nakliye uçağı filosunun yükünü de hafifletmiş olacak. Ancak Türkiye’nin çok sayıdaki CN235 nakliye uçağı filosunu da yenilemeye başlaması gerekiyor. Bu nedenle nakliye uçağı konusundaki gelişmeler önümüzdeki dönemde de gündemi meşgul edecek.
Türkiye, İspanya’dan A400M almayı planlıyor
İspanya Hava Kuvvetleri, eskiyen F-5 uçaklarını yeni nesil jet eğitim uçaklarıyla yenilemek istiyor. Başlatılan ihaleye TUSAŞ’ın eğitim uçağı HÜRJET katıldı. HÜRJET, geçtiğimiz haftalarda İspanya’ya uçarak İspanyol yetkililerin değerlendirmesine sunuldu.
İspanyol basında çıkan haberlere göre Türkiye, 24 adet HÜRJET eğitim uçağına karşılık İspanya’dan 6-10 adet Airbus A400M nakliye uçağı almak istiyor. Bu takasla birlikte Türkiye, nakliye uçağı konusunda büyük ilerleme kaydedecek.
C-130J ve C-130J-30 Özellikleri:
- Mürettebat: 3-4 (pilot, yardımcı pilot, yük ustası, opsiyonel olarak sistem operatörü)
- Uzunluk:
- C-130J: 34.37 metre
- C-130J-30: 39.7 metre
- Kanat Açıklığı: 40.41 metre
- Yükseklik: 11.9 metre
- Maksimum Kalkış Ağırlığı:
- C-130J: 74,390 kg
- C-130J-30: 79,380 kg
Performans:
- Motorlar: 4 x Rolls-Royce AE 2100D3 turboprop
- Motor Gücü: Her bir motor için 4,637 shp (3,458 kW)
- Maksimum Hız: 671 km/sa (362 knots, 417 mph)
- Seyir Hızı: 643 km/sa (348 knots, 400 mph)
- Menzil:
- C-130J: Yaklaşık 4,000 km (2,485 mil)
- C-130J-30: Yaklaşık 5,200 km (3,230 mil)
- Servis Tavanı: 8,615 metre (28,200 feet)
Taşıma Kapasitesi:
- Yük Kapasitesi:
- C-130J: 19,958 kg (44,000 lb)
- C-130J-30: 27,216 kg (60,000 lb)
- Yolcu Kapasitesi:
- C-130J: 92 yolcu veya 64 paraşütçü veya 74 yaralı/ambulans hasta
- C-130J-30: 128 yolcu veya 92 paraşütçü veya 97 yaralı/ambulans hasta
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.