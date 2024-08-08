Türkiye, İngiltere'den C-130J nakliye uçağı alıyor

Tam Boyutta Gör Türk Hava Kuvvetleri’nin nakliye uçağı için yeni bir aday ortaya çıktı. Türkiye, İngiltere’den Lockheed Martin C-130J nakliye uçağı almayı planlıyor. İngiltere’nin satışa çıkardığı ikinci el C-130J uçakları için Türkiye ciddi mesafe kat ederek görüşmelerde son aşamaya geldi.

İngiltere geçtiğimiz yıl Kraliyet Hava Kuvvetleri’ne (RAF) ait 14 adet C-130J Hercules uçağını satışa çıkardı. Bu uçaklardan 13 tanesi uzatılmış gövdeli C-130J-30 (C4 olarak bilinirken) ve 1 tanesi standart C-130J (C5 olarak bilinir) modelinden oluşuyor. İngiltere bu uçakları A400M Atlas uçaklarıyla yenilemeyi düşünüyor.

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Türkiye'de 18 adet C-130 nakliye uçağı var

DefenceTurk’ün aktardığına göre Türkiye’nin mevcut 19 uçaklık C-130 nakliye uçağı bulunuyor. İngiltere’den alınması planlanan C-130J-30’lar hem kapasite hem de yaşlarının daha genç olması itibari ile Türkiye’nin nakliye filosuna oldukça yüksek fayda sağlayacak. Ayrıca A400M nakliye uçağı filosunun yükünü de hafifletmiş olacak. Ancak Türkiye’nin çok sayıdaki CN235 nakliye uçağı filosunu da yenilemeye başlaması gerekiyor. Bu nedenle nakliye uçağı konusundaki gelişmeler önümüzdeki dönemde de gündemi meşgul edecek.

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Türkiye, İspanya’dan A400M almayı planlıyor

İspanya Hava Kuvvetleri, eskiyen F-5 uçaklarını yeni nesil jet eğitim uçaklarıyla yenilemek istiyor. Başlatılan ihaleye TUSAŞ’ın eğitim uçağı HÜRJET katıldı. HÜRJET, geçtiğimiz haftalarda İspanya’ya uçarak İspanyol yetkililerin değerlendirmesine sunuldu.

İspanyol basında çıkan haberlere göre Türkiye, 24 adet HÜRJET eğitim uçağına karşılık İspanya’dan 6-10 adet Airbus A400M nakliye uçağı almak istiyor. Bu takasla birlikte Türkiye, nakliye uçağı konusunda büyük ilerleme kaydedecek.

C-130J ve C-130J-30 Özellikleri:

Mürettebat : 3-4 (pilot, yardımcı pilot, yük ustası, opsiyonel olarak sistem operatörü)

: 3-4 (pilot, yardımcı pilot, yük ustası, opsiyonel olarak sistem operatörü) Uzunluk : C-130J : 34.37 metre C-130J-30 : 39.7 metre

: Kanat Açıklığı : 40.41 metre

: 40.41 metre Yükseklik : 11.9 metre

: 11.9 metre Maksimum Kalkış Ağırlığı : C-130J : 74,390 kg C-130J-30 : 79,380 kg

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Performans:

Motorlar : 4 x Rolls-Royce AE 2100D3 turboprop

: 4 x Rolls-Royce AE 2100D3 turboprop Motor Gücü : Her bir motor için 4,637 shp (3,458 kW)

: Her bir motor için 4,637 shp (3,458 kW) Maksimum Hız : 671 km/sa (362 knots, 417 mph)

: 671 km/sa (362 knots, 417 mph) Seyir Hızı : 643 km/sa (348 knots, 400 mph)

: 643 km/sa (348 knots, 400 mph) Menzil : C-130J : Yaklaşık 4,000 km (2,485 mil) C-130J-30 : Yaklaşık 5,200 km (3,230 mil)

: Servis Tavanı: 8,615 metre (28,200 feet)

Taşıma Kapasitesi:

Yük Kapasitesi : C-130J : 19,958 kg (44,000 lb) C-130J-30 : 27,216 kg (60,000 lb)

: Yolcu Kapasitesi : C-130J : 92 yolcu veya 64 paraşütçü veya 74 yaralı/ambulans hasta C-130J-30 : 128 yolcu veya 92 paraşütçü veya 97 yaralı/ambulans hasta

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