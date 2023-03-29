Türkiye'nin kurulu elektrik gücü ne kadar? Yenilenebilir enerji payı ne kadar?

- Türkiye’deki elektrik gücünün kaynaklara göre dağılımı
- Yıllara göre Türkiye'nin kurulu elektrik gücündeki artış
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2023 yılı Şubat sonu verilerine göre Türkiye’de kurulu elektrik gücü 104.166 megavata (MW) yükseldi. Toplam kurulu gücün yüzde 54,5’lik kısmı sadece yenilenebilir kaynaklarından oluşuyor.
Türkiye’deki elektrik gücünün kaynaklara göre dağılımı
Türkiye’de kurulu gücün kaynaklara göre dağılımına baktığımızda en büyük payı yüzde 30,3 oran ile hidrolik enerji santrallerinin oluşturduğunu görüyoruz. Ardından yüzde 24,4 ile doğal gaz ve yüzde 20,9 ile kömür kaynakları takip ediyor. Toplam gücün yüzde 11’ini rüzgar enerjisi santralleri, yüzde 9,3’ünü ise güneş santralleri oluşturuyor. Jeotermal kaynakları ise toplam gücün yüzde 1,6’sını oluşturuyor. Geçen seneye kıyasla güneş enerjisi santrallerinde yaklaşık yüzde 1’in artış görülürken doğal gaz ve hidrolik enerji payında yaklaşık yüzde 1’lik düşüş yaşandı.
Lisanssız santraller dahil olmak üzere Türkiye’deki elektrik enerjisi santrali sayısı 11.711’e yükseldi. Mevcut santrallerin 751 adedi hidroelektrik, 67 adedi kömür, 360 adedi rüzgâr, 63 adedi jeotermal, 345 adedi doğal gaz, 9.635 adedi güneş, 490 adedi ise diğer kaynaklı santrallerdir.
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