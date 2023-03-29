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    Türkiye'nin kurulu elektrik gücü ne kadar? Yenilenebilir enerji payı ne kadar?

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı verilerine göre Türkiye'nin elektrikte kurulu gücü 105 bin megavata yaklaştı. Kurulu elektrik gücünün ne kadarını yenilenebilir enerji kaynakları oluşturuyor?
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    Türkiye'nin kurulu elektrik gücü ne kadar? Tam Boyutta Gör
    Türkiye’de elektrikte ithalat payının azaltılması girişimleri ve son yıllarda artan yenilenebilir enerji yatırımları neticesinde kurulu elektrik gücü kayda değer artış gösteriyor. Türkiye’nin kurulu elektrik gücü ve yenilenebilir enerji payı açıklandı.

    2023 yılı Şubat sonu verilerine göre Türkiye’de kurulu elektrik gücü 104.166 megavata (MW) yükseldi. Toplam kurulu gücün yüzde 54,5’lik kısmı sadece yenilenebilir kaynaklarından oluşuyor.

    Türkiye’deki elektrik gücünün kaynaklara göre dağılımı

    Türkiye’de kurulu gücün kaynaklara göre dağılımına baktığımızda en büyük payı yüzde 30,3 oran ile hidrolik enerji santrallerinin oluşturduğunu görüyoruz. Ardından yüzde 24,4 ile doğal gaz ve yüzde 20,9 ile kömür kaynakları takip ediyor. Toplam gücün yüzde 11’ini rüzgar enerjisi santralleri, yüzde 9,3’ünü ise güneş santralleri oluşturuyor. Jeotermal kaynakları ise toplam gücün yüzde 1,6’sını oluşturuyor. Geçen seneye kıyasla güneş enerjisi santrallerinde yaklaşık yüzde 1’in artış görülürken doğal gaz ve hidrolik enerji payında yaklaşık yüzde 1’lik düşüş yaşandı.

    Lisanssız santraller dahil olmak üzere Türkiye’deki elektrik enerjisi santrali sayısı 11.711’e yükseldi. Mevcut santrallerin 751 adedi hidroelektrik, 67 adedi kömür, 360 adedi rüzgâr, 63 adedi jeotermal, 345 adedi doğal gaz, 9.635 adedi güneş, 490 adedi ise diğer kaynaklı santrallerdir.

    Yıllara göre Türkiye'nin kurulu elektrik gücündeki artış

    Türkiye'nin kurulu elektrik gücü ne kadar? Tam Boyutta Gör

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