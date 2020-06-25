Türkiye'nin yeni kamikaze drone'u Alpagu, göreve hazırlanıyor

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Daha önce Alpagu isimli kamikaze drone’u geliştiren ve TSK’ya teslim eden STM şimdi de Alpagu isimli yeni kamikaze drone modelini teslim etmeye hazırlanıyor. Alpagu, yıl sonuna doğru güvenlik güçlerinin kullanımına sunulacak.

Türk yapımı Alpagu kamikaze drone, hedefle birlikte kendini imha ediyor böylelikle vurucu gücü artıyor. Aplagu 2 kilogramın altında ağırlığa ve 5 kilometre menzile sahip. Dünyada benzer niteliklerde yalnızca 3 platform var. Alpagu, küçük boyutu ve hafif yapısına rağmen hedefini etkisiz hale getirebilecek kadar patlayıcı taşıyor. Alpagu sabit kanatlı yapıda ancak yapay zeka ve görüntü işleme kabiliyetleri sayesinde hedefe tam ulaşma yeteneğine sahip.

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Alpagu tek bir asker tarafından kullanılabilmesinin yanı sıra kara taşıtlarında ve Akıncı, Anka gibi insansız hava araçlarından atılabiliyor. Dünyada az sayıda maudili bulunan Alpagu, sürü olarak kullanılabilme yeteneği ve farklı platformlara entegre edilebilme yeteneğiyle rakiplerinin önüne geçiyor.

Alpagu, STM’nin diğer kamikaze drone’u Kargu’ya göre hafif yapısı, dalış hızı, düşük radar kesit alanı ve yüksek sürati ile öne çıkıyor. Alpagu’nun ilerleyen dönemde daha büyük ve daha fazla patlayıcı taşıyabilen versiyonunun geliştirilmesi STM’nin gündeminde. Ayrıca Alpagu’nun Togan ve Kargu ile aynı sürüde kullanımı için çalışmalar yapılacak.

STM, Alpagu’nun testlerini sürdürüyor. Nihai testlerin tamamlanmasının ardından yol sonuna doğru TSK’da kullanıma sunulması hedefleniyor. Gelecek yıllarda ürünler çeşitlendirilerek Alpagu ürün ailesi oluşturulması amaçlanıyor.

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