Türksat 5A uydusu uzaya fırlatılıyor! Buradan canlı izleyin

Türkiye'nin merakla beklediği Türksat 5A uydusunun fırlatma günü nihayet geldi. Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, bugün sabah saatlerinde uyduyu yörüngeye gönderecek. Falcon 9 roketi, herhangi bir aksilik olmadığı takdirde Türkiye saatiyle 04.28'de kalkışa geçecek.
Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatılacak olan Türksat 5A misyonu, SpaceX resmi YouTube adresi üzerinden canlı olarak yayınlıyor. Aşağıdaki pencereden takip edebilirsiniz.
Türkiye, Turksat 5A ile birlikte 31 derece Doğu yörüngesinin haklarını eline almış olacak. Yapılan açıklamalara göre uydunun istenilen yörüngeye yerleşmesi dört ay sürecek. 35,4 kilometrelik yükseklikteki jeosenkronize yörüngeye yerleşecek olan uydunun 2021'in ikinci çeyreğinde hizmete başlaması bekleniyor.İlginizi Çekebilir SpaceX, 60 yeni Starlink uydusunu uzaya fırlattı: İşte müthiş görüntüler
Türksat 5A; Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan bir coğrafyada 1728 Megahertz kapasiteyle televizyon yayıncılığı ve veri haberleşmesi hizmetleri sunacak.
Falcon 9 üzerinde Türksat 5A görüntüsü:
Türksat 5A kalkışıyla ilgili bazı açıklamalar yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, uydunun 32 yıl süre ile uzayda hizmet vereceğini söyledi. Türksat 5A uydusunun manevra ve hizmet ömrünün, diğer uydularımıza kıyasla çok daha uzun olacağına dikkat çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:
“Ülkemizin beşinci nesil haberleşme uydusu Türksat 5A'nın ABD'nin Florida Eyaleti'ndeki Cape Canaveral Üssünden Falcon 9 roketi ile uzaya gönderilmesine saatler kaldı. 31. derece doğu yörüngesinde yerini alacak olan Türksat 5A'nın hizmete girmesiyle doğu ve batıya ek olarak, Ortadoğu ve Afrika Kıtası'nı da kapsama alanımıza ekleyeceğiz. Türksat 5A'nın yörüngesinde hizmete girmesiyle Türksat 3A, Türksat 4A ve Türksat 4B ile, uzaydaki aktif haberleşme uydu sayımız 4'e çıkacaktır. Türksat 5A'nın da devreye girmesiyle uzay vatanda çok daha güçlü olacağız.”
Türksat 5A kalkışı SpaceX'in 2021'deki ilk görevi olacak. 2020'de 26 farklı göreve çıkarak rekor kıran SpaceX'i bu yıl daha da meşgul bir yıl bekliyor; 2021'de toplam 40 göreve çıkma hedefi var. Şirket sunduğu uygun kalkış fiyatları sayesinde kısa sürede uzay sektörünün lideri haline gelmişti.
Türksat 5A'yı fırlatacak olan Falcon 9 uydusu daha önce üç kez uzaya çıkmıştı. Bugünkü görevin ardından dördüncü iniş denemesini gerçekleştirecek.
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Doğada şarj sorununu çözen cihaz
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.
Başarısız İlk Uydu Denemesi
Türksat 1A (1994)(Yörüngesine oturamadan uyduyu taşıyan Ariane 4 Roketinin beklenmeyen arızası nedeniyle Atlantik Okyanusu'nun güneydoğusuna düştü)
Ömrünü Tamamlamış Türksat Haberleşme Uyduları
Türksat 1B (1994)
Türksat 1C (1996)
Türksat 2A (2001)
Aktif Uydular
Türksat 3A (2008)
Türksat 4A (2014)
Türksat 4B (2015)
Yörüngeye uydu yerleştirmenin uluslararası hakları var. Belli yörüngeler devletlere tahsis edilmiş ancak belli bir tarihe kadar o yörüngeye uydu yerleştirmezsen hakkını kaybediyorsun.
Biz uydu işinde çok geri kaldık. Bize tahsis edilen yörüngeye ekonomimiz şimdiki durumdan daha iyiyken bile uydu yerleştiremeyip ancak kiralık uydularla haklarımızı savunmaya çalışıyoruz. İlk uyduları fırlatırken de yine hiç olmasa hakkımızı korumuş oluruz diye uydu atmışlardı diye hatırlıyorum.
Şimdi de Türksat 5A'yı fırlatacaklarmış. Hayırlı olsun. Türksat 5A'dan sonra ilerde Türksat 5B, Türksat 6A, Türksat 6B, Türksat 6C, Türksat 7A planlanıyormuş.