Türksat 5A uydusu uzaya fırlatılıyor! Buradan canlı izleyin

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Türkiye'nin merakla beklediği Türksat 5A uydusunun fırlatma günü nihayet geldi. Elon Musk'ın uzay şirketi SpaceX, bugün sabah saatlerinde uyduyu yörüngeye gönderecek. Falcon 9 roketi, herhangi bir aksilik olmadığı takdirde Türkiye saatiyle 04.28'de kalkışa geçecek.

Florida'daki Cape Canaveral Uzay Üssü'nden fırlatılacak olan Türksat 5A misyonu, SpaceX resmi YouTube adresi üzerinden canlı olarak yayınlıyor. Aşağıdaki pencereden takip edebilirsiniz.

Türkiye, Turksat 5A ile birlikte 31 derece Doğu yörüngesinin haklarını eline almış olacak. Yapılan açıklamalara göre uydunun istenilen yörüngeye yerleşmesi dört ay sürecek. 35,4 kilometrelik yükseklikteki jeosenkronize yörüngeye yerleşecek olan uydunun 2021'in ikinci çeyreğinde hizmete başlaması bekleniyor.

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Türksat 5A; Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Orta Batı Afrika, Güney Afrika, Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz'i kapsayan bir coğrafyada 1728 Megahertz kapasiteyle televizyon yayıncılığı ve veri haberleşmesi hizmetleri sunacak.

Falcon 9 üzerinde Türksat 5A görüntüsü:

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Türksat 5A kalkışıyla ilgili bazı açıklamalar yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, uydunun 32 yıl süre ile uzayda hizmet vereceğini söyledi. Türksat 5A uydusunun manevra ve hizmet ömrünün, diğer uydularımıza kıyasla çok daha uzun olacağına dikkat çeken Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

“Ülkemizin beşinci nesil haberleşme uydusu Türksat 5A'nın ABD'nin Florida Eyaleti'ndeki Cape Canaveral Üssünden Falcon 9 roketi ile uzaya gönderilmesine saatler kaldı. 31. derece doğu yörüngesinde yerini alacak olan Türksat 5A'nın hizmete girmesiyle doğu ve batıya ek olarak, Ortadoğu ve Afrika Kıtası'nı da kapsama alanımıza ekleyeceğiz. Türksat 5A'nın yörüngesinde hizmete girmesiyle Türksat 3A, Türksat 4A ve Türksat 4B ile, uzaydaki aktif haberleşme uydu sayımız 4'e çıkacaktır. Türksat 5A'nın da devreye girmesiyle uzay vatanda çok daha güçlü olacağız.”

Türksat 5A kalkışı SpaceX'in 2021'deki ilk görevi olacak. 2020'de 26 farklı göreve çıkarak rekor kıran SpaceX'i bu yıl daha da meşgul bir yıl bekliyor; 2021'de toplam 40 göreve çıkma hedefi var. Şirket sunduğu uygun kalkış fiyatları sayesinde kısa sürede uzay sektörünün lideri haline gelmişti.

Türksat 5A'yı fırlatacak olan Falcon 9 uydusu daha önce üç kez uzaya çıkmıştı. Bugünkü görevin ardından dördüncü iniş denemesini gerçekleştirecek.

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