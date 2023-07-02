Twitter kullanıcıları Bluesky'a akın etti: Kayıtlar durduruldu!

Tam Boyutta Gör Elon Musk’ın tweet görüntülemeye sınır getirmesinin ardından kullanıcılar en iyi alternatif olarak gördükleri Bluesky’a yöneldi. Davetiye ile kullanıcı kabul edilmesine rağmen Twitter’dan çok fazla kullanıcı akın etmiş olacak ki, performans sorunları yaşandı ve yeni kayıtlar geçici olarak durduruldu.

Bir gün içerisinde görüntüleyeceğiniz tweet sayısı sınırlanıyor 19 sa. önce eklendi

Rekor seviyede trafik!

Bluesky, Twitter’dan akın eden kullanıcıların yaşattığı performans sorunlarının çözmeye devam ederken kayıtların geçici olarak duraklatıldığı açıklamasında bulundu. Şu anda davetiye kodları çalışmıyor ve Bluesky durum sayfasında düşük performans yaşandığı belirtiliyor. Bluesky, rekor seviyede trafik aldı.

Mastodon da kullanıcı kazanıyor

Elon Musk, bir süredir Twitter’ın başında değil ancak yankı uyandıran kararlar alıp uygulamaya devam ediyor. Kayıtlı olmayan kullanıcılara tweetlerin gösterilmemesi, Blue aboneliği almayan kullanıcılara tweet görüntüleme sınırı, yeni getirilen kurallardan sadece birkaçı. Bu arada bir başka Twitter alternatifi olan Mastodon da kullanıcı sayısını artırdı; 1 günde 26.000’den fazla yeni hesap açıldı.

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