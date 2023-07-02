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    Twitter kullanıcıları Bluesky'a akın etti: Kayıtlar durduruldu!

    Elon Musk'ın ani kararlarından sonra Twitter'dan ayrılan kullanıcılar, soluğu Bluesky'da aldı. Yoğunluktan dolayı Bluesky'da yeni kullanıcı alımları durduruldu. 
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    twitter alternatifi bluesky'a yoğun ilgi Tam Boyutta Gör
    Elon Musk’ın tweet görüntülemeye sınır getirmesinin ardından kullanıcılar en iyi alternatif olarak gördükleri Bluesky’a yöneldi. Davetiye ile kullanıcı kabul edilmesine rağmen Twitter’dan çok fazla kullanıcı akın etmiş olacak ki, performans sorunları yaşandı ve yeni kayıtlar geçici olarak durduruldu.

    Rekor seviyede trafik!

    Bluesky, Twitter’dan akın eden kullanıcıların yaşattığı performans sorunlarının çözmeye devam ederken kayıtların geçici olarak duraklatıldığı açıklamasında bulundu. Şu anda davetiye kodları çalışmıyor ve Bluesky durum sayfasında düşük performans yaşandığı belirtiliyor. Bluesky, rekor seviyede trafik aldı.

    Mastodon da kullanıcı kazanıyor

    Elon Musk, bir süredir Twitter’ın başında değil ancak yankı uyandıran kararlar alıp uygulamaya devam ediyor. Kayıtlı olmayan kullanıcılara tweetlerin gösterilmemesi, Blue aboneliği almayan kullanıcılara tweet görüntüleme sınırı, yeni getirilen kurallardan sadece birkaçı. Bu arada bir başka Twitter alternatifi olan Mastodon da kullanıcı sayısını artırdı; 1 günde 26.000’den fazla yeni hesap açıldı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 hafta önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 1 hafta önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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