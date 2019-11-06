Twitch platformunda kan kaybı sürüyor

Tam Boyutta Gör

Geçtiğimiz haftalarda başta Ninja olmak üzere en iyi Twitch yayıncılarının birbiri ardına Microsoft’un Mixer platformuna transfer olduğunu görmüştük. Konunun sadece para değil politika sorunları da olduğu yaşanan yeni gelişmelerden anlaşılıyor.

CouRageJD kimdir?

Gelen bilgilere göre Twitch platformunda önemli yayıncılardan olan CouRageJD hesabını kapatacağını duyurdu. Bir süredir YouTube üzerinde de aktif olan CouRageJD artık sadece bu platformda yayınlarını sürdürecek.

Ayrıca Bkz. "Bulut uygulamaları güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor"

CouRageJD yayıncısının Twitch üzerinde 2 milyondan fazla takipçisi yer alıyor ve 40 milyondan fazla izlenme sayısına sahip. Ünlü isim Twitch üzerinde daha çok CoD ve Fortnite temelli yayınlar yapıyordu. Ayrıca farklı eSpor etkinliklerini de takipçilerine sunuyordu.

Twitch platformunda yaşanan kan kaybının sadece para ile ilgili olmadığı Ninja’nın aynı zamanda menajeri olan eşinin kısıtlanmış yayın politikaları konusundaki eleştirilerinden anlaşılıyor. CouRageJD de bundan sonra sadece oyun değil yemek yapma, mini skeçler veya rahatlatıcı içeriklerden oluşan ASMR videoları hazırlamayı düşündüğünü belirtiyor. CouRageJD ayrıca 100 Thieves adındaki oyun organizasyonunda da içerik üreticisi olarak çalışıyor.

CouRageJD bu transferden ne kadar ücret aldı bilinmiyor ancak artık bu tarz yayıncıları elde tutmak veya transfer etmek için milyon dolarlık sözleşmeler yapıldığı biliniyor. Twitch yaz aylarında Nicholas "Nick Eh 30" Amyoony yayıncısını YouTube’un elinden kapmıştı. Ayrıca Lachlan Power ile de özel bir anlaşma imzalamıştı.

https://www.engadget.com/2019/11/04/courage-twitch-youtube-gaming-exclusive-streaming/