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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Twitch platformunda kan kaybı sürüyor

    Ninja, Shroud, Gothalian gibi ünlü isimlerini Mixer’e kaptıran Twitch platformu CouRageJD yayıncısını da YouTube’a kaptırdı. Platformun politikaları sorgulanıyor.
    2 hf.
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    sosyal medya
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Twitch platformunda kan kaybı sürüyor
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    Geçtiğimiz haftalarda başta Ninja olmak üzere en iyi Twitch yayıncılarının birbiri ardına Microsoft’un Mixer platformuna transfer olduğunu görmüştük. Konunun sadece para değil politika sorunları da olduğu yaşanan yeni gelişmelerden anlaşılıyor.

    CouRageJD kimdir?

    Gelen bilgilere göre Twitch platformunda önemli yayıncılardan olan CouRageJD hesabını kapatacağını duyurdu. Bir süredir YouTube üzerinde de aktif olan CouRageJD artık sadece bu platformda yayınlarını sürdürecek.

    Ayrıca Bkz. "Bulut uygulamaları güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor"

    CouRageJD yayıncısının Twitch üzerinde 2 milyondan fazla takipçisi yer alıyor ve 40 milyondan fazla izlenme sayısına sahip. Ünlü isim Twitch üzerinde daha çok CoD ve Fortnite temelli yayınlar yapıyordu. Ayrıca farklı eSpor etkinliklerini de takipçilerine sunuyordu.

    Twitch platformunda yaşanan kan kaybının sadece para ile ilgili olmadığı Ninja’nın aynı zamanda menajeri olan eşinin kısıtlanmış yayın politikaları konusundaki eleştirilerinden anlaşılıyor. CouRageJD de bundan sonra sadece oyun değil yemek yapma, mini skeçler veya rahatlatıcı içeriklerden oluşan ASMR videoları hazırlamayı düşündüğünü belirtiyor. CouRageJD ayrıca 100 Thieves adındaki oyun organizasyonunda da içerik üreticisi olarak çalışıyor.

    CouRageJD bu transferden ne kadar ücret aldı bilinmiyor ancak artık bu tarz yayıncıları elde tutmak veya transfer etmek için milyon dolarlık sözleşmeler yapıldığı biliniyor. Twitch yaz aylarında Nicholas "Nick Eh 30" Amyoony yayıncısını YouTube’un elinden kapmıştı. Ayrıca Lachlan Power ile de özel bir anlaşma imzalamıştı.



    https://www.engadget.com/2019/11/04/courage-twitch-youtube-gaming-exclusive-streaming/ Yorum Yaz
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    Crypteon 2 hf. en beğenilen DH Misafiri
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    DH Misafiri 2 hf.
    niye birirnin oyun oynamasını izleyim salak mıyım Twitch ne işime yarar
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    simbolmina 2 hf.
    Hangi yayın politikası eleştiriliyor mesela?
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    dockhanger 2 hf.
    yap sistemini al oyunun kur ortamını oyna arkadaslarınla oyununu bu yayıncı izlemekde nedir
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    DH Misafiri 2 hf.
    Arkadas karikatur paylaymissin da ,Premier Ligi Nba i Wrc yi izlemekle oyun oynayan adami izlemek ayni sey mi? Oyunu ayni sekilde acar oynarsin.Wrc yi nerede yapacan?Nba deki basketbolu oynabilirmisin?Premier lig futbolunu hali sahaya ciksan oynayabilir misin?Bu bos adamlari zengin yaptiniz kendiniz oyun alacak parayi zor buluyorsunuz ustune de savunmayin su oyun oynamaktan baska birsey yapamayan tipleri.
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    DH Misafiri 2 hf.
    niye birirnin oyun oynamasını izleyim salak mıyım Twitch ne işime yarar
    1 Yanıt Yanıtla +9
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    AC_Hawker 2 hf.
    IRL çığrından çıktı. Paranın aktığı yere pek ilişmiyor, ceza kesmiyorlar. Türk yayıncılar da bir bir gidiyor. Çekya sunucularından Nikaragua'ya hizmet vermeye devam etsin onlar.
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    TearsForFears 2 hf.
    Yayın politikası hikaye paraya göre platform değiştiriyorlar işte
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    intel7mix 2 hf.
    Eski kalitesi kalmadı. Yayıncılar size abone olmanız için yalvarır düzeye gelmiş. Abonelere açık chatler ile sizi adam yerine koymamaya bile başlamışlar.
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    simbolmina 2 hf.
    Hangi yayın politikası eleştiriliyor mesela?
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