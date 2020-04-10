Twitch Watch Parties betası tüm ABD merkezli içerik üreticilere açılıyor

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Twitch tarafından bugün yapılan açıklamayla duyurulduğu üzere Twitch Watch Parties betası öncelikle Twitch partnerlerine, ardından tüm Amerikan yayıncılara açılıyor. Özellik, kısaca yayıncılara izleyicileriyle birlikte Amazon Prime videoları izleme imkanı sağlıyor. Özellik, şimdilik sadece ABD ile kısıtlansa da birkaç ay içinde tüm dünyada kullanıma açılacak.

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Watch Parties dâhilindeki içeriklerin sayısı bir hayli kısıtlı olsa da Jack Ryan ve Star Trek gibileri bu listenin içerisinde yer alıyor. Dünya çapında yeni yeni bir problem hâline gelmeye başlayan başkalarıyla ortak bir şeyler izleme eksikliği, Watch Parties, ya da İzleme Partisi özelliği ile yayıncılar nezdinde çözülecek gibi.

https://www.theverge.com/2020/4/9/21215537/twitch-watch-parties-beta-all-partners-creators

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