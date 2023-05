Twitch yayıncısı Amouranth, dakikası 1 dolar olan kendi yapay zeka botunu duyurdu

Tam Boyutta Gör Üretken yapay zeka araçlarını Adobe Photoshop, Microsoft Office ve Bing gibi son derece önemli alanlarda görüyoruz. ChatGPT ile adeta patlama yaratan bu araçlar elbette ki her zaman iyi amaçlar için kullanılmıyor. Bununla birlikte bu araçlara son olarak Twitch yayıncısı Kaitlyn 'Amouranth' Siragusa'nın hayranlarının onun bir yapay zeka versiyonuyla sohbet etmesine olanak tanıyan bir sohbet robotu eklendi.

AI Amouranth sohbet botu

İnternet ünlüsü Amouranth, platformdan geçici olarak yasaklanmasına ve reklamlarının askıya alınmasına neden olan tartışmalı Twitch yayınları nedeniyle yıllar boyunca büyük ilgi gördü. Amouranth'ın çok sayıda hayranı olduğunu söylemeye gerek yok. Amouranth, "hayranlarının ihtiyaçlarını karşılamaya" yardımcı olmak için, Telegram tarafından işletilen sohbet robotu şirketi Forever Voices ile "AI Amouranth" adlı bir sohbet robotu için ortaklık kurduğunu duyurdu.

Hayranların yapay zekayla konuşmasına ve sanki yayıncının kendisiymiş gibi ona sorular sormasına olanak tanıyan bot, Amouranth'ın kendi sesinin bir versiyonuyla yanıt verecek. Verilecek sesli yanıtlar ise Forever Voices tarafından Amouranth'ın canlı yayınları, YouTube videoları ve diğer kayıtları analiz edilerek geliştirildi.

Yapay zeka: Sahte Pentagon patlaması 500 milyar dolar kaybettirdi 15 sa. önce eklendi

Yapılan basın duyurusunda "AI Amouranth ile hayranlar akıllarına takılan tüm sorulara anında sesli yanıt alabilecekler" deniyor. Ancak bu sohbet robotu, ChatGPT veha Bing Sohbet gibi ücretsiz değil. Açıklananlara göre AI Amouranth ile sohbet etmenin dakikası 1 dolara mal oluyor. Aracı kullanmak için Forever Voices’ın hesabına para yatırmanız gerekiyor. Konuşmalar ise Telegram üzerinden gerçekleştiriliyor.

Yapay zeka botu hakkında konuşan Amouranth, "Risk almaktan ve sınırları zorlamaktan hoşlanıyorum. Her şeyden önce, inanılmaz izleyicilerim için orada olmaya öncelik veriyorum. AI Amouranth, her hayranın ihtiyaçlarını karşılamak, unutulmaz ve her şeyi kapsayan bir deneyim sağlamak için tasarlandı." ifadelerini kullandı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Zamazingo Haberleri

Twitch yayıncısı Amouranth kendi yapay zeka botunu piyasaya sürdü