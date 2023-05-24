Twitch yayıncısı Amouranth, dakikası 1 dolar olan kendi yapay zeka botunu duyurdu

AI Amouranth sohbet botu
İnternet ünlüsü Amouranth, platformdan geçici olarak yasaklanmasına ve reklamlarının askıya alınmasına neden olan tartışmalı Twitch yayınları nedeniyle yıllar boyunca büyük ilgi gördü. Amouranth'ın çok sayıda hayranı olduğunu söylemeye gerek yok. Amouranth, "hayranlarının ihtiyaçlarını karşılamaya" yardımcı olmak için, Telegram tarafından işletilen sohbet robotu şirketi Forever Voices ile "AI Amouranth" adlı bir sohbet robotu için ortaklık kurduğunu duyurdu.
Yapılan basın duyurusunda "AI Amouranth ile hayranlar akıllarına takılan tüm sorulara anında sesli yanıt alabilecekler" deniyor. Ancak bu sohbet robotu, ChatGPT veha Bing Sohbet gibi ücretsiz değil. Açıklananlara göre AI Amouranth ile sohbet etmenin dakikası 1 dolara mal oluyor. Aracı kullanmak için Forever Voices’ın hesabına para yatırmanız gerekiyor. Konuşmalar ise Telegram üzerinden gerçekleştiriliyor.
Yapay zeka botu hakkında konuşan Amouranth, "Risk almaktan ve sınırları zorlamaktan hoşlanıyorum. Her şeyden önce, inanılmaz izleyicilerim için orada olmaya öncelik veriyorum. AI Amouranth, her hayranın ihtiyaçlarını karşılamak, unutulmaz ve her şeyi kapsayan bir deneyim sağlamak için tasarlandı." ifadelerini kullandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...
zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.