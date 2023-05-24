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    Twitch yayıncısı Amouranth, dakikası 1 dolar olan kendi yapay zeka botunu duyurdu

    Üretken yapay zeka ile dünyanın çılgına döndüğü lginç bir zaman diliminde yaşıyoruz. Twitch yayıncısı Amouranth, dakikası 1 dolar olan kendi yapay zeka botunu piyasaya sürdü.
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    Twitch yayıncısı Amouranth kendi yapay zeka botunu piyasaya sürdü Tam Boyutta Gör
    Üretken yapay zeka araçlarını Adobe Photoshop, Microsoft Office ve Bing gibi son derece önemli alanlarda görüyoruz. ChatGPT ile adeta patlama yaratan bu araçlar elbette ki her zaman iyi amaçlar için kullanılmıyor. Bununla birlikte bu araçlara son olarak Twitch yayıncısı Kaitlyn 'Amouranth' Siragusa'nın hayranlarının onun bir yapay zeka versiyonuyla sohbet etmesine olanak tanıyan bir sohbet robotu eklendi.

    AI Amouranth sohbet botu

    İnternet ünlüsü Amouranth, platformdan geçici olarak yasaklanmasına ve reklamlarının askıya alınmasına neden olan tartışmalı Twitch yayınları nedeniyle yıllar boyunca büyük ilgi gördü. Amouranth'ın çok sayıda hayranı olduğunu söylemeye gerek yok. Amouranth, "hayranlarının ihtiyaçlarını karşılamaya" yardımcı olmak için, Telegram tarafından işletilen sohbet robotu şirketi Forever Voices ile "AI Amouranth" adlı bir sohbet robotu için ortaklık kurduğunu duyurdu.

    Twitch yayıncısı Amouranth kendi yapay zeka botunu piyasaya sürdü
    Hayranların yapay zekayla konuşmasına ve sanki yayıncının kendisiymiş gibi ona sorular sormasına olanak tanıyan bot, Amouranth'ın kendi sesinin bir versiyonuyla yanıt verecek. Verilecek sesli yanıtlar ise Forever Voices tarafından Amouranth'ın canlı yayınları, YouTube videoları ve diğer kayıtları analiz edilerek geliştirildi.

    Yapılan basın duyurusunda "AI Amouranth ile hayranlar akıllarına takılan tüm sorulara anında sesli yanıt alabilecekler" deniyor. Ancak bu sohbet robotu, ChatGPT veha Bing Sohbet gibi ücretsiz değil. Açıklananlara göre AI Amouranth ile sohbet etmenin dakikası 1 dolara mal oluyor. Aracı kullanmak için Forever Voices’ın hesabına para yatırmanız gerekiyor. Konuşmalar ise Telegram üzerinden gerçekleştiriliyor.

    Yapay zeka botu hakkında konuşan Amouranth, "Risk almaktan ve sınırları zorlamaktan hoşlanıyorum. Her şeyden önce, inanılmaz izleyicilerim için orada olmaya öncelik veriyorum. AI Amouranth, her hayranın ihtiyaçlarını karşılamak, unutulmaz ve her şeyi kapsayan bir deneyim sağlamak için tasarlandı." ifadelerini kullandı.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

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    avecatius 1 gün önce

    vay be ordinaryus profesörün teki kullandıkça boşluk olur yüksek hızda kullanımı engeller demiş...

    M
    madmax59 1 hafta önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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