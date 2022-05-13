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    Twitter anlaşması askıda, Elon Musk sahte hesap istemiyor

    Elon Musk satın aldığı Twitter’ın sahte hesap yoğunluğunu yüzde 5 altına kesin bir şekilde indirmesini istedi ve yeniden hesaplama sonuna kadar anlaşmayı askıya aldığını duyurdu.
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    Twitter
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    Kripto para dünyasında yaşanan çöküşün bir benzeri hisse senedi dünyasında da yaşanıyor. Dünyanın en zenginleri yatırımcılarla adeta alay edercesine hisse senetlerini bir aşağı bir yukarı çekiyor.

    Twitter hisseleri düşüşte

    Elon Musk’ın hisse başı 54$ civarında yaptığı alım teklifi ile Twitter hisseleri yükselişe geçmiş ve 50$ seviyesine yaklaşmıştı. Elon Musk bugün ilginç bir hamle yaptı.

    Ünlü isim Twitter ile anlaşmanın beklemeye alındığını ve sahte/bot hesapların toplamının yüzde 5’in altında olmasını istediğini belirtti. Bu haberle Twitter hisseleri yüzde 20’ye yakın düştü.

    Twitter son çeyrek raporlarında sahte hesapların yüzde 5’in altına indiğini belirtmişti ancak Elon Musk bir hesaplama daha istemiş. Gelirlerini kullanıcıya gösterilen reklamlarla kazanan Twitter’ın hem platformu kullanan hem de reklam gelirlerine katkısı olmayan bot hesaplarla yoğun şekilde uğraştığı biliniyor. Yani olan yine yatırımcıya oldu. DOGE de bu haber ile yüzde 5 düşüş yaşadı.

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