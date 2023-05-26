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    Endişe verici: Twitter, AB'nin dezenformasyonla mücadele kurallarından çıkacak!

    Twitter, AB'nin dezenformasyonu tespit edip önlemeleri için sosyal medya platformlarına yükümlülükler getiren gönüllü mücadele kurallarını terk etmeyi düşünüyor.
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    Twitter, AB'nin dezenformasyonla mücadele kurallarından çıkacak! Tam Boyutta Gör

    Reuters’in bir AB yetkilisine dayandırdığı haberine göre Twitter, dezenformasyonla mücadeleye yönelik gönüllü AB yönetmeliğinden çekilecek. Twitter’ın bu olası kararı bilgi kirliliği ve yanlış bilgiyle mücadeleye vurulacak bir darbe olarak görülüyor.

    Dezenformasyonla mücadeleye darbe

    Avrupa Komisyonu geçen yıl kuralları güçlendirerek şirketlerin dezenformasyon yapan aktörlerden ne kadar reklam geliri elde ettiklerine dair veriler içeren düzenli gelişim raporları sunmalarını istedi. Yeni yükümlülükler arasında kabul edilen veya reddedilen siyasi reklamların sayısı veya değeri ve tespit edilen manipülatif davranış örnekleri hakkında bilgi vermek de yer alıyor.

    Twitter, AB'nin dezenformasyonla mücadele kurallarından çıkacak! Tam Boyutta Gör
    Twitter'ın kurallardan ayrılacağına dair işaretler verdiğini söyleyen AB yetkilisi, şirketin son zamanlarda bunun için çok da fazla çaba sarf etmediği için büyük bir fark yaratmayacağını da sözlerine ekledi.

    "Bu sadece toplantılara katılmayacakları ve rapor yayınlamayacakları anlamına geliyor. Yine de yasal yükümlülükleri olacak" diyen yetkili, yakın zamanda kabul edilen ve uygulama kurallarının bağlı olduğu dönüm noktası niteliğindeki teknoloji kurallarına atıfta (Dijital Hizmet Yasası) bulundu. Yetkili, Twitter’ın Avrupa pazarından çekilme gibi bir durumu olmadığının da altını çizdi.

    Bu arada AB’nin kişisel verileri koruma kuralları hayli katı ve cezaların boyutu yüksek. Bu kuralları ihlal eden şirketlere küresel cirolarının yüzde 6'sı kadar para cezasının kesilmesi mümkün. AB’nin dezenformasyonla mücadeleye yönelik gönüllü yönetmeliğini imzalayanlar arasında Google, Meta, Microsoft ve TikTok bulunuyor.

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