Endişe verici: Twitter, AB'nin dezenformasyonla mücadele kurallarından çıkacak!

Reuters’in bir AB yetkilisine dayandırdığı haberine göre Twitter, dezenformasyonla mücadeleye yönelik gönüllü AB yönetmeliğinden çekilecek. Twitter’ın bu olası kararı bilgi kirliliği ve yanlış bilgiyle mücadeleye vurulacak bir darbe olarak görülüyor.
Dezenformasyonla mücadeleye darbe
Avrupa Komisyonu geçen yıl kuralları güçlendirerek şirketlerin dezenformasyon yapan aktörlerden ne kadar reklam geliri elde ettiklerine dair veriler içeren düzenli gelişim raporları sunmalarını istedi. Yeni yükümlülükler arasında kabul edilen veya reddedilen siyasi reklamların sayısı veya değeri ve tespit edilen manipülatif davranış örnekleri hakkında bilgi vermek de yer alıyor.
"Bu sadece toplantılara katılmayacakları ve rapor yayınlamayacakları anlamına geliyor. Yine de yasal yükümlülükleri olacak" diyen yetkili, yakın zamanda kabul edilen ve uygulama kurallarının bağlı olduğu dönüm noktası niteliğindeki teknoloji kurallarına atıfta (Dijital Hizmet Yasası) bulundu. Yetkili, Twitter’ın Avrupa pazarından çekilme gibi bir durumu olmadığının da altını çizdi.
Bu arada AB’nin kişisel verileri koruma kuralları hayli katı ve cezaların boyutu yüksek. Bu kuralları ihlal eden şirketlere küresel cirolarının yüzde 6'sı kadar para cezasının kesilmesi mümkün. AB’nin dezenformasyonla mücadeleye yönelik gönüllü yönetmeliğini imzalayanlar arasında Google, Meta, Microsoft ve TikTok bulunuyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)