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    Anlık Bildirim

    Twitter Blue aboneliği Android'e geldi: Türkiye'de hâlâ yok!

    Daha çok mavi tik almak için tercih edilen Twitter Blue aboneliği, Android platformunda da aktif edildi. Twitter Blue fiyatı değişmedi.                          
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    twitter blue abonelik android Tam Boyutta Gör
    Hızlı mavi tik rozeti almanın önünü açan Twitter Blue, ilk olarak iOS platformunda, aylık 11 dolar ücretlendirmeyle aktif edilmişti. Şimdi, Android için resmî Twitter uygulaması üzerinden Twitter Blue aboneliği satın alınabiliyor. Web üzerinde 8 dolar olarak fiyatlandırılan Blue aboneliği, Google Play uygulama içi satın alma ücretlerinin maliyetini dengelemek için Android’de de 11 dolar.

    Twitter Blue, şu anda Amerika, İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya’da açılmış durumda. Twitter, Türkiye için resmî olarak Blue aboneliğini başlatmadı; dolayısıyla Türkiye fiyatları belli değil. Uygulama içi satın alımlar kısmında Twitter Blue 1 aylık fiyatı 250 TL olarak görünüyor ancak bu, Twitter Türkiye’nin belirlediği ücret değil.

    Twitter Blue aboneleri şu anda mavi doğrulama işareti, daha uzun video yükleme, yanıtlarda öncelik gibi özelliklere sahip oluyor. Konu okuyucu, tweet düzenleme, özel simge ve temalar gibi özellikler de Twiter Premium’a özel.

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    Dikey iniş kalkışlı: Bayraktar DİHA

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    cunkurd 3 saat önce

    Fiyatta üçe katlanıyor tabii....

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