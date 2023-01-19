Twitter Blue aboneliği Android'e geldi: Türkiye'de hâlâ yok!

Tam Boyutta Gör Hızlı mavi tik rozeti almanın önünü açan Twitter Blue, ilk olarak iOS platformunda, aylık 11 dolar ücretlendirmeyle aktif edilmişti. Şimdi, Android için resmî Twitter uygulaması üzerinden Twitter Blue aboneliği satın alınabiliyor. Web üzerinde 8 dolar olarak fiyatlandırılan Blue aboneliği, Google Play uygulama içi satın alma ücretlerinin maliyetini dengelemek için Android’de de 11 dolar.

Twitter'ın yeni CEO'su kim olacak? İşte en iyi adaylar 3 gün önce eklendi

Twitter Blue, şu anda Amerika, İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya’da açılmış durumda. Twitter, Türkiye için resmî olarak Blue aboneliğini başlatmadı; dolayısıyla Türkiye fiyatları belli değil. Uygulama içi satın alımlar kısmında Twitter Blue 1 aylık fiyatı 250 TL olarak görünüyor ancak bu, Twitter Türkiye’nin belirlediği ücret değil.

Twitter Blue aboneleri şu anda mavi doğrulama işareti, daha uzun video yükleme, yanıtlarda öncelik gibi özelliklere sahip oluyor. Konu okuyucu, tweet düzenleme, özel simge ve temalar gibi özellikler de Twiter Premium’a özel.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.