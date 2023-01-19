Twitter Blue aboneliği Android'e geldi: Türkiye'de hâlâ yok!

Twitter Blue, şu anda Amerika, İngiltere, Kanada, Avustralya, Yeni Zelanda ve Japonya’da açılmış durumda. Twitter, Türkiye için resmî olarak Blue aboneliğini başlatmadı; dolayısıyla Türkiye fiyatları belli değil. Uygulama içi satın alımlar kısmında Twitter Blue 1 aylık fiyatı 250 TL olarak görünüyor ancak bu, Twitter Türkiye’nin belirlediği ücret değil.
Twitter Blue aboneleri şu anda mavi doğrulama işareti, daha uzun video yükleme, yanıtlarda öncelik gibi özelliklere sahip oluyor. Konu okuyucu, tweet düzenleme, özel simge ve temalar gibi özellikler de Twiter Premium’a özel.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Fiyatta üçe katlanıyor tabii....