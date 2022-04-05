Elon Musk, Twitter hisselerinden 750 milyon dolar kazandı

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Sürpriz bir kararla çokça eleştirdiği Twitter’ın en büyük hissedarı haline gelen ünlü iş adamı Elon Musk, sırf bu kararla bile Twitter’ın yıllarca kazandığı net miktarın daha da üzerinde bir kazanç elde etti.

Kaz gelecek yerden tavuk

Twitter’ın komisyona gönderdiği raporda ortaya çıktığı için Elon Musk net olarak hangi tarihte hisse satın aldığı bilinmiyor ancak son iki haftada 40$ sınırı görülmüş. Öncesinde ise 35$-40$ aralığında bir seyir mevcut.

Elon Musk’tan sürpriz Twitter hamlesi 22 sa. önce eklendi

En iyi tahminle Elon Musk’ın 35$ altı bir seviyede alım yaptığını söyleyebiliriz zira Twitter üzerinde eleştirilerle baskı kurması bu döneme denk geliyor. Cuma kapanışındaki fiyata göre 2.89 milyar dolar değerine ulaşmış Bu da 72 milyon civarında hisse satın aldığı anlamı taşıyor.

Pazartesi günü haber ile birlikte Twitter tarihindeki en büyük yükseliş yaşandı ve hisseler yüzde 27 değer kazandı. Elon Musk’ın kazancı da 725 milyon doları buldu. İlk satın aldığı dönemi de hesaba katarsak 1 milyar dolara yakın bir kazanç ortaya çıkıyor. Twitter’ın bir kaç yılda elde edebildiği kârın toplamından daha fazla. Bu strateji ile hem Elon Musk hem Twitter kazandı diyebiliriz.

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