Elon Musk tweet'ledi: Etkin olmayan hesapları temizliyoruz

Tam Boyutta Gör İnsanlar düşüncelerini, şakalarını ve dönüm noktalarını 17 yıldır Twitter'da paylaşıyor. Eğer ölürlerse, hapse girerlerse ya da platformdan ayrılırlarsa bu paylaşımlar, aileleri ve yakın çevresi için bir anı niteliği olarak görülebilir. Ama aktif olmayan Twitter hesapları tekrar kaybolma tehlikesiyle karşı karşıya olabilir.

Elon Musk, pazartesi günü Twitter'da birkaç yıldır etkin olmayan hesapları temizleyeceğini söyledi. Şirket, 2019'da benzer bir plan açıklamıştı ancak arkadaşları veya aile üyeleri ölen kullanıcıların tepkisi üzerine bu plandan vazgeçmişti. Musk ise kullanılmayan hesapların arşivleneceğini söyledi ancak bunun nasıl çalışacağına dair bir detay vermedi.



Artık tweet atmayan kullanıcıların paylaştıkları anıları kurtarmak için en mantıklı yöntem ise şimdilik şöyle;

Kendi Tweet'lerinizi yedekleyin

Bu işlemi gerçekleştirmek için ise Twitter'dan Ayarlar > Hesabınız > Verilerinizin Arşivini İndirin bölümüne gidin. Birkaç güvenlik aşamalarından geçtikten sonra "arşiv iste" sekmesine basıp bilgilerinizi zip dosyası olarak talep edebilirsiniz. Arşivlenen bilgiler, hesap bilgilerinizi, geçmişinizi, uygulamalarınızı, cihazlarınızı, hesap etkinliğini, ilgi alanlarınızı ve reklam verilerinizi içermekte.

Twitter DM'leri şifreleniyor: Musk bile okuyamayacak! 1 gün önce eklendi

Talebinizi oluşturduktan sonra, birkaç gün beklemeniz gerekecek. Arşiv indilirmeye hazır olduğunda ise Twitter uygulamanızdan bir bildirim alacaksınız ve dosyalara erişmek için sınırlı bir süreniz olacak. Size tanınan süre içinde bildirime tıkladığınız zaman arşiv dosyanızı indirebilirsiniz.

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