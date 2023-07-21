Twitter'da onaylı hesaplar iş ilanı yayınlayabilecek

Twitter profillerine iş ilanı eklenebilecek
Twitter iş ilanlarına tıklandığında doğrudan şirketin web sitesine yönlendiriliyorsunuz ve pozisyon hakkında daha detaylı bilgi edip dilerseniz başvuruda bulunabiliyorsunuz.
Doğrulanmış kuruluşlar profillerine beş iş ilanı ekleyebilecek. ATS veya XML feed desteğiyle, şirketlerin iş ilanlarını Twitter’a aktarması oldukça kolay olacak.
Doğrulanmış kuruluşlar, iş ilanları özelliğine erişmek için ek ücret ödemeyecek. Bu arada Twitter’da sarı tik ile onaylanmanın bedeli; 1000 dolar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Fururlar oni purada :)