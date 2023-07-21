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    Twitter'da onaylı hesaplar iş ilanı yayınlayabilecek

    Twitter'da onaylı hesaplara gelecek yeni özellik belli oldu. Sarı tik alan kuruluşlar, profillerinde iş ilanı yayınlayabilecek.                                  
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    twitter'da iş ilanları yayınlanacak Tam Boyutta Gör
    Twitter, platformdaki doğrulanmış kuruluşların profillerinde iş ilanları yayınlamalarına izin verecek bir özellik sunacak. İş ilanları henüz resmî olarak duyurulmadı ancak bazı sarı tikli onaylanmış kuruluşlar, Twitter biyografileri altında profillerinde iş ilanlarını yayınlamaya başladı.

    Twitter profillerine iş ilanı eklenebilecek

    Twitter iş ilanlarına tıklandığında doğrudan şirketin web sitesine yönlendiriliyorsunuz ve pozisyon hakkında daha detaylı bilgi edip dilerseniz başvuruda bulunabiliyorsunuz.

    Doğrulanmış kuruluşlar profillerine beş iş ilanı ekleyebilecek. ATS veya XML feed desteğiyle, şirketlerin iş ilanlarını Twitter’a aktarması oldukça kolay olacak.

    Doğrulanmış kuruluşlar, iş ilanları özelliğine erişmek için ek ücret ödemeyecek. Bu arada Twitter’da sarı tik ile onaylanmanın bedeli; 1000 dolar.

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    Evren7 9 saat önce

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    mk148a 2 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 2 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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