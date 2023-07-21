Tam Boyutta Gör Twitter, platformdaki doğrulanmış kuruluşların profillerinde iş ilanları yayınlamalarına izin verecek bir özellik sunacak. İş ilanları henüz resmî olarak duyurulmadı ancak bazı sarı tikli onaylanmış kuruluşlar, Twitter biyografileri altında profillerinde iş ilanlarını yayınlamaya başladı.

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Twitter profillerine iş ilanı eklenebilecek

Twitter iş ilanlarına tıklandığında doğrudan şirketin web sitesine yönlendiriliyorsunuz ve pozisyon hakkında daha detaylı bilgi edip dilerseniz başvuruda bulunabiliyorsunuz.

Doğrulanmış kuruluşlar profillerine beş iş ilanı ekleyebilecek. ATS veya XML feed desteğiyle, şirketlerin iş ilanlarını Twitter’a aktarması oldukça kolay olacak.

Doğrulanmış kuruluşlar, iş ilanları özelliğine erişmek için ek ücret ödemeyecek. Bu arada Twitter’da sarı tik ile onaylanmanın bedeli; 1000 dolar.

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Twitter'da onaylı hesaplar iş ilanı yayınlayabilecek