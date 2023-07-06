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    Twitter'dan geri adım: Oturum açma zorunluluğunu kaldırıldı

    Twitter, platforma eklenen kısıtlamaları kaldırmaya başladı. Veri kazıma veya veri yağmala nedeniyle getirilen oturum açma zorunluluğu, sessizce devre dışı bırakıldı. İşte detaylar
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    Twitter'dan geri adım: Oturum açma zorunluluğunu kaldırıldı! Tam Boyutta Gör
    Kısa süre önce tweetleri görüntülemek için oturum açma zorunluluğu getiren Twitter, bu kararından sessizce geri adım attı. Kullanıcılar artık oturum açmak zorunda kalmadan sosyal medya platformunun bağlantılarına ulaşabilecekler.

    Twitter, oturum açma zorunluluğunu sessizce kaldırdı

    Bildiğiniz üzere Twitter yönetim kurulu başkanı Elon Musk, geçtiğimiz hafta sonu duyurulan "geçici bir acil durum önlemi" kapsamında Twitter'a oturum açma zorunluluğu ve platformda görüntülenecek tweet sayısına da kısıtlama getirildiğini duyurmuştu. Bu noktada kullanıcıların görebileceği tweet sayısını doğrulanmamış hesaplar için günde 600, yeni doğrulanmamış hesaplar için 300 ve doğrulanmış hesaplar için 6.000 ile sınırlandığı belirtildi. 

    Halihazırda bu sınırlar sırasıyla 10.000, 1.000 ve 500 gönderiyle güncellenmiş olsa da, bu kararın kullanıcılar tarafından sert bir şekilde eleştirildiğini belirtelim. Öyle ki yakın zamanlı paylaşımında Twitter,  içerik görüntüleme limitinin geçici olduğunu belirterek, bu kararın platforma zarar veren botları ve diğer kötü aktörleri tespit edip ortadan kaldırmak amacıyla uygulandığını söyledi.

    Twitter'dan geri adım: Oturum açma zorunluluğunu kaldırıldı! Tam Boyutta Gör
    Twitter, oturum açma gereksinimini iptal ettiğine dair henüz resmi bir açıklama yapmadı. Ancak Musk, ağır eleştiriler ve Twitter'ın reklam yönetimi nedeniyle kararından geri adım atmak zorunda kalmış gibi görünüyor. Niketim biz de gerçekleştirdiğimiz denemelerde giriş yapmadan tweet’lere ulaşabildiğimizi gördük.

    Ayrıca Twitter'ın bu hamlesi, Meta'nın Threads isimli kendi metin tabanlı uygulamasını yayınlamasından bir gün önce geldi. Dolayısıyla her iki platform arasındaki rekabetin kızışacağını söyleyebiliriz. 

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    Jetpack'li kurye ile pizza teslimatı

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    mk148a 35 dakika önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 gün önce

    teskurler super kurye

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    E_Y_B_H_P_T 2 gün önce

    Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.

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    DreamSs 2 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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