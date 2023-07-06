Twitter'dan geri adım: Oturum açma zorunluluğunu kaldırıldı

Twitter, oturum açma zorunluluğunu sessizce kaldırdı
Bildiğiniz üzere Twitter yönetim kurulu başkanı Elon Musk, geçtiğimiz hafta sonu duyurulan "geçici bir acil durum önlemi" kapsamında Twitter'a oturum açma zorunluluğu ve platformda görüntülenecek tweet sayısına da kısıtlama getirildiğini duyurmuştu. Bu noktada kullanıcıların görebileceği tweet sayısını doğrulanmamış hesaplar için günde 600, yeni doğrulanmamış hesaplar için 300 ve doğrulanmış hesaplar için 6.000 ile sınırlandığı belirtildi.
Halihazırda bu sınırlar sırasıyla 10.000, 1.000 ve 500 gönderiyle güncellenmiş olsa da, bu kararın kullanıcılar tarafından sert bir şekilde eleştirildiğini belirtelim. Öyle ki yakın zamanlı paylaşımında Twitter, içerik görüntüleme limitinin geçici olduğunu belirterek, bu kararın platforma zarar veren botları ve diğer kötü aktörleri tespit edip ortadan kaldırmak amacıyla uygulandığını söyledi.
Ayrıca Twitter'ın bu hamlesi, Meta'nın Threads isimli kendi metin tabanlı uygulamasını yayınlamasından bir gün önce geldi. Dolayısıyla her iki platform arasındaki rekabetin kızışacağını söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Iron Kurye
teskurler super kurye
Karnın doyar, sen uçuşu hatırla.
Fururlar oni purada :)