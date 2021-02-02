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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Twitter’dan Süleyman Soylu’nun tweetine kısıtlama

    Twitter, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "LGBT sapkını" ifadesi içeren tweet'ini nefret içerikli olduğu için kısıtladı.
    02 Şubat 2021, 14:00 (Güncellendi, 2 hf.)
    5,2b
    1
    51
    sosyal medya
    Yusuf Akbaş
    Yazar
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    22

    Twitter’dan Süleyman Soylu’nun tweetine kısıtlama

    Twitter, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun tweetine nefret içerikli olması gerekçesiyle kısıtlama getirdi. Twitter, Soylu’nun tweetini kaldırmadı ancak etkileşim seçeneklerini durdurdu.

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    Ayrıca Bkz. "Elektrikli araçlarda şok ÖTV zammı"

    Süleyman Soylu, Twitter paylaşımında "LGBT sapkınları" ifadesini kullandı. Soylu, 30 Ocak'ta da benzer ifadeyi kullanmıştı. O tweet’e de kısıtlama getirildi. Bu tweetlere yanıt, beğeni ve RT butonları pasif durumda. Tweet'in üst bölümünde "Bu Tweet, nefret davranışı hakkındaki Twitter Kuralları'nı ihlal etti. Ancak Twitter, Tweetin erişime açık kalmasının kamu yararına olabileceğini belirledi." yazıyor.

    Twitter daha önce de eski ABD Başkanı Donald Trump’ın tweetlerine de nefret içerikli söylemler içerdiği gerekçesiyle kısıtlama getirmişti. Twitter kuralları gereği siyasi makam sahibi kişilerin tweet’leri kaldırılmıyor ancak kısıtlama getiriliyor. Donald Trump, görevi bıraktıktan sonra Twitter hesabı engellendi.

    Twitter temsilci atamadı

    Sosyal medya yasası gereği Twitter'ın Türkiye'de bir kişiyi temsilci olarak ataması gerekiyordu. Temsilci atamadığı için platforma Türkiye'den reklam verilmesi yasaklandı. 3 ay içerisinde halen temsilci atamamışsa yüzde 50'ye kadar oranda bant daraltma cezası uygulanacak. Sonraki 30 gün içersiinde yine temsilci atamazsa yüzde 90'a kadar bant daraltma cezası verilecek. Twitter, Pinterest ve Scope haricindeki platformlar Türkiye'de temsilci atadı.



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    H hopeyoung 2 hf. ( Mesaj Silindi ) smart1978
    Sapık kelimesi ile sapkın kelimesi arasında bir fark yoktur. Sapık; sapkın davranış sergileyene denir yalnızca. Sapkınlık ise olağandan uzaklaşmak "sapmak" kökünden gelir. Türkçe'den anlıyormuş gibi yazıyorsunuz da, Türkçe bilmek, tdk'nın sitesinden anlam okumakla olmuyor.
    Sapık kelimesi ile sapkın kelimesi arasında bir fark yoktur. Sapık; sapkın davranış sergileyene denir yalnızca. Sapkınlık ise olağandan uzaklaşmak "sapmak" kökü...
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    1 Yanıt Yanıtla +37
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    G Guest-E41040413 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    valla bu yazdiklarinin gazi ile bir kac tane dallama cikip yoldan gecen hafif feminen bir erkegin kafasina siksa bunun hesabini nasil verecek? bence cok iyi olmus.

    bu arada twitter bunu elle yapmiyor galiba. millet sikayet etmis twiti.

    devlet adami olan bir ic isleri bakaninin bu tur bir yazinin ne sonuclari dogurabilecegini dusunmeli. dusunmediyse cok aci hakikaten. dusunduyse de cok daha aci. dis gucler ulkemizi bolmek istiyor soyleminin ne kadar da tutarsiz oldugunun kaniti bu sanki. sen ic isleri bakani olarak kendi vatandasini ayristirip hedef gosteriyorsan dis guce filan gerek yok ki.

    gercekten cok korkuyorum ulkeni vaziyetinden. her gun ayri bir mevzu donuyor. salin abi bi milleti yahu. rahat rahat takilsinlar. devamli bir comak sokma derdindeler.
    valla bu yazdiklarinin gazi ile bir kac tane dallama cikip yoldan gecen hafif feminen bir erkegin kafasina siksa bunun hesabini nasil verecek? bence cok iyi olm...
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    Yanıtla +33
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    berk768 2 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Twitter'ın 2-3 aylık ömrü kaldı...
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    1
    M mbatu (mehmet sezgin) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    twitter v.b (sekülercilere göre lgbt) sapkınlık değilse süleyman soylu onlara göre nasıl hakaret etmiş oluyor. bir şeye hakaret demeleri için iki tarafında kabul etmesi lazım onlar böyle bişeyi sapıklık olarak kabul etmiyorlar peki bu adam nasıl onlara göre hakaret etmiş oluyor burda bir çelişki yok mu kardeş
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    M mbatu (mehmet sezgin) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    yeni çağ devletlerle şirketlerin savaşına sahne olacak küreselciler devletleri terbiye etmek istiyor...
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    ChiefOfficer (Ilgın Özgül) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) mbatu
    sen donanım haberde böyle bir şey yazsan o da banlanır. ne yapıyor küreseller? siyasilerin hesaplarını durduk yere kapatıyor mu? twitter sana diyor ki: hakaret etmeyeceksin, bir gruba, dine, cinsiyete nefret söyleminde bulunmayacaksın, zorbalıkta, tacizde bulunmayacaksın. bunları yaparsan ve eğer şikayet alırsak tweet’i kısıtlarız diyor.



    sapkın lgbt söyleminde herhangi bir sorun bulamıyor olabilirsiniz çünkü size göre onlar sapıktır. ama dünya böyle düşünmüyor.



    bu fikirlerinizi hükümetimizin desteği ile çıkarılan yerli ve milli bir uygulamada istediğiniz gibi söyleyebilirsiniz.
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    H hakanhan68 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    G*nçlerin gel*cekten ümidi y*k
    Gençl*rin iş bulm* üm*di y*k
    G*nçler*n evl*necek p*rası y*k
    G*nçlerin tekn*lojiye ul*şması z*r
    G*nçlerin ar*ba almas* zor
    G*nçler y*rtdışına gitm*k istiy*r
    G*nçler 4-5 m*aş al*nları g*rüyor
    Gençl*r 7* yaş*nda 2-* m*kam sah*bi ol*nları b*liyor

    https://twitter.com/uyanhadi_/status/1356710413531025410
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    Antikaruh (Gökhan ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Herhangi bir kenar mahalle kahvehanesinde batak oynayanlarla aynı ağza sahip olduğundan, twitter'ı haklı bulduğum durumdur. Koca ülkenin iç işleri bakanına bak... Bir bardak su vermezsin, işe alsan 2. gün kovarsın.

    Her gün ekranda adamların ağızlarından çıkan, havalara sıçrayan tükürükleri izliyoruz.

    Yemin ediyorum çocukluğumda, bulunduğumuz mahallede, araba tekeri kadar boyumuzla bu adamlardan daha saygılı, daha sabırlı, daha iyi Türkçe konuşan bireylerdik.

    Bunlara ne yedirmişler, ne içirmişler, nerede büyümüşler, niye sabah akşam bağırıyorlar, çağırıyorlar, küfrediyorlar, nefret söylemleri ile gözlerinden kanlar fışkırıyor anlamak mümkün değil. Sadece uzaklaşacak ve uzaklaştıracaksın.

    Sabah akşam bu Soylu'nun gaflarından, kinci 3. sınıf ilkokul mantığı tutumundan gına geldi. Umarım bir daha ki seçimlere kadar böyle hatalar yapmaya devam eder AKP ...
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    M mbatu (mehmet sezgin) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) Antikaruh
    işinize gelince fikir özgürlüğü gelmeyince eflatundan hikayeler...
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    B batar (barış atasayan) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    TR de platform bazında , yerlileşmeli ve tüm yabancı platformlara erişimi engellemeli. Şirketler lüzumsuz güçlenip , kendilerini devlet gibi görmeye başladı. Avustralya da google la devlet arasında hodri meydan denildi. bakalım orda sonuç ne olacak. Bu futbol deyimiyle , futbolcuya dayalı düzen son bulmalı , klüplerin hali ortada, devletlerin ve milletlerin de sonu bunlara benzer bu gidişle. :)
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    wtersad (ersad ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    özgürlük adında sapıklık dayatması yapan siyonizm medyası
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    S Sirkadyen 1 hf. ( Mesaj Silindi ) wtersad
    Sizin görüşünüze göre dönecekti tüm dünya ya kusura bakmayın
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    B BOMBOM41 (Memoli Karakedi) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    sapkınlık tespit ve gözlem ajansı... tiviter gıcık olmuş bağana.
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    por favor (ssena arıkuşu) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Malum kitle bayram sabahı mutluluğu içinde yine otomatik pozisyon almış. İktidar nefretinin bunları yanında hizalamayacağı yabancı güç yok.
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    Kartal Göz (Ölü Ceset) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Twitter'ı bu konuda destekliyorum. İnsan önce bulunduğu makamın önemini ve ağırlığını bilmeli, sonra da haddini bilmeli. Bu ifadeler insanları kutuplaştırır, nefret tohumları eker. Ama işte gerçi alışmışlar bu nefret tohumları ekip bunlardan beslenmeye, hukuku çiğneyip taraflı davranmaya. Neyse en azından makamın önemini biraz olsun anlarlar. Biraz da sansürün tadına onlar baksın.
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    Artizt (Mert ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bir devletin iç işleri bakanı insanları hedef gösteriyor, bunun 'olağan' karşılanması başlı başına o ülkenin özetidir zaten. Orta doğu bataklığında sıradan bir gün...
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    5213 kez okundu.
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