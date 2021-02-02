Twitter’dan Süleyman Soylu’nun tweetine kısıtlama

Twitter, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun tweetine nefret içerikli olması gerekçesiyle kısıtlama getirdi. Twitter, Soylu’nun tweetini kaldırmadı ancak etkileşim seçeneklerini durdurdu.

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Süleyman Soylu, Twitter paylaşımında "LGBT sapkınları" ifadesini kullandı. Soylu, 30 Ocak'ta da benzer ifadeyi kullanmıştı. O tweet’e de kısıtlama getirildi. Bu tweetlere yanıt, beğeni ve RT butonları pasif durumda. Tweet'in üst bölümünde "Bu Tweet, nefret davranışı hakkındaki Twitter Kuralları'nı ihlal etti. Ancak Twitter, Tweetin erişime açık kalmasının kamu yararına olabileceğini belirledi." yazıyor.

Twitter daha önce de eski ABD Başkanı Donald Trump’ın tweetlerine de nefret içerikli söylemler içerdiği gerekçesiyle kısıtlama getirmişti. Twitter kuralları gereği siyasi makam sahibi kişilerin tweet’leri kaldırılmıyor ancak kısıtlama getiriliyor. Donald Trump, görevi bıraktıktan sonra Twitter hesabı engellendi.

Twitter temsilci atamadı

Sosyal medya yasası gereği Twitter'ın Türkiye'de bir kişiyi temsilci olarak ataması gerekiyordu. Temsilci atamadığı için platforma Türkiye'den reklam verilmesi yasaklandı. 3 ay içerisinde halen temsilci atamamışsa yüzde 50'ye kadar oranda bant daraltma cezası uygulanacak. Sonraki 30 gün içersiinde yine temsilci atamazsa yüzde 90'a kadar bant daraltma cezası verilecek. Twitter, Pinterest ve Scope haricindeki platformlar Türkiye'de temsilci atadı.

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