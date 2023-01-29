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    Anlık Bildirim

    Twitter mobil uygulaması güncellendi, DM butonu esrarengiz şekilde kayboldu

    Twitter iOS ve Android uygulamasında bazı kullanıcılar DM butonunun profillerden kaldırıldığını dile getirdi. Direkt mesaj kutusunun kaybolduğunu söyleyen çok sayıda kullanıcı var.
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    twitter dm butonu kayboldu Tam Boyutta Gör
    Twitter, Android ve iOS için geçtiğimiz hafta güncellendi ve çok sayıda kullanıcı için profil sayfasından başka bir hesaba direkt mesaj gönderme seçeneği kalktı. Takip etme ve bildirim butonlarının yanında görünen DM butonu, şu anda bazı kullanıcılar tarafından görülmüyor.

    Twitter web uygulamasında doğrudan mesaj gönderme butonu normal şekilde görünüyor ancak neredeyse tüm Android kullanıcıları ve bazı iPhone kullanıcıları için kaybolmuş durumda. Bu sorunu yaşayan kullanıcılar için şu an DM gönderme yolu; mesajlar sekmesine dokunup mesaj göndermek istenilen hesabı aratmak.

    Twitter, son haftalarda Android uygulamasına yoğunlaştı. Profillere mavi tik dışında birkaç özellik getiren Twitter Blue aboneliğinin sunulmasının yanında tweetleri kronolojik değil algoritmik olarak gösteren “Sizin için” sekmesi getirildi.

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    alex59 2 gün önce

    İşimiz gücümüz şov zaten.

    V
    vixx 3 gün önce

    sarı kula içemedikten sonra...

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    MaDMaxiBo 3 gün önce

    o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?

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