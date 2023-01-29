Twitter mobil uygulaması güncellendi, DM butonu esrarengiz şekilde kayboldu

Twitter web uygulamasında doğrudan mesaj gönderme butonu normal şekilde görünüyor ancak neredeyse tüm Android kullanıcıları ve bazı iPhone kullanıcıları için kaybolmuş durumda. Bu sorunu yaşayan kullanıcılar için şu an DM gönderme yolu; mesajlar sekmesine dokunup mesaj göndermek istenilen hesabı aratmak.
Twitter, son haftalarda Android uygulamasına yoğunlaştı. Profillere mavi tik dışında birkaç özellik getiren Twitter Blue aboneliğinin sunulmasının yanında tweetleri kronolojik değil algoritmik olarak gösteren “Sizin için” sekmesi getirildi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İşimiz gücümüz şov zaten.
sarı kula içemedikten sonra...
o kutuyu niyeyere attın lan, kim çıkaracak onu geri oraya şimdi ?