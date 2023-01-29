Twitter mobil uygulaması güncellendi, DM butonu esrarengiz şekilde kayboldu

Tam Boyutta Gör Twitter, Android ve iOS için geçtiğimiz hafta güncellendi ve çok sayıda kullanıcı için profil sayfasından başka bir hesaba direkt mesaj gönderme seçeneği kalktı. Takip etme ve bildirim butonlarının yanında görünen DM butonu, şu anda bazı kullanıcılar tarafından görülmüyor.

Twitter’da tanrı modu var mı? 2 gün önce eklendi

Twitter web uygulamasında doğrudan mesaj gönderme butonu normal şekilde görünüyor ancak neredeyse tüm Android kullanıcıları ve bazı iPhone kullanıcıları için kaybolmuş durumda. Bu sorunu yaşayan kullanıcılar için şu an DM gönderme yolu; mesajlar sekmesine dokunup mesaj göndermek istenilen hesabı aratmak.

Twitter, son haftalarda Android uygulamasına yoğunlaştı. Profillere mavi tik dışında birkaç özellik getiren Twitter Blue aboneliğinin sunulmasının yanında tweetleri kronolojik değil algoritmik olarak gösteren “Sizin için” sekmesi getirildi.

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Twitter DM butonu bazı profillerde kayboldu