Twitter düzenleme tuşunun ayrıntıları belli oldu

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Twitter’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı ve ilk etapta Twitter Blue abonelerine yönelik olacak düzenleme özelliği ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Özelliğin kullanıcılara nasıl görüneceği de ortaya çıktı.

Twitter düzenleme özelliği netleşiyor

Kullanıcı bir gönderiyi yayınladıktan sonra web üzerinde sağ taraftaki 3 noktalı menüye tıklayınca karşınıza çıkıyor. Burada düzenleme tuşuna basarak gönderiyi düzenlemeye başlayabiliyorsunuz. Mobilde ise kalem simgesine basarak doğrudan geçiş yapabiliyorsunuz.

Twitter'da "düzenle" özelliğinin nasıl çalışacağı belli oldu 1 hf. önce eklendi

Düzenlenmiş gönderilerde bununla ilişkili bir uyarı tanımı iliştiriliyor. Ayrıca hitap ettiği kitlenin değiştirilemeyeceği belirtilmiş. Yine gönderiler ilk 30 dakika içerisinde düzenlenebiliyor. Yani çok eski gönderilerde böyle bir imkân olmayacak. En çok merak edilen konu buydu. Yaptığını düzenlemeleri görebileceğiniz bir geçmiş sayfası da mevcut. Henüz düzenleme özelliği ne zaman kullanıma sunulacak bilinmiyor.

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