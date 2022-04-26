Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Twitter düzenleme tuşunun ayrıntıları belli oldu

    Twitter gönderilerinin nasıl düzenleneceğine ilişkin test kullanıcılarından paylaşımlar gelmeye devam ediyor. Düzenlenmiş gönderiler nasıl görünecek ve süresi ne olacak belli oldu. 
    Oy Ver

    Twitter
    Tam Boyutta Gör

    Twitter’ın uzun süredir üzerinde çalıştığı ve ilk etapta Twitter Blue abonelerine yönelik olacak düzenleme özelliği ile ilgili detaylar gelmeye devam ediyor. Özelliğin kullanıcılara nasıl görüneceği de ortaya çıktı. 

    Twitter düzenleme özelliği netleşiyor

    Kullanıcı bir gönderiyi yayınladıktan sonra web üzerinde sağ taraftaki 3 noktalı menüye tıklayınca karşınıza çıkıyor. Burada düzenleme tuşuna basarak gönderiyi düzenlemeye başlayabiliyorsunuz. Mobilde ise kalem simgesine basarak doğrudan geçiş yapabiliyorsunuz. 

    Düzenlenmiş gönderilerde bununla ilişkili bir uyarı tanımı iliştiriliyor. Ayrıca hitap ettiği kitlenin değiştirilemeyeceği belirtilmiş. Yine gönderiler ilk 30 dakika içerisinde düzenlenebiliyor. Yani çok eski gönderilerde böyle bir imkân olmayacak. En çok merak edilen konu buydu. Yaptığını düzenlemeleri görebileceğiniz bir geçmiş sayfası da mevcut. Henüz düzenleme özelliği ne zaman kullanıma sunulacak bilinmiyor. 


     

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yeni oyun kurucu: Bayraktar DİHA

    Profil resmi
    marto1 3 gün önce

    malzeme güzel gözüküyor başarılı buldum

    Profil resmi
    NewSphere 4 gün önce

    peki yenilebiliyomu . [resim]

    Profil resmi
    Black Heart Rebellion 4 gün önce

    Yanlis gelmissin hocam

    Profil resmi
    fakcakaya 4 gün önce

    hani nerde nasıl düşüyor? bana düşen bir ekran kartının linkini atarmısınız:)

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S20 FE
    Samsung Galaxy S20 FE
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus D509BA-BR163T
    Asus D509BA-BR163T
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    BBL-HERO
    BBL-HERO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız