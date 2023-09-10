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    Twitter (X), kan kaybediyor: İndirmeler ve kullanıcı sayısı hızla düşüyor!

    Elon Musk'ın yönetimindeki Twitter, adını X olarak yeniledikten sonra indirme ve kullanım oranında son yılların en düşük seviyesine ulaştı. İşte detaylar:       
    Elon Musk Twitter X indirme ve kullanıcı sayısı düşüş Tam Boyutta Gör
    Twitter, X marka değişikliğinin ardından indirme sayısında son on yılın en düşük seviyesine ulaştı. 60 gün içinde indirmeler %30 oranında düştü. Ancak, bununla da sınırlı değil.

    İndirmeler son on yılın en düşük seviyesinde

    Twitter, bir dönem gündemi takip etmek için en iyi sosyal platformlardan biriydi. Hatta haber uygulamaları arasında en popüler olandı. Elon Musk, yönetime geldikten bir süre sonra yeniden markalaşma sürecini başlattı ve artık Twitter ve tweet gibi bağlantılı terimler tamamen ortadan kalktı. Popüler sosyal ağ, tamamen X oldu. Apptopia tarafından hazırlanan güncel rapora göre, bu isim değişikliği yeni CEO’nun açıklamalarının aksine olumsuz sonuçlar doğurdu. Twitter, yeniden markalaşmadan sonraki iki ay içinde indirmelerde yaklaşık %30 oranında düşüş yaşadı.

    Yeni hesap açanlar açıklanandan alt seviyede

    Twitter.com üzerinden de erişilebilen web platformu için de trafikte azalma söz konusu. Dünyanın dört bir yanından X’e giren kullanıcıların sayısı Ağustos ayında bir önceki yıla göre %10 oranında azaldı. Twitter, 2011’den bu yana ayda 15 - 30 milyon yeni kullanıcının platforma giriş yaptığını söylese de son verilere göre X, Ağustos ve Eylül ayları arasında yalnızca 10 milyon kullanıcıya ulaştı.

    Aktif kullanıcı sayısında düşüş: Hedeften çok uzak!

    X, kullanıcıları tutma konusunda da düşük performans sergiliyor. Temmuz ayında günlük aktif kullanıcı sayısı 253 milyon iken Eylül ayında 249 milyona düştü. Aynı zaman diliminde aylık aktif kullanıcı sayısı da 398 milyondan 393 milyona düştü. Bu rakamlar Musk’ın hedeflediğinden çok düşük seviyede. Musk, 2024 yılına kadar aylık 1 milyar kullanıcıya ulaşmayı hedefliyordu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    rszx247 5 gün önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 gün önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 hafta önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 hafta önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 hafta önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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