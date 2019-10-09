Twitter, kullanıcıların telefon numarasını "yanlışlıkla" reklamverenlerle paylaştığını açıkladı

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İnternet kullanımının hayatımıza büyük oranda etki etmesi, kişisel güvenliğimizi de tehlikeye sokmuş durumda. Başta Facebook olmak üzere birçok teknoloji şirketi veri ihlalleri yapmaya ve onlara göre cüzzi sayılacak para cezaları almaya devam ediyorlar. Hal böyle olunca da kullanıcılara kuru bir özür kalıyor.

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Caydırıcı olmayan para cezaları veriliyor

Twitter'ın sözde iki farktörlü kimlik doğrulama sisteminde kullanmak için aldığı telefon numaralarının, reklamverenler tarafından kullanıldığı ortaya çıktı. Üstelik bu skandal bizzat Twitter tarafından yapıldı ve nedeni ise yapılmaması gereken bir hata olarak belirtiliyor. Şirket bu veri ihlalini 17 Eylül tarihinde çözdüğünü belirtse de artık kullanıcıların bu gibi açıklamalara güven duymadığı da ortada.



https://twitter.com/TwitterSupport/status/1181661080033955840

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Özellikle geçtiğimiz yıl, başta Facebook olmak üzere birçok şirket veri ihlalleri konusundaile gündeme gelmişti. Bununla ilgili olarak'nden çeşitli yasalar çıkarılsa da,şirketlerin "yanlışlık" veya "hata" sonucunda kullanıcı bilgilerini ifşa ettikleri bir gerçek. Eğer komik para cezaları yerine dahagelmezse, her hafta bir veri ihlali skandalı haberini yapmayagibi görünüyor.