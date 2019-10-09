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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Twitter, kullanıcıların telefon numarasını "yanlışlıkla" reklamverenlerle paylaştığını açıkladı

    Sosyal medya devlerinden Twitter'dan skandal itiraf. Şirket, kullanıcıların telefon numaralarını bir yanlışlık sonucunda reklamverenlerle paylaştığını açıkladı.
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    sosyal medya
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Twitter, kullanıcıların telefon numarasını
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    İnternet kullanımının hayatımıza büyük oranda etki etmesi, kişisel güvenliğimizi de tehlikeye sokmuş durumda. Başta Facebook olmak üzere birçok teknoloji şirketi veri ihlalleri yapmaya ve onlara göre cüzzi sayılacak para cezaları almaya devam ediyorlar. Hal böyle olunca da kullanıcılara kuru bir özür kalıyor.

    Ayrıca Bkz. "Microsoft, Outlook uygulamasını Galaxy Watch modellerine getirdi"

    Caydırıcı olmayan para cezaları veriliyor

    Twitter'ın sözde iki farktörlü kimlik doğrulama sisteminde kullanmak için aldığı telefon numaralarının, reklamverenler tarafından kullanıldığı ortaya çıktı. Üstelik bu skandal bizzat Twitter tarafından yapıldı ve nedeni ise yapılmaması gereken bir hata olarak belirtiliyor. Şirket bu veri ihlalini 17 Eylül tarihinde çözdüğünü belirtse de artık kullanıcıların bu gibi açıklamalara güven duymadığı da ortada.


    Özellikle geçtiğimiz yıl, başta Facebook olmak üzere birçok şirket veri ihlalleri konusunda yaşanan skandallar ile gündeme gelmişti. Bununla ilgili olarak Avrupa Birliği'nden çeşitli yasalar çıkarılsa da, milyar dolarlık şirketlerin "yanlışlık" veya "hata" sonucunda kullanıcı bilgilerini ifşa ettikleri bir gerçek. Eğer komik para cezaları yerine daha caydırıcı cezalar gelmezse, her hafta bir veri ihlali skandalı haberini yapmaya devam edeceğiz gibi görünüyor.



    https://twitter.com/TwitterSupport/status/1181661080033955840 Yorum Yaz
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    tokatli6061 2 gün en beğenilen
    Bu yanlışlıkla oldu yalanını yiyen kaldımı 2019 un Güngören'inde :)
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    Paetzold 1 gün
    Kesin öyledir.
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    reiis 1 gün
    Hehe kuzenin vermiştir
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    labtek38 1 gün
    Hiç bana gelmiyor yanlışlıkla veri özel bilgi falan. Hep reklamverene gidiyor zaten.
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    Akbaba89 2 gün
    Kesinlikle kaza ile olmuştur.
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    tokatli6061 2 gün en beğenilen
    Bu yanlışlıkla oldu yalanını yiyen kaldımı 2019 un Güngören'inde :)
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    paco_ct 2 gün
    zaten hep yanlışlıkladır böyle şeyler bir tanenizde çıkıp para karşılığı çatır çatır sattık diyemezsiniz yemez :) kullanmadığım için kafam rahat ;)
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