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    Twitter mavi tik başvuruları gelecek yıl başlıyor

    Twitter’ın büyük tartışmalara yol açan mavi tik politikası şartlara uygun olarak güncellendi ve gelecek yılın başlarında kullanıcılar yeniden başvurabilecekler.
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Twitter mavi tik başvuruları gelecek yıl başlıyor
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    Sosyal ağlarda rozet olarak genel tanımı yapılan ve hesapların ağ tarafından onaylandığını gösteren işaretler bir itibar ögesi haline geldi. Bu rozetleri taşıyan hesaplar haliyle daha itibarlı ve güvenilir oluyor. Diğer taraftan sahte hesapların da önüne geçilmiş oluyor.

    Twitter mavi tik geri geliyor

    Twitter da mavi tik olarak bildiğimiz rozetleri uzun süredir dağıtıyor ancak 2017 yılında bazı ırkçı hesaplara onay verildiğinin ortaya çıkması sonrasında talep alınması durdurulmuştu. Bugüne kadar sadece Twitter çalışanları ile doğrudan irtibatı olan kullanıcılara veriliyordu.

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    Twitter onaylı hesap prosedürlerini yeniden gözden geçirdi ve mevcut kurallara uygun olarak güncelledi. Hesaplarında mavi tik isteyen kullanıcıların talepleri Ocak 2021 tarihi itibariyle yeniden alınmaya başlayacak.

    Yeni güncellemeye göre kullanıcılar Hesap Ayarları sekmesinden mavi tik için başvuru yapabilecek. Otonom ve manuel inceleme süreçlerinden sonra başvuru sonuçlanacak. Kullanıcılar isterse demografik bilgilerini de başvuru formuna ekleyebilecek.

    Twitter mavi tik başvuruları gelecek yıl başlıyor

    Henüz başvuruda neler istenecek veya nasıl bir süreç olacak net olarak bilinmiyor. Twitter bununla ilgili yol haritasını önümüzdeki günlerde açıklayacak. Mavi tik kategorileri hükümet yetkilileri, gazeteciler, markalar, bireyler, spor organizasyonları, eğlence organizasyonları, aktivisit birey veya kurumlar, akademisyenler, dini liderler şeklinde ayrılıyor. Kategoriler duruma göre azaltılacak veya arttırılabilecek.

    Twitter ayrıca hesapların hemen altına iliştirdiği Devlet Destekli Medya gibi etiketlerine Anı Hesabı veya Bot Hesap gibi yenilerini ekleyeceğini de duyurdu.



    https://www.engadget.com/twitter-will-open-verification-requests-in-2021-195624021.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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