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    Twitter nihayet beklenen “Düzenle” özelliğini getiriyor

    Twitter, kullanıcıların çok uzun bir zamandır beklediği Edit - Düzenle özelliğini nihayet test etmeye başladığını açıkladı. Yeni özellik ile göndermiş olduğunuz tweet’i düzenleyebileceksiniz.
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    Twitter nihayet beklenen Düzenle özelliğini getiriyor
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    Twitter, kullanıcılar tarafından çok fazla talep edilen “Düzenle” özelliğini test ettiğini resmen duyurdu. Yıllardır beklenen olan özellik en sonunda test sürecine girmiş durumda ancak gelen bilgilere göre bu özellik için para ödemek gerekebilir.

    Twitter’ın paylaştığı bir blog gönderisinde detaylarına yer verilen Tweet Düzenle özelliği sayesinde yayınladığını herhangi bir tweet’i 30 dakika içerisinden birkaç kez düzenlemeniz mümkün kılınıyor. Düzenlenmiş tweet’lerde en son ne zaman düzenlendiğine dair bir zaman damgası yer alacak. Dolayısıyla bu sayede okuyucular ve takipçiler ilgili tweet’in değiştirildiğini anlayabilecek.

    Twitter nihayet beklenen Düzenle özelliğini getiriyor
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    Kötüye kullanım endişesi bulunuyor

    Twitter her ne kadar Facebook, Instagram veya TikTok kadar büyük bir sosyal medya platformu olmasa da etki derecesi anlamında yapısı ve kullanımı itibariyle diğerlerinden daha güçlü. Dolayısıyla Tweet Düzenle özelliği bazı kötü sonuçlar doğurabilir. Twitter’da bu endişeyi taşıyor olmalı ki, bu özelliğin şimdilik dar bir kesim tarafından test edileceğinin altı çiziliyor. Buradan elde edilen verilere göre bir ilerleme kaydedilecek.

    Tweet Düzenle özelliği ücretli olacak

    İlk dahili testlerin tamamlanmasının ardından Tweet Düzenle özelliği bu ay içerisinde bazı Twitter Blue abonelerinin kullanımına açılacak. Farklı özelliklere özel erişim sunan aylık abonelik sistemi olan Twitter Blue, yakın zamanda aylık 3 dolardan 5 dolara zamlanmıştı. Dolayısıyla bu özelliği kullanmak için bir Blue aboneliğinizin olması gerekecek. Öte yandan Twitter, normal kullanıcılara bu özelliği sunup sunmayacağı konusunda ise herhangi bir bilgi vermedi.

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