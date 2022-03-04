Twitter'a yakın zamanda podcast sekmesi gelebilir

Popüler sosyal medya uygulaması Twitter, yeni özellikleri test etmeye devam ediyor. Twitter, 2020'de Spaces'ı piyasaya sürdükten sonra podcast uygulaması Breaker'ı satın almıştı. Bunun üzerine Twitter'ın podcast konusunda bir yenilik yapıp yapmayacağı merak ediliyordu. Bu soruların merakla beklenen cevabını mühendis Jane Manchun Wong verdi. Yaptığı paylaşımdaki ekran görüntülerine göre Twitter, podcast sekmesini test ediyor olabilir.
Twitter, Podcast'ler sekmesini test ediyor
Jane Manchun Wong tarafından yayınlanan ekran görüntüleri, Twitter'ın "Podcast'ler" sekmesini test ettiğini gösteriyor. Paylaşılan ekran görüntülerine göreTwitter'ın alt menü çubuğunda bulunan mikrofon simgesine basıldığında uygulama "Podcast'ler" sekmesine yönlendirecek.
Ekran görüntüsü, podcast'lerin platformda nasıl görüneceğine veya platformun sesli sohbet odaları olan Spaces'ı bir şekilde dahil edip etmeyeceğine dair herhangi bir şey göstermiyor. Ancak Twitter, Spaces'ın podcast'lere benzemesinden dolayı podcast sekmesini devreye soktuğunda Spaces ile entegre etmesi olası ihtimaller arasında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Almanya korkudan kask yardımı yaptığı ukraynaya Türkiye güçlü ülkem siha sattı.02mart2022 ukrayna savunma bakanı yeni parti tb2 leri teslim aldıklarını bildirdi , kapak üstüne kapak
Önceden satılan silahlar bunlar, yenilerini göndermeye yürekleri yemedi. Tarihde eleştirdikleri ne konu varsa kendi başlarına gelmeden gitmicekler sanırm. İnönüyü sscb tankları sınıra dayanmışken kaçakları teslim etti diye yere vuranlar, şimdi rusya ya bağımlıyız diye ne silah gönderebiliyor ne hava sahasını kapatabiliyor :DDD Önceden yakarız yıkarız diyenler milli menfaatler demeye başladı :DDDD
ruslar yok olmaz tam bir savas makinesi onlar rusyayi isgale kalkan Alman nazi ordularini SS Wehrmacht bilmemne neyse once kendi ulkelerinde sonra da almanya da yenmis adamlar Alman nazi ordusu zamaninin en guclu ordusuydu onune geleni dumduz ediyordu fransayi 1 haftada ele gecirdi fakat onlar bile basa cikamadilar ve ondan onceki tarihlerde napolyon dahil oraya giren mahvoldu.. orasi isgal edilemez bir ulke ve ruslar yenilmezdir ancak tum avrupa arti abd belki buyuk bedel odeyerek sadece rusyaya gucleri yetebilir ama kuzey kore cin vs gibi muttefikleri de var.. bu durumda rus tarafi ustun gelir.. onlari yenmeyi unutun avrupa abd bosa kurek cekiyor ellerinde nukleer olmasaydi bile (karsi tarafta da olmayacak) yine de tum avrupayi aglatirlardi simdi nukleer sahibi olarak 10000000000 kati aglatirlar
yav bi durun oralık karışık zaten..