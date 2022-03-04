Twitter'a yakın zamanda podcast sekmesi gelebilir

Popüler sosyal medya uygulaması Twitter, yeni özellikleri test etmeye devam ediyor. Twitter, 2020'de Spaces'ı piyasaya sürdükten sonra podcast uygulaması Breaker'ı satın almıştı. Bunun üzerine Twitter'ın podcast konusunda bir yenilik yapıp yapmayacağı merak ediliyordu. Bu soruların merakla beklenen cevabını mühendis Jane Manchun Wong verdi. Yaptığı paylaşımdaki ekran görüntülerine göre Twitter, podcast sekmesini test ediyor olabilir.

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Twitter, Podcast'ler sekmesini test ediyor

Jane Manchun Wong tarafından yayınlanan ekran görüntüleri, Twitter'ın "Podcast'ler" sekmesini test ettiğini gösteriyor. Paylaşılan ekran görüntülerine göreTwitter'ın alt menü çubuğunda bulunan mikrofon simgesine basıldığında uygulama "Podcast'ler" sekmesine yönlendirecek.

Ekran görüntüsü, podcast'lerin platformda nasıl görüneceğine veya platformun sesli sohbet odaları olan Spaces'ı bir şekilde dahil edip etmeyeceğine dair herhangi bir şey göstermiyor. Ancak Twitter, Spaces'ın podcast'lere benzemesinden dolayı podcast sekmesini devreye soktuğunda Spaces ile entegre etmesi olası ihtimaller arasında.

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