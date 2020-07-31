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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Twitter saldırısıyla ilgili 17 yaşındaki bir genç göz altında

    Graham Clark adındaki gencin Tampa şehrinden saldırıyı organize ettiği ve 100 bin dolarlık Bitcoin topladığı iddia ediliyor. Şahsa toplam 30 ayrı suç yöneltiliyor.
    1 gün (Son Güncelleme: 17 sa.)
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    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Twitter saldırısıyla ilgili 17 yaşındaki bir genç göz altında
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    Geçtiğimiz haftalarda Elon Musk, Joe Biden, Bill Gates, Jeff Bezos, Apple gibi Twitter hesaplarını ele geçirilerek Bitcoin dolandırıcılığı yapılması gündeme oturmuştu. Twitter çalışanlarının telefonlarına yönelik saldırı yapıldığının anlaşılması sonrasında ilk gözaltı haberi geldi.

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    Saldırının başındaki isim olabilir

    Florida eyaleti Tampa şehri güvenlik güçlerinin verdiği bilgilere göre; 17 yaşındaki Graham Clark adındaki şahıs, Twitter saldırısının beyni olduğu gerekçesiyle göz altına alındı. Şahsa organize dolandırıcılık, iletişim dolandırıcılığı, kişisel verilerin dolandırıcılığı gibi suçlar yöneltiliyor.

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    Graham Clark için toplamda 30 suçlama var. 17 tanesi iletişim dolandırıcılığı, 1 tanesi organize dolandırıcılık, 1 tanesi 100 bin dolara varan kişisel veri dolandırıcılığı, 1 tanesi izinsiz elektronik cihazlara erişim ve 10 tanesi de yine kişisel verilerin dolandırıcılığı ile ilgili.

    Şahsa nasıl ulaşıldığı açıklanmadı ancak FBI ve Adalet Bakanlığı’nın yoğun bir çalışma yürüttüğü ifade ediliyor. Clark tüm saldırıları Tampa şehrinden düzenledi. Twitter da yaptığı açıklamada güvenlik güçlerine teşekkür etti. Savcılığın iddianame düzenlemesi sonrasında şahsa karşı istenen cezalar da belli olacak.



    https://www.wfla.com/news/hillsborough-county/tampa-teen-accused-of-being-mastermind-behind-twitter-hack-that-targeted-high-profile-accounts/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    monacomen 20 sa. (düzenlendi)
    Anlaması biraz tuhaf bir durum. Bu teknoloji şirketleri dünyanın en pahalı ve en büyük şirketleri. Milyar dolarlar harcanıyor bir sistem kurmak ve işletmek için. Emirlerinde binlerce çalışan var ve buralarda işe girmek için de bayağı şaşalı bir CV gerekiyor yani eğitimli ve donanımlı bir kadro. Bunca kadro ve para ve yazılıma rağmen henüz 17+18 yaşındaki bu gençlerin saldırısına nasıl maruz kalıyorlar. Ki herhalde yazılım yazmaya ve bu tür hack saldırıları düzenlemeye olsa olsa 3+4 sene önce başlarlar ilkokul sıralarında. E peki nasıl oluyor da bütün bu ekibin bilemediği bir şeyi bilerek ve çözerek ve üstelik de saldırı ve hırsızlık yaparak böylesi bir başarıya imza atıyorlar hayretler içindeyim. Albert Einstein bile kendine geliştirip keşfetmesi herhalde 25 inden sonradır. Bu çocukların beynini alıp özel olarak incelemek gerek.
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    Rachsuchtig 15 sa. monacomen
    Ne kadar çalışanı olursa olsun her sistemin açıkları vardır. Bu genç de yazılıma aşina demek ki ve bu açığı keşfetmiş.
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    Guray Senova (Mustafa Güray Şenova) 1 gün
    Selamlar , sanırım haberi kaynaktan çevirirken bir yanlışlık yapmışsınız..Tutuklanan kişi Graham Clark. Ryan Hughes değil.
    8 On Your Side’s Ryan Hughes received exclusive information about the arrest of 17-year-old Graham Clark.
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    fuckulteli 1 gün
    bizim ülkenin dolandırıcısı da tosuncuk gibi çıkıyor.
    sanal tavuk, sanal inek olan oyunla sanalı gerçek gibi yutturdu, biraz aptalca ama aptalca yöntemle basit yolla uzun süreli dolandırma faaliyeti yürüttü.. Hangisi daha zeki dolandırıcı karar veremiyorum.
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    Ribas0 (Ribas Diègo) 1 gün
    Çocuktan o enerjiyi aldım, var bir kötü dijital adam tipi..
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    cengiz7 1 gün
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