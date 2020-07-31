Twitter saldırısıyla ilgili 17 yaşındaki bir genç göz altında

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Geçtiğimiz haftalarda Elon Musk, Joe Biden, Bill Gates, Jeff Bezos, Apple gibi Twitter hesaplarını ele geçirilerek Bitcoin dolandırıcılığı yapılması gündeme oturmuştu. Twitter çalışanlarının telefonlarına yönelik saldırı yapıldığının anlaşılması sonrasında ilk gözaltı haberi geldi.

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Saldırının başındaki isim olabilir

Florida eyaleti Tampa şehri güvenlik güçlerinin verdiği bilgilere göre; 17 yaşındaki Graham Clark adındaki şahıs, Twitter saldırısının beyni olduğu gerekçesiyle göz altına alındı. Şahsa organize dolandırıcılık, iletişim dolandırıcılığı, kişisel verilerin dolandırıcılığı gibi suçlar yöneltiliyor.

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Graham Clark için toplamda 30 suçlama var. 17 tanesi iletişim dolandırıcılığı, 1 tanesi organize dolandırıcılık, 1 tanesi 100 bin dolara varan kişisel veri dolandırıcılığı, 1 tanesi izinsiz elektronik cihazlara erişim ve 10 tanesi de yine kişisel verilerin dolandırıcılığı ile ilgili.

Şahsa nasıl ulaşıldığı açıklanmadı ancak FBI ve Adalet Bakanlığı’nın yoğun bir çalışma yürüttüğü ifade ediliyor. Clark tüm saldırıları Tampa şehrinden düzenledi. Twitter da yaptığı açıklamada güvenlik güçlerine teşekkür etti. Savcılığın iddianame düzenlemesi sonrasında şahsa karşı istenen cezalar da belli olacak.

https://www.wfla.com/news/hillsborough-county/tampa-teen-accused-of-being-mastermind-behind-twitter-hack-that-targeted-high-profile-accounts/

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