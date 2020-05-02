Twitter salgın döneminde rekor kullanıcıya ulaştı

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Normal dönemlerde kullanıcı kazanmakta sıkıntı çeken sosyal ağ platformlarının koronavirüs salgını döneminde rekor kullanıcı sayısına ulaştığını görüyoruz. Snapchat’ten sonra Twitter da büyüme gösterdi.

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Twitter kaç kullanıcıya sahip?

Yılın ilk çeyrek raporlarına göre Twitter 166 milyon gelir getiren günlük aktif kullanıcıya ulaştı ve tüm zamanların rekorunu kırdı. Yıl bazında yüzde 24 civarında bir artış elde edildi. İnsanların bu dönemde eve kapanmış olması en büyük etken.

Ayrıca Bkz. "Facebook kullanıcı sayısını arttırdı, reklamlarda düşüş var"

Artan kullanıcı sayısı firmanın 808 milyon dolar gelire ulaşmasını sağladı. Beklentilerin üzerine çıkan gelir yüzde 3 büyüme elde etti. Bununla birlikte maliyetlerin artması nedeniyle 8.4 milyon dolar faaliyet zararı oluştu.

Önümüzdeki çeyrek dönemde ise Twitter artışın durmasını bekliyor. Karantina tedbirlerinin dünya çapında hafifletilmesi ve kullanıcıların farklı platformlara yönelme arzusu nedeniyle gelirlerde bir düşüş yaşanabilir.

https://www.phonearena.com/news/Twitters-monetizable-daily-active-users-reached-an-all-time-high-in-Q1_id124284

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