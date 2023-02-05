Twitter sarı tik ücreti ortaya çıktı: Ödemeyenlerin rozeti alınacak

Tam Boyutta Gör Twitter, onay rozeti olarak kişilere mavi tik, işletmelere sarı tik veriyor. Twitter’da altın tik işaretini korumak isteyen işletmelerin ayda 1000 dolar vermeleri gerekecek. İddiaya göre ücreti ödemeyen firmalar altın rozetlerini kaybedecek.

Twitter mavi tik alma: Twitter Blue nedir? 2 ay önce eklendi

Twitter sarı tik ücreti ayda 1000 dolar!

Twitter, işletmeye bağlı her hesaba rozet eklemek için aylık 50 dolar ekstra alacak. Eskiden işletmeler için mavi tik olarak bilinen organizasyonlar için onay programı, şirketlerin platformda kendilerini doğrulamalarına, çalışanlarının ve bağlı kuruluşlarının da hesaplarına rozet eklenmesine olanak tanıyor.

Sosyal medya analistine gelen e-postanın Twitter çalışanı Evan Jones’a ait olduğu görülse de henüz resmiyet kazanmadı. Ancak Elon Musk’ın son açıklamaları ve şirketin 12.5 milyar dolarlık borcu göz önünde alındığında olmayacak şey değil. Doğrulanmış her işletme hesabından ayda 1000 dolar ücret istemek mantıklı değil. Twitter sarı tik ücretinin işletme büyüklüğüne, takipçi sayısına göre belirlenmesi biraz daha mantıklı olacaktır.

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Twitter sarı tik alma ücreti ortaya çıktı