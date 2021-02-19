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    sosyal medya ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Twitter sesli mesaj dönemini başlatıyor

    Belirli ülkelerde başlayan deneysel özellik ile özel mesaj gönderirken 140 saniyelik ses kaydı yapmanızı sağlıyor. Böylece mesajlara hızlı cevap verebiliyorsunuz.
    19 Şubat 2021, 16:30 (7 sa.)
    336
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    1
    sosyal medya
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Twitter sesli mesaj dönemini başlatıyor
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    Sohbet uygulamalarının genelinde sesli mesaj gönderme seçeneği bulunuyor. Bir özel mesajlaşma modülüne sahip olan Twitter de kullanıcılarına bunu sunmak için harekete geçti. Sesli mesajlar test aşamasında.

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    Twitter sesli mesaj dönemi

    Bir süredir Clubhouse benzeri Spaces özelliğini test eden Twitter şimdi de DM içerisinde sesli mesajlar özelliğini test ediyor. Sonbahar aylarından bu yana kapalı teste başlayan özellik şimdi ülke ülke yaygınlaşacak.

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    Japonya, Brezilya ve Hindistan’da kullanıma açılan özellik 140 saniyelik sesli mesajlar kaydetmenizi sağlıyor. Sonrasında özel mesaj ile bunu gönderebiliyorsunuz. Böylece konsept gereği yazma imkanınızın olmadığı zamanlarda hızlı bir şekilde mesaj kaydedebilmeniz mümkün oluyor.

    Sesli mesajlar hem iOS hem de Android uygulamasında kullanılabilecek. Sesli Tweet özelliği hatırlanacağı üzere iOS ile kullanılabiliyordu. Önümüzdeki günlerde sesli özel mesaj özelliği daha fazla ülkeye açılacak.



    https://www.phonearena.com/news/Twitter-rolls-out-Voice-DMs-in-selected-regions_id130207 Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    WeDneS (Ercan ) 7 sa. ( Mesaj Silindi )
    🙄🙄🙄
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