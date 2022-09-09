Twitter, transfer döneminde Türkiye'de kaç tweet atıldığını açıkladı

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Twitter, futbolda transfer dönemi hakkında Türkiye’ye dair veriler paylaştı. En çok konuşulan futbolcular ve takımlar açıklandı.

Transfer döneminde 27 milyon tweet atıldı

17 Haziran-5 Eylül tarihleri arasında Türkiye’de futbolla ilgili yaklaşık 27 milyon tweet atıldı. En çok konuşulan futbol takımları sırasıyla Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Ankaragücü oldu. Twitter, Hull City’nin ilk beşte yer almasa da “çokça konuşulduğunu” ifade etti. Türkiye'de transfer dönemi 8 Eylül'de bittiği için son üç günün dahil edilmediğini belirtelim.

Twitter nihayet beklenen Düzenle özelliğini getiriyor 1 hf. önce eklendi

En çok RT alan paylaşım Dele Alli duyurusu oldu

Beşiktaş’ın Dele Alli’yi duyurduğu tweet, Türkiye’de transfer sezonunda en çok retweet edilen paylaşım oldu. Fenerbahçe’de Joao Pedro tweeti, Galatasaray’da ise son gün gerçekleşen transferler en çok etkileşim alan tweetler arasında yer aldı.

Spaces'tan transfer duyuran dünyadaki ilk futbol kulübü

Twitter, ClubHouse’a rakip olarak Twitter Spaces isimli bir sesli sohbet özelliği başlatmıştı. Galatasaray, yeni transferini Twitter Spaces’ta duyuran dünyadaki ilk futbol kulübü oldu. Yayını 230 binden fazla kişi dinledi. Lucas Torreira ve Dries Mertens transferleri açıklandı.

Transfer sezonunda Twitter'da kullanılan emojilere baktığımızda en çok kullanılan emojiyi tahmin etmek zor değil. Bu dönemde transfer ateşi yakılırken alev emojisi en çok kullanılan emoji oldu. Aslan ve kartal emojileri ilk beşte yerlerini aldı. Yeni transferleri veya dedikoduları duyurmak için atılan tweetlerde patlama ve alarm emojileri de gördük.

Transfer sezonunda en çok kullanılan emojiler

🔥 ℹ️ ｅ 😂 🦁 🦅 🏆 💥 🚨

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Twitter, transfer sezonunun en çok konuşulanlarını açıkladı