Tam Boyutta Gör Twitterific, Tweetbot, Fenix gibi popüler Twitter uygulamalarını kullananlar an itibarıyla tweetlere erişemiyor. Tweetbot geliştiricilerinden Paul Haddad’ın Mastodon gönderisine göre, geliştiriciler sorunun bir hatadan mı yoksa başka bir şeyden mi kaynaklandığı konusunda şirketten herhangi bir bildirim almadı.

Twitter'a giriş yapamıyorum sorunu nasıl çözülür? 3 ay önce eklendi

Bunun Twitter’ın üçüncü taraf istemcileri tamamen kapatmaya yönelik bir hareket olduğuna dair spekülasyonlar var. Bilindiği üzere, üçüncü parti uygulamalar, verileri almak için Twitter’ın API’sını kullanıyor. Kesintinin API’den kaynaklanıp kaynaklanmadığını söylemek zor. Kullanıcılar tarafından görünen hata mesajlarının çoğu kimlik doğrulamayla ilgili sorunlara işaret ediyor.

Resmî Twitter hesabından, Twitter Destek hesabından veya Elon Musk’tan kesintiye ilişkin herhangi bir tweet gelmedi. Bu sorunun neden kaynaklandığını öğrenmenin doğrudan bir yolu olmadığından, resmî bir açıklamanın gelmesini beklemek durumdayız.

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Twitter uygulamalarına erişim sorunu yaşanıyor