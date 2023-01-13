Twitter uygulamalarına erişim sorunu yaşanıyor

Bunun Twitter’ın üçüncü taraf istemcileri tamamen kapatmaya yönelik bir hareket olduğuna dair spekülasyonlar var. Bilindiği üzere, üçüncü parti uygulamalar, verileri almak için Twitter’ın API’sını kullanıyor. Kesintinin API’den kaynaklanıp kaynaklanmadığını söylemek zor. Kullanıcılar tarafından görünen hata mesajlarının çoğu kimlik doğrulamayla ilgili sorunlara işaret ediyor.
Resmî Twitter hesabından, Twitter Destek hesabından veya Elon Musk’tan kesintiye ilişkin herhangi bir tweet gelmedi. Bu sorunun neden kaynaklandığını öğrenmenin doğrudan bir yolu olmadığından, resmî bir açıklamanın gelmesini beklemek durumdayız.Kaynakça https://www.theverge.com/2023/1/13/23553161/third-party-twitter-clients-apps-outage-twitterific-tweetbot https://9to5google.com/2023/01/12/twitter-api-appears-to-be-down-breaking-tweetbot-and-third-party-clients/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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