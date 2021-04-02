Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Twitter yakında Spaces'ın masaüstü sürümünü tanıtacak

    Sosyal medya platformu Twitter, Clubhouse benzeri sesli sohbet odaları özelliği Spaces'ı masa üstü sürümüne getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
    02 Nisan 2021, 21:00 (1 hf.)
    1,1b
    1
    2
    Mobil Uygulamalar
    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Twitter yakında Spaces'ın masaüstü sürümünü tanıtacak
    Tam Boyutta Gör

    Clubhouse uygulamasının popülaritesi teknoloji şirketlerini, kullanıcıları platformlarına bağlı tutmak için alternatif üretmeye zorladı. Bunlardan biri olan Twitter, kendi Clubhouse rakibi olan Spaces'ı Android ve iOS'ta tanıtmıştı. Şimdi ise masaüstüne getirmeye hazırlanıyor.

    Ayrıca Bkz. "Akıllı telefon olmadan arama yapabilen akıllı saat Amazfit GTR 2 eSIM tanıtıldı"

    Ne zaman kullanıma sunulacağı netleşmedi

    Twitter'ın Spaces için bir web sürümü üzerinde çalıştığı söyleniyordu. The Verge tarafından bildirildiği üzere şirket bu özelliğin masaüstünde nasıl görüneceğini test etmeye başladı. Bir geliştirici ise Spaces'ın web'de nasıl görünebileceğine dair bazı tasarımlar yayınladı. Paylaşılan ekran görüntüsüne göre, web için Twitter Spaces bölümü cep telefonundakiyle aynı görünecek.

    Twitter'ın Spaces özelliğinin masaüstü sürümde de mobil cihazlarda olduğu gibi çalışması bekleniyor. Hatırlamak gerekirse, Twitter Spaces gerçek zamanlı sesli konuşmalar, tepki emojileri, Tweetleri paylaşma yeteneği, otomatik altyazılar ve daha fazlasını sunuyor. Aynı anda, toplantı sahibi de dahil 11 kişinin konuşmasına izin verilen Spaces'in masa üstü versiyonunun, hangi tarihte kullanıma sunulacağı konusunda ise henüz kesin bir bilgi mevcut değil.



    https://www.theverge.com/2021/4/1/22363221/twitter-spaces-desktop-web-browsers-clubhouse
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    donanimhabercom Instagram

    Akıllı tarım robotu: Farmbot Genesis

    Bloodin 1 gün önce

    Daha çok tarıma değil de hobi bahçesine otomasyon getirmiş, benim yerime robot ekecekse "hobi bahçesi" olmuyor zaten adı da...

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    C cand. 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Daha bende yok
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    A Asehan (Asehan Korkut) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Tw*tter kullanmayacağım, onun programını da, kullananlara zumzum
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 1 hf. Bu ay Prime Video’ya 2 orijinal içerik ekleniyor 1 hf. Pinterest, fotoğraf düzenleme uygulaması VSCO'yu satın almak istiyor 1 hf. 7 koltuklu Seat Tarraco SUV'un Türkiye fiyatı belli oldu 1 hf. Resident Evil Village'ın PS4 Pro'dan alınmış 5 dakikalık oynanış videosu paylaşıldı 1 hf. Pixel 6, Google'ın kendi yongası tarafından desteklenebilir 1 hf. Huawei ilk monitörünü global olarak satışa sunuyor 1 hf. Tesla, yılın ilk çeyreğinde ürettiğinden daha fazlasını sattı 1 hf. Cupra Formentor Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 1 hf. Steam Hafta Sonu Fırsatları'nda öne çıkan oyunlar: %70'e varan indirimler 1 hf. Intel DG1 test edildi: RX 550’den yavaş 1 hf. Haftaya A101 marketlerde uygun fiyata TCL 10 SE var 1 hf. Intel Tiger Lake-U ve H35 serilerini yenilemeye hazırlanıyor 1 hf. 2 boyutlu aksiyon oyunu Steel Rats, Steam'de kısa süreliğine ücretsiz 1 hf. Sony Xperia 1 III detayları açığa çıktı 1 hf. Paris Hilton’dan Bitcoin yorumu: “Beni heyecanlandırıyor” 1 hf. The Witcher'ın 2. sezonundan Geralt'ın bulunduğu bir görsel yayınlandı 1 hf. Microsoft, sanal asistanı Cortana'yı Android ve iOS platformlarından kaldırdı 1 hf. Huawei Band 6'nın görselleri ve özellikleri ortaya çıktı 1 hf. Xiaomi Mi Band 6 ilk satış gününde yeni bir güncelleme aldı 1 hf. Vivo X60t tanıtıldı: 120 Hz AMOLED ekran ve Zeiss imzalı kamera sistemi 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Twitter yakında Spaces'ın masaüstü sürümünü tanıtacak Sonraki Haftalık Film Önerisi 19: High Life 1 hf. Microsoft, Windows 10'da üçüncü parti sürücüleri izole edecek: Peki ama neden? 1 hf. LG önümüzdeki hafta mobil bölümünü kapattığını duyurabilir 1 hf. Çin Merkez Bankası’ndan Bitcoin ve Dijital Yuan açıklaması 1 hf. Huawei Sound akıllı hoparlör nihayet Avrupa’da satışa çıkıyor 1 hf. Sony Xperia etkinliği 14 Nisan tarihinde 1 hf. Türkiye’de BioNTech/Pfizer koronavirüs aşısı uygulanmaya başladı 1 hf. Lenovo Legion 2 Pro özellikleri detaylanıyor 1 hf. Akıllı telefon olmadan arama yapabilen akıllı saat Amazfit GTR 2 eSIM tanıtıldı 1 hf. Apple Arcade sistemine 30'dan fazla yeni oyun eklendi: NBA 2K21, Don't Starve ve daha fazlası 1 hf. Yeni nesilde tercihiniz hangisi? PS5 vs Xbox Series vs PC 1 hf. Yeni görseller BMW CE 04 elektrikli motosikletin üretime yaklaştığını gösteriyor 1 hf. realme X7 Pro Extreme Edition tanıtıldı: İşte fiyatı 1 hf. Hem şık hem de kaliteli akıllı saat | Huawei Watch GT2 Pro inceleme 1 hf. Huawei Mobil Servisleri, en büyük üçüncü mobil uygulama ekosistemi oldu 1 hf. The Last of Us dizisinin çekimleri Temmuz 2021'de başlıyor 1 hf. 2021 Mart otomobil satışlarında Volkswagen zirvede 1 hf. Apple sağlık odaklı ürünleri için deneyimli kardiyolog arıyor 1 hf. Apple parmak izi verisi toplayan uygulamaları reddetmeye başladı 1 hf. Xbox oyunlarında Bahar İndirimi başladı! %70'e varan fırsatlar Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız