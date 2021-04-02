Twitter yakında Spaces'ın masaüstü sürümünü tanıtacak

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Clubhouse uygulamasının popülaritesi teknoloji şirketlerini, kullanıcıları platformlarına bağlı tutmak için alternatif üretmeye zorladı. Bunlardan biri olan Twitter, kendi Clubhouse rakibi olan Spaces'ı Android ve iOS'ta tanıtmıştı. Şimdi ise masaüstüne getirmeye hazırlanıyor.

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Ne zaman kullanıma sunulacağı netleşmedi

Twitter'ın Spaces için bir web sürümü üzerinde çalıştığı söyleniyordu. The Verge tarafından bildirildiği üzere şirket bu özelliğin masaüstünde nasıl görüneceğini test etmeye başladı. Bir geliştirici ise Spaces'ın web'de nasıl görünebileceğine dair bazı tasarımlar yayınladı. Paylaşılan ekran görüntüsüne göre, web için Twitter Spaces bölümü cep telefonundakiyle aynı görünecek.

Twitter'ın Spaces özelliğinin masaüstü sürümde de mobil cihazlarda olduğu gibi çalışması bekleniyor. Hatırlamak gerekirse, Twitter Spaces gerçek zamanlı sesli konuşmalar, tepki emojileri, Tweetleri paylaşma yeteneği, otomatik altyazılar ve daha fazlasını sunuyor. Aynı anda, toplantı sahibi de dahil 11 kişinin konuşmasına izin verilen Spaces'in masa üstü versiyonunun, hangi tarihte kullanıma sunulacağı konusunda ise henüz kesin bir bilgi mevcut değil.

https://www.theverge.com/2021/4/1/22363221/twitter-spaces-desktop-web-browsers-clubhouse

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