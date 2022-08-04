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    Twitter, saldırgan ifadeleri azaltacak yeni özelliğini Türkiye'de kullanıma sundu

    Twitter, agresif ve saldırgan dil içeren tweet atmaya çalışan kullanıcıları uyaracak. Twitter Yanıt İstemleri (Reply Prompts) özelliği Türkçe dilini kullanan tüm kullanıcıların kullanımına sunuluyor.
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    Twitter Yanıt İstemleri (Reply Prompts) özelliği Türkiye'de
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    Twitter, kullanıcıların platformdaki saldırgan, aşağılayıcı ve nefret dolu tweetlerini azaltmak için Reply Prompts yani Yanıt İstemleri adı verilen özelliği ABD ve Brezilya’da başlatmıştı. Bu iki ülkenin ardından şimdi de Türkiye’de kullanıma sunuluyor.

    Twitter’dan yapılan açıklamaya göre Yanıt İstemleri ismindeki özellik Türkçe dilini kullanan tüm Twitter kullanıcıları için kullanıma sunulmaya başlandı. Kademeli olarak kullanıma sunulan bu özellik, önümüzdeki birkaç gün içerisinde tüm Türk kullanıcılara ulaşmış olacak.  

    Twitter Yanıt İstemleri özelliği nedir?

    Bir kullanıcı Twitter’da hakaret, kaba dil, nefret dolu sözler veya saldırgan dil içeren bir tweet atmaya çalıştığında Twitter bunu otomatik olarak algılayacak ve "Tweeti paylaşmadan öce ifadelerini gözden geçirmek ister misin?" şeklinde bir uyarı mesajı gösterecek. Düzenle, Sil veya Tweetle seçeneklerinden birini seçmesini isteyecek. Bu özellik sayesinde Twitter'daki saldırgan ifadelerin azaltılması amaçlanıyor.

    Twitter Yanıt İstemleri (Reply Prompts) özelliği Türkiye'de
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    Kullanıcılar uyarı penceresini gördükten sonra tweetlerini düzenledi

    Twitter’dan yapılan açıklamaya göre Reply Prompts (Yanıt İstemleri) özelliği ABD ve Brezilya’da başarılı sonuç verdi. ABD’de uyarı penceresinin gösterildiği kişilerin yüzde 30’u, Brezilya’da ise yüzde 47’si tweetin içeriğini değiştirdi veya tweet paylaşmaktan vazgeçti.

    Twitter Türkiye'den açıklama

    Twitter’dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “Geçen yıl, konuşmaları daha medeni hale getirmenin ve Twitter’daki genel konuşmanın sağlığını iyileştirmenin bir yolu olarak ABD ve Brezilya'daki insanlara yönelik yanıt istemleri özelliğini başlattık. Bu test, ABD'deki kişilerin %30'unun ve Brezilya'daki kişilerin %47'sinin, sorulduktan sonra yanıtlarını değiştirmesi veya silmesiyle sonuçlandı. Bu özelliği Türkçe olarak test ettikten sonra, tüm dünyada Türkçe dil ayarlarına sahip olan herkese sunmaya hazırız. Bu başarıyı dünyanın her yerindeki insanların Twitter'daki deneyimlerine yansıtmak amacıyla bu özelliği farklı pazarlarda ve dillerde de test etmeye devam edeceğiz.”

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    Manchester City'den akıllı atkı

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    Sonic.Storm 1 gün önce

    Nabız ölçen atkı. Büyük icat 😄

    B
    byomertaha 3 gün önce

    Çok güzel yaw

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