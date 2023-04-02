Twitter’ın öneri algoritması GitHub’da yayınlandı

- Öneri algoritması sonunda GitHub’da yayınlandı
- Elon Musk’ın paylaşımları otomatik olarak öne çıkarılıyor
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Öneri algoritması sonunda GitHub’da yayınlandı
Geçtiğimiz yıl Twitter’ın öneri algoritmasınınım halka açık olması gerektiğini belirten Elon Musk, sonunda bu algoritmayı GitHub üzerinden yayınlattı. Algoritmanın yayınlanmasının ardından Musk, kullanıcıların ve geliştiricilerin algoritmada problemler bulacağını ve Twitter takımının hızlıca bu sorunları hızlıca çözeceğini belirtti. Paylaşılan algoritma, Twitter’ın yalnızca “Sizin için” sekmesinde gösterilen paylaşımları içeriyor. Platformun arama gibi fonksiyonlarda kullandığı sıralama algoritması henüz halka açılmadı.
Elon Musk’ın paylaşımları otomatik olarak öne çıkarılıyor
Platform üzerinde konuyla ilgili görüşme başlatan Musk; kullanıcıların Cumhuriyetçi veya Demokrat olarak kategorize edilmemesi gerektiğini savundu. Bir Twitter mühendisi ise bu kategorilerin yalnızca veri toplamak için kullanıldığını belirtti. Kendi paylaşımlarının öne çıkması konusunda ise Musk, bu durumun garip olduğunu ve bu durumu yeni öğrendiğini belirtti. Twitter'ın algoritmasına buradan ulaşabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...
tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl
bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı