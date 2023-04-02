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    Twitter’ın öneri algoritması GitHub’da yayınlandı

    Son yılların en dikkat çekici konularından olan Twitter ve Elon Musk, bir kez daha gündeme düşüyor. Popüler sosyal medya platformu, önerilenler algoritmasını GitHub üzerinden yayınladı.
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    Twitterın öneri algoritmasının kaynak kodu yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından olan Twitter, geçtiğimiz aylarda Elon Musk tarafından satın alınmıştı. Satın alımdan beri gündemden düşmeyen platform, şimdi de geliştiricilerin dikkatini çekecek.

    Öneri algoritması sonunda GitHub’da yayınlandı

    Geçtiğimiz yıl Twitter’ın öneri algoritmasınınım halka açık olması gerektiğini belirten Elon Musk, sonunda bu algoritmayı GitHub üzerinden yayınlattı. Algoritmanın yayınlanmasının ardından Musk, kullanıcıların ve geliştiricilerin algoritmada problemler bulacağını ve Twitter takımının hızlıca bu sorunları hızlıca çözeceğini belirtti. Paylaşılan algoritma, Twitter’ın yalnızca “Sizin için” sekmesinde gösterilen paylaşımları içeriyor. Platformun arama gibi fonksiyonlarda kullandığı sıralama algoritması henüz halka açılmadı.

    Elon Musk’ın paylaşımları otomatik olarak öne çıkarılıyor

    Twitterın öneri algoritmasının kaynak kodu yayınlandı Tam Boyutta Gör
    Twitter’ın algoritmayı halka açmasının ardından birçok kullanıcı, kod içerisinde ilginç detaylar keşfetti. Jane Manchun Wong tarafından gelen bilgiye göre Twitter, paylaşılan her gönderi için “Bu Elon Musk tarafından mı paylaşıldı?” gibi bir filtre uyguluyor ve Musk’ın paylaşımlarını çoğu insan için öne alıyor. Ayrıca Wong, platformun kullanıcıları Cumhuriyetçi veya Demokrat olarak kategorize ettiğini belirtiyor.

    Platform üzerinde konuyla ilgili görüşme başlatan Musk; kullanıcıların Cumhuriyetçi veya Demokrat olarak kategorize edilmemesi gerektiğini savundu. Bir Twitter mühendisi ise bu kategorilerin yalnızca veri toplamak için kullanıldığını belirtti. Kendi paylaşımlarının öne çıkması konusunda ise Musk, bu durumun garip olduğunu ve bu durumu yeni öğrendiğini belirtti. Twitter'ın algoritmasına buradan ulaşabilirsiniz.

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    Yerli SİDA'dan KUZGUN-KY Füzesi atıldı

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    ugah6aiw 1 saat önce

    tek füze az demiş birisi... prototip test ediliyor... habersiz gibi...

    S
    SERKANAqA 1 gün önce

    tek füze çok az, yerden yere , yerden havaya ve aynı zamanda torpido da olmalı, her türl

    M
    makine26 3 gün önce

    bunu yapanlar hulk hoganın oynadığı sarı şimşek dizisini seyretsin. Daha donanımlı

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