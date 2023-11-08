Twittter (X) yeni abonelik planlarını Türkiye'de sundu: Aylık 700 TL'ye kadar çıkıyor

Önceden sadece Premium aboneliği sunan platform artık üç adet abonelik sunuyor. Temel, Premium ve Premium+. Temel planın aylık ücreti 56.25 TL, Premium'un önceden olduğu gibi 150 TL, Premium+ ise 300 TL olarak belirlendi.
iOS ve Android üzerinden abonelik alacaklar ise AppStore ve Google Play Store'un ödemelerden komisyon alması sebebiyle daha fazla ücret ödeyecekler. Mobilde fiyatlar Temel paket için 129.99 TL, Premium için 209 TL ve Premium+ için 699.99 TL olarak sıralanıyor.
Temel planın özellikleri
- Gönderi düzenleme
- Daha uzun gönderiler
- Video indirme
- SMS ile iki adımlı doğrulama
- Tema özelleştirme
Öte yandan Temel plan alan kullanıcılar mavi onay işareti ve Tweetdeck'i kullanamazken, platform üzerinde reklamlar görecek.
Premium planın özellikleri
- Gönderi düzenleme
- Gönderi geri alma
- Daha uzun gönderiler
- Okuyucu modu
- Video indirme
- Tweetdeck
- Mavi tik onay işareti
Ancak Premium kullanıcıları reklam görmeye devam edecek.
Premium+ planın özellikleri
Premium+ ile kullanıcılar bütün özelliklerden faydalanırken reklam görmeyecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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