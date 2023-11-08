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    Twittter (X) yeni abonelik planlarını Türkiye'de sundu: Aylık 700 TL'ye kadar çıkıyor

    Twitter (X), geçtiğimiz günlerde açıkladığı yeni abonelik planlarını Türkiye'de kullanıma sundu. Önceden sadece Premium aboneliği sunan platform artık üç adet abonelik sunuyor. Yeni fiyatlar ne kadar?
    Twittter (X) yeni abonelik planlarını Türkiye'de sundu Tam Boyutta Gör
    Twitter (X), geçtiğimiz günlerde açıkladığı yeni abonelik planlarını Türkiye'de kullanıma sundu.

    Önceden sadece Premium aboneliği sunan platform artık üç adet abonelik sunuyor. Temel, Premium ve Premium+. Temel planın aylık ücreti 56.25 TL, Premium'un önceden olduğu gibi 150 TL, Premium+ ise 300 TL olarak belirlendi.

    iOS ve Android üzerinden abonelik alacaklar ise AppStore ve Google Play Store'un ödemelerden komisyon alması sebebiyle daha fazla ücret ödeyecekler. Mobilde fiyatlar Temel paket için 129.99 TL, Premium için 209 TL ve Premium+ için 699.99 TL olarak sıralanıyor.

    Temel planın özellikleri

    • Gönderi düzenleme
    • Daha uzun gönderiler
    • Video indirme
    • SMS ile iki adımlı doğrulama
    • Tema özelleştirme

    Öte yandan Temel plan alan kullanıcılar mavi onay işareti ve Tweetdeck'i kullanamazken, platform üzerinde reklamlar görecek.

    Premium planın özellikleri

    • Gönderi düzenleme
    • Gönderi geri alma
    • Daha uzun gönderiler
    • Okuyucu modu
    • Video indirme
    • Tweetdeck
    • Mavi tik onay işareti 

    Ancak Premium kullanıcıları reklam görmeye devam edecek.

    Premium+ planın özellikleri

    Premium+ ile kullanıcılar bütün özelliklerden faydalanırken reklam görmeyecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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