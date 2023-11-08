Twittter (X) yeni abonelik planlarını Türkiye'de sundu: Aylık 700 TL'ye kadar çıkıyor

Önceden sadece Premium aboneliği sunan platform artık üç adet abonelik sunuyor. Temel, Premium ve Premium+. Temel planın aylık ücreti 56.25 TL, Premium'un önceden olduğu gibi 150 TL, Premium+ ise 300 TL olarak belirlendi.

iOS ve Android üzerinden abonelik alacaklar ise AppStore ve Google Play Store'un ödemelerden komisyon alması sebebiyle daha fazla ücret ödeyecekler. Mobilde fiyatlar Temel paket için 129.99 TL, Premium için 209 TL ve Premium+ için 699.99 TL olarak sıralanıyor.

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Temel planın özellikleri

Gönderi düzenleme

Daha uzun gönderiler

Video indirme

SMS ile iki adımlı doğrulama

Tema özelleştirme

Öte yandan Temel plan alan kullanıcılar mavi onay işareti ve Tweetdeck'i kullanamazken, platform üzerinde reklamlar görecek.

Premium planın özellikleri

Gönderi düzenleme

Gönderi geri alma

Daha uzun gönderiler

Okuyucu modu

Video indirme

Tweetdeck

Mavi tik onay işareti

Ancak Premium kullanıcıları reklam görmeye devam edecek.

Premium+ planın özellikleri

Premium+ ile kullanıcılar bütün özelliklerden faydalanırken reklam görmeyecek.

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