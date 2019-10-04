Uber Copter tüm yolcular için JFK Havalimanı yönünde açıldı

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Bu yılın başlarında ABD’deki Manhattan’dan John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı’na helikopter yolculuğu sunmaya başlayan Uber, kişi başı 200 dolarlık bir ücretle sadece seçili kullanıcılara bu yolculuğu sunuyordu. Bu yolculuk, artık Uber sahibi herkesin kullanımına açıldı.

Uber helikopter seçeneği tabii ki sizi evinizden almıyor. Servisin içerisinde Manhattan’daki bir helikopter pistine gidecek araç da bulunuyor. Hava yolculuğunun süresi toplamda 8 dakika ve sonrasında bir diğer Uber aracı, sizi terminale götürüyor. Şimdilik sadece Pazartesi-Cuma arası ve akşam saatlerinde çalışan Uber Copter, yoğun saatlerde kişi başı 225 dolara ulaşan bir ücrete sahip olabiliyor.

Uber’in açıklamasına göre bu helikopter hizmeti, 2023 yılında başlatmayı planladıkları hava taksileri için veri toplamada büyük öneme sahip. Kullanılması planlanan hava taksileri henüz halkın kullanımına açık olmadığından Uber, standart helikopterler kullanarak bu işi yerine getiriyor.

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Uber, hizmeti her ne kadar zaman kazandıran bir alternatif olarak sunsa da, Reuters muhabirinin deneyimine göre yolculuk toplamda 70 dakika sürüyor. Bu sürenin içinde bir metro, iki Uber yolculuğu yer alıyor. Aktarılana göre 70 dakika, Manhattan merkezinden bir taksiyle havalimanına gitmek için aşağı yukarı gereken bir süre. Helikopter yolculuğu sanıyoruz ki yolculuğu biraz daha zevkli kılmak için iyi bir alternatif olarak kullanılabilir.