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    Anlık Bildirim

    Uber deprem bölgesindeki okullara kitap bağışı için kapınıza kadar geliyor

    Uber, deprem bölgesindeki köy okullarına kitap bağışı topluyor. Deprem bölgesine ulaştırmak istediğiniz kitapları kapınıza kadar ücretsiz olarak gelerek teslim alıyor.
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    Uber deprem bölgesine kitap bağışı için kapınıza geliyor Tam Boyutta Gör
    Ülkemizde sekiz farklı şehirde sarı taksiler ile hizmet veren Uber, deprem bölgesine destek için yeni bir kampanya başlattı. Uber, her yıl nisan ayının 3. pazar günü kutlanan Kitap Hediye Günü’nde deprem bölgesindeki okullar için kitap toplayacak.

    Sadece İstanbul’da geçerli kampanya ile vatandaşlar deprem bölgesine ulaştırmak istedikleri kitapları kapısından ücretsiz olarak aldırabilecek. 16 Nisan Pazar günü saat 12.00 ile 17.00 saatleri arasında UberTaksi kullanıcıları kapılarına kadar çağırdıkları taksilere kitap bağışını teslim edecek. Kitap bağışı yapabilmek için uygulama üzerindeki “Uber Kitap” seçeneğini seçerek taksi çağırabilir ve ücretsiz olarak kitapları kapınızdan aldırabilirsiniz. Toplanan tüm kitaplar Herkese Kitap Vakfı iş birliği ile deprem bölgesindeki okullara ulaştırılacak.

    Uber Kitap kampanyasına devam etmekten duydukları mutluluğu dile getiren Uber Türkiye, İsrail, Malta CEO’su Neyran Bahadırlı “Geçtiğimiz dönemlerde yaptığımız kitap bağışlama kampanyamızı, aldığımız olumlu geri bildirimler üzerine bu sefer deprem bölgesindeki okullar için hayata geçiriyoruz. İstanbullular, Uber uygulamasını kullanarak evlerinde duran ve kullanılmayan kitapları, Uber ve Herkese Kitap Vakfı aracılığıyla deprem bölgesindeki okullara kolayca ulaştırabilirler. Uber teknolojisini ve şehirdeki geniş ulaşım ağını, sosyal fayda sağlayacak projelerde kullanmaya devam etmekte kararlıyız” dedi.

    Uber kitap bağış kampanyasına nasıl katılınır?

    1. Uber uygulamasını açın, herhangi bir varış noktası girin ve “Uber Kitap” ürününe tıklayın. Alım noktanızı onaylayarak ücretsiz bir Uber Taksi çağırın.
    2. Uber uygulaması üzerinden taksinin konumunu takip edin ve sizin bulunduğunuz konuma gelmesini bekleyin. Sürücü ile ilgili tüm bilgilerin yanı sıra aracın model ve plaka numarasını kontrol edin.
    3. “Uber Kitap” çağrısı üzerine gelen Uber Taksi sürücüsü konumunuza vardığında bağışlamak istediğiniz kitapları kendisine teslim edin.
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