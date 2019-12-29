Uber, otonom araç testleri yapmak için Pittsburgh'da 600 dönümlük arazi aldı

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Uber'in otonom araç testlerinde ölümcül kazalar da olmak üzere birçok olayı yaşandığını biliyoruz. Şirket bu durumu en aza indirebilmek için kendine ait bir test pisti inşa etmeye karar verdi.

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Uber uzun süredir arazi arıyordu

Pittsburgh yerel kaynaklarının bildirdiği haberlere göre Uber, bölgedeki Findlay adlı kasabada 600 dönümlük bir arazi satın aldı. 9.5 milyon dolar değerindeki bu alana, şirketin otonom araçları için test pistleri inşa edileceği ve 200 kişinin çalışacağı belirtiliyor. Bu gelişme de Tesla, Alphabet şirketine ait Waymo ve Ford ile rekabet eden Uber'in otonom araç teknolojilerinde rakiplerinin önüne geçmeyi planladığına işaret ediyor diyebiliriz.

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Uber sözcüsü Sarah Abboud konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarda: "Test parkuru oluşturmak amacıyla bu araziyi satın aldığımızı doğrulayabilirim. Bir sonraki adımlara ve parkurun ne zaman çalışmaya başlayacağına dair zamanlama konusunda henüz ayrıntılarımız yok, ancak paylaşılacak daha çok şeyimiz olacak." ifadelerini kullanırken, Uber'in uzun bir süredir böyle bir alan aradığı biliniyordu.

https://www.sify.com/finance/uber-acquires-600-acre-in-pittsburgh-to-build-test-track-news-auto-tm1srggdfgdic.html